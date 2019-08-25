2019-08-24T06:53:37+03:00
Спорт

Ростов – Рубин 25 августа 2019: прямая трансляция матча 7 тура РПЛ

Футбол, матч Ростов – Рубин. Прямая онлайн-трансляция игры 7 тура РПЛ, которая пройдет 25 августа на стадионе «Ростов Арена». Составы, команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В прошлом году на «Ростов-Арене» команды разошлись миром. Фото: ФК «Ростов».В прошлом году на «Ростов-Арене» команды разошлись миром. Фото: ФК «Ростов».
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В 7 туре РПЛ календарь свел две команды с самыми харизматичными тренерами Премьер-лиги. «Ростов» Валерия Карпина примет «Рубин» Романа Шаронова. Интриги в битву двух тренеров добавляет то, что казанцы отстают от южан на одно очко. В турнирной таблице «Рубин» делит 6-8 места с ЦСКА и тульским «Арсеналом», а «Ростов» - 4-5 со «Спартаком».

Статистика личных встреч

Цифры на стороне нынешних гостей. В 33 матчах, которые команды сыграли друг с другом, 12 раз победителями были казанцы. «Ростов» выигрывал только 8 раз. Еще 10 матчей завершились ничьей.

В прошлом сезоне в Ростове-на-Дону команды сыграли 1:1, а вот в Казани «Рубин» уступил желто-синим 0:2.

Прямая трансляция матча Ростов – Рубин 25 августа 2019

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 25 августа. Начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.

Ростов Рубин 25 августа 2019: прямая трансляция , где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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