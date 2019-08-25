Настоящий рок-н-ролл: «Ростов» вырвал у «Рубина» тяжелейшую победу

Матч «Ростов» - «Рубин» рок-н-ролльных ожиданий не подвел. Встреча получилась огненной и завершилась волевой победой хозяев. Представляем вашему вниманию обзор матча 7 тура РПЛ Ростов – Рубин 25 августа 2019.

Ожидаемо медиа служба «Ростова» обставила встречу с казанцами в стиле рок. Афиша с Карпиным и Шароновым как обложка альбома, стартовые составы – с шрифтом «Металлики» и Сигурдссоном в косухе. Да и от битвы тренеров все болельщики ждали огня. Так и получилось.

Первые 30 минут команды просто не останавливались. «Ростов», как хозяин, больше владел мячом и давил. Южане хотели как можно скорее забить, но до внятных опасных моментов дело как-то не доходило. Напор хозяев в какой-то момент сыграл против них. «Рубин» убежал в контратаку и удивительно легко продавил «Ростов» прямо по центру. Подберезкин отдал на ход Маркову, тот перепрыгнул через мяч, подработал в касание и отправил снаряд мимо вратаря южан Бабурина. Последний мяча коснулся кончиками пальцев, но остановить его движение был не в силах.

После этого «Ростов» окончательно превратился в удава. Южане просто не давали казанцам вздохнуть. Фамилия вратаря «Рубина» - Дюпина – стала самой популярной в этом матче. Он играл постоянно. И тащил все. Почти.

Наверное, забить Дюпину можно было только так. После опасной атаки «Рубина» и штанги Шомуродов убежал в контрвыпад, убрал защитника и пробил. Мяч рикошетом залетел в ворота. Дюпин бы вытащил, но футбольные боги нашли, как перехитрить вратаря «Рубина», который еще по временам «Анжи» приучил нас к тому, что чудеса он поставил на конвейер.

Темп игры после обмена голами чуть упал, но все еще продолжил напоминать соло Джеймса Хэтфилда из Whiplash. 19 ударов по воротам только в первом тайме – это все «Ростов». 5 из них в створ. «Рубин» отвечал меткими выстрелами. 3 удава в створ на 5 ударов всего.

Казанцы сопротивлялись до последнего, но сохранить ничью не получилось. Фото: ФК «Ростов».

Во втором тайме дикую гонку, которую южане задали в первом тайме, поддержать не получилось. Шутка ли – в первой половине встречи в одной из атак южане пробили по воротам казанцев раз 5. Что-то похожее хозяева пытались провернуть и в тайме втором, однако не получалось. Но это не значит, что «Ростов» превратился в бледную, беззубую копию себя самого. Южане все еще продолжали отыгрывать сумасшедший концерт перед 35 тысячами зрителей «Ростов Арены». «Рубин», конечно, не напоминал разогрев, но с хозяевами по напору и количеству атак ему было тяжело сравниться.

Валерий Карпин добавил еще огня, чтобы его команда наконец дожала соперника. На поле появился Александр Зуев. Он сменил Данила Глебова. Вместе с Еременко, Ионовым и Саплиновым должен был получиться гремучий коктейль.

Однако ковровая бомбардировка сходила на нет то из-за ошибок Ионова, то из-за срезавшегося с ноги Еременко мяча, то из-за неудачных прострелов, то из-за героических действий Дюпина и защиты гостей. Вплоть до самой концовки матча, когда Александр Саплинов выскочил из-за защитников казанцев и пробил головой с угла вратарской. Без шансов для Дюпина.

«Рубин» попытался собрать все оставшиеся после такого выматывающего матча силы и пошел вперед. Дюпин в какой-то момент оказался на позиции опорника, а казанцы чуть не затолкали мяч в ворота и не вырвали ничью. Но не вырвали. «Ростов» давил, «Ростов» выжимал из «Рубина» все соки, «Ростов» добился своего и победил. Тяжело.Ззаслуженно. 2:1.