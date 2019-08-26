Ни один конус не пострадал: в Самаре на празднике автолюбителей выбрали мастера парковки

Рев моторов хромированных харлеев, энергия танца, вспышки фотоаппаратов, музыка, подарки… Несколько часов площадка у торгового центра «Мега» танцевала и веселилась. В субботу 25 августа здесь прошел традиционный конкурс «КП» «Парк-Профи». Рассказываем, как это было.

Леди за рулем – это красиво!

Самарцев нередко упрекают в том, что, дескать, нарушают все правила парковки. Но участники конкурса доказали обратное, особенно девушки. По правилам конкурса нужно было выполнить на площадке три элемента: ювелирно проехать змейку, припарковаться к бордюру и заехать задним ходом «в гараж». С заданием справились практически все, а опытных автоледи наградили красивыми букетами от партнера «Цветы люкс».

За четкостью и скоростью исполнения маневров следили сотрудники РЭО ГИБДД Управления МВД Самарской области и инструкторы Самарского областного автомотоклуба.

Юные участники «АВТО-дня» с удовольствием бежали на детскую площадку - в шатре регионального Управления ГИБДД ребята смотрели мультики и ролики по безопасности дорожного движения, мастерили наклейки со светоотражающими элементами. Шанс порулить детям тоже дали, семейный веломагазин «Bikes&Bikes» - организовал для детей настоящий вело заезд с препятствиями «Покори змейку».

Для Анны победа в конкурсе парковки стало подарком в день рожденияФото: Дмитрий ПТИЦЫН

Тест-драйв, викторины и подарки

Генеральным партнером праздника выступил автоцентр «СтоАвто». Это крупнейший мультибрендовый автосалон и официальный дилер автомобилей Chery, Lifan, Geely, Foton и DW Hower в Самаре и регионе. Гости смогли пройти тест-драйв на автомобилях CheryTiggo 7 и GeelyAtlas 1,8 T, а также проехать полосу препятствий на новинке смарт-кроссовере CheryTiggo 4!

- Я впервые ехала на автомате, очень удобно! Честно, не ожидала, что привыкну так быстро, машина большая, по сравнению с моей. Но буквально за 5 минут, пока проходила препятствия, руки и ноги привыкли. Автомобиль комфортный, а это главное. Я задела всего один конус, непривычные габариты, - поделилась впечатлениями победительница конкурса «Парк Профи» -Наталья.

На вопросы ведущего о брендах участники викторины отвечали активно и уверенно:

- Да это же Чери! А это Лифан, мы знаем!

Самых смышленых и опытных водителей автоцентр «СтоАвто» наградил ценными призами - сертификатами на замену масла, а также билетами на матч «Крылья Советов» – «Спартак».

Строгое жюри следило, чтобы парковка прошла быстро и аккуратноФото: Дмитрий ПТИЦЫН

Место встречи – ретро парад

Местом настоящего притяжения праздника стала выставка легендарных авто от Самарского клуба ретроавтомобилей. Раритетные ГАЗ-69, Волга-21, ГАЗ-24, Москвич, ЗАЗ 968М, огромная грузовая 1975 гв и ВАЗ 2106 блестели на солнце, как новенькие! Взрослые с любопытством рассматривали ретромодели, фотографировались.

- Наш клуб объединяет обладателей ценной техники, участники всегда помогают друг другу, прививают взрослому и подрастающему поколению любовь к истории технике, рассказывает Борис Коценко - основатель Самарского клуба ретро автомобилей.

А настоящим подарком гостям праздника стало выступления коллектива «PRO- движение» и детского музыкального театра «Ale&drums».

Автомобили из прошлого века любят и взрослые, и малышиФото: Дмитрий ПТИЦЫН

Вкусные сюрпризы

Какой праздник без угощений? Что может быть лучше свежего охлажденного мохито или кваса в летнюю погоду. На АВТО-дне все могли попробовать холодные «Сколковские напитки». Кстати, эти напитки производятся из чистейших родниковых источников села Сколково. Ведь какие могут быть консерванты в квасе по старинному русскому рецепту!