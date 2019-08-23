2019-08-23T11:03:25+03:00
Спорт

Ростов – Рубин 25 августа 2019: прогноз на матч 7 тура РПЛ

Прогноз на матч 7 тура Российской премьер-лиги Ростов – Рубин. Игра пройдет 25 августа в Ростове-на-Дону
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В составе «Ростова» играет один из лучших бомбардиров этого сезона Элдор Шомуродов. Фото: ФК «Ростов».В составе «Ростова» играет один из лучших бомбардиров этого сезона Элдор Шомуродов. Фото: ФК «Ростов».
Изменить размер текста:

Прогноз на матч 7 тура РПЛ Ростов – Рубин 25 августа 2019 – 2:2.

Седьмой тур РПЛ подарит нам рок-н-ролльное противостояние «Ростова» Валерия Карпина и «Рубина» Романа Шаронова. Два самых харизматичных тренера РПЛ будут выяснять, кто из них круче 25 августа на «Ростов Арене». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

В прошлом туре хозяева впервые в этом сезоне проиграли и упустили возможность возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги. Довольно неожиданно «Ростов» уступил на выезде «Уфе». Сейчас южане делят 4-5 места со «Спартаком».

В этом сезоне у «Ростова» подобралась приличная банда, которая с первых туров заявила, что будет бороться за высокие места. Алексей Ионов, Хорен Байрамян, Матиас Норман, Александр Зуев, Бьорн Сигурдарсон. Плюс один из лидеров гонки бомбардиров этого сезона Элдор Шомуродов, к которому присматривается «Галатасарай», и опытный Роман Еременко.

С начала сезона подопечные Валерий Карпина обыграли «Оренбург», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов» и разошлись миром со «Спартаком» и «Уралом».

«Рубин» в этом году претендует на звание открытия сезона. После ухода с поста главного тренера Курбана Бердыева многие предрекали команде прозябание на дне турнирной таблицы и даже ФНЛ. Однако грамотная трансферная кампания, ставка на молодежь, новый главный тренер Роман Шаронов и его агрессивная, атакующая игра сделали казанцев одним из главных хедлайнеров начала сезона. После 6 туров «Рубин» на одно очко отстает от «Ростова» и делит 6-8 места с ЦСКА и «Арсеналом». Со старта РПЛ подопечные Шаронова проиграли только «армейцам» и «Краснодару». Три матча закончились победами «Рубина» - над «Динамо», «Ахматом» и «Арсеналом», а один – ничьей, с «Локомотивом».

Встреча на «Ростов Арене» будет точно жаркой. Букмекеры считают, что явный фаворит матча – хозяева. Коэффициенты на победу «Ростова» - около 1.8 – 1.9. Коэффициенты на победу «Рубина» - 4.6 – 4.7. На ничью – около 3.3 – 3.4.

На мой взгляд, команды разойдутся миром. При этом обе команды забьют по одному – два мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Верховный суд отказал жительнице Тольятти, которая хотела служить в армии
В Самарской области за полгода подростковая преступность выросла на 10%
Купил и оставил, потом принесет курьер: самарцы обошли москвичей по количеству пользователей сервиса «Шопинг налегке»
В Самаре депутата лишили мандата за сокрытие доходов
В Сызрани пройдет хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера
В Самаре наградили победителей конкурса фотографии «Самарский взгляд»
Житель Самары стащил золото у своей девушки и спустил все на ставках
Стая бродячих собак в Самаре заняла детскую площадку и покусала ребенка
Пассажиры самолета Самара-Санкт-Петербург, в котором сломались кондиционеры, добрались до Пулково
В Самаре установили новый рекорд России: на набережной развернули самый длинный флаг
Древнюю плиту, найденную в Шигонах, передали в музей
Генеральный директор Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс»
Крупный пожар на Садовой: в центре Самары снова сгорел деревянный дом
«Магнит» запускает сеть алкомаркетов и первый из них откроется в Самаре
«Они разодрали ей живот и шею, убили неродившихся котят»: свора собак напала на дворовых кошек в Самаре
Рогозин предложил отправить Дмитрия Азарова в космос вслед за роботом
Долой самовольные гаражи: в Сызрани началась масштабная «чистка» бесхозных строений
В Тольятти припаркованная машина скатилась с обрыва
В воскресенье будет ограничено движение на Ново-Садовой в Самаре