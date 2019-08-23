2019-08-23T10:13:39+03:00
Общество

В Самаре спасли совенка, который врезался в стекло, пытаясь прорваться на стадион

"Самара Арена", видимо, казалась очень привлекательным местом для ночной птицы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Совенок сбился с пути и потерял управлениеСовенок сбился с пути и потерял управлениеФото: Личный архив
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Сотрудникам стадиона "Самара Арена" выпала ответственная и непростая миссия - спасти совенка. Ночная птица немного заблудилась в дождливую погоду и со всем размаху, не справившись с управлением, врезалась в окно стадиона.

- Наш стадион настолько хорош, что даже совы прилетают посмотреть на него, - пошутили сотрудники. Но к катастрофе отнеслись максимально серьезно и взялись за лечение малыша. Совенка передали специалистам, но на то, чтобы поставить его на крыло, потребовались деньги: 2000 на услуги врача, 300 рублей на питание ежедневно.

Спасенному совенку быстро поставили диагноз. У малыша, как оказалось, был ушиб затылочной части, позвоночника, также доктора нашли у него воспаление кишечника.

- На лечение потратили 14629 рублей, ему понадобилось сделать рентген в двух проекциях, оплатить уход и лечение Но мы чувствуем, что должны довести эту историю до конца! - говорят неравнодушные сотрудники стадиона.

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Совенок врезался в Самара Арену. Теперь его кормят из шприца
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Совенок счастлив и здоров

Совенок счастлив и здоров

В итоге история закончилась просто отлично. Совенок - а это оказался мальчик, вполне себе оклемался, он практически здоров. Еще немного времени птенец проведет в вольере, чтобы восстановиться после лечения. А потом его выпустят в рощу около "Самара Арены", где его, надеемся, ждет любящая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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