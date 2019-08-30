2019-08-30T16:05:05+03:00
Дом. Семья

«У него свищ, внутри которого размножились личинки»: в Самаре спасают избитого котенка

Котика пнули за то, что он  грелся в подъезде
Евгения ВАСИНА
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Фото: фонд «Доброе сердце мира»Фото: фонд «Доброе сердце мира»
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- Во время сильных дождей в Самаре неравнодушные люди запустили котенка в подъезд, после того как подвал, в котором малютка жил с мамой и другими котятами, затопило. Крошечный комочек шерсти свернулся в уголке и хотел выжить, но не все люди способны проявить человеческое сострадание - один мужчина пинками выдворил котёнка из подъезда на улицу, нанеся ему серьезные травмы, - рассказывают в фонде «Доброе сердце мира».

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

Котенок оказался на грани жизни и смерти. От боли и испуга он спрятался в постройках неподалёку от подъезда, из которого его вышвырнули. Малыш пытаясь оправиться от ран, но без помощи людей он бы погиб. В итоге ужасная боль заставила котика вылезти и просить помощи. Ему повезло, искалеченного, испуганного котенка заметили добрые люди и передали волонтерам.

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

- На месте травмы развился свищ, внутри которого быстро размножились личинки. Котёнку требуется стационар, сложный курс лечения и заботы, - сообщили ветврачи.

После пережитого котенку сложно перестать бояться людей. Он еще с опаской смотрит на посторонних и с трудом принимает ласку.

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

Фото: фонд «Доброе сердце мира»

- Испуганный, раненый, пожираемый изнутри паразитами, он попал к нам. У него никого кроме нас нет, и он не справится с такими страданиями в одиночку, - заявляют волонтеры. Сейчас неравнодушные самарцы собирают средства для лечения и реабилитации искалеченного животного.

Как помочь:

Перевод с карт СБЕРБАНКА, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney на официальном сайте фонда «Доброе сердце мира» - https://dobroserd.ru/help/(с пометкой для ID 14228)

СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА (например: ДС 100 или ДС 500). Для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение Сбербанк Онлайн:В поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира».

Также вы можете скачать и распечатать квитанцию для оплаты через отделение Сбербанка

ИСТОЧНИК KP.RU

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