На пользу Волге: очистные сооружения «КуйбышевАзота» помогут Тольятти «отмывать» стоки

Тольяттинский «КуйбышевАзот» отпраздновал 53-летие. Когда-то давно, в 1961 году, тогда ещё в Ставрополе-на-Волге начали строить Куйбышевский азотнотуковый завод. В 1966 году на предприятии получили первый собственный аммиак, и оно заработало по полной технологической схеме. Страна очень нуждалась в минеральных удобрениях, и «КуйбышевАзот» получил возможность сделать свой вклад в обеспечение этой потребности. Тольяттинцев заботило не только плодородие. Так в 1971 году на «КуйбышевАзоте» начали строить производство капролактама, из которого выпускались востребованные синтетические полиамидные волокна и пластики. Тольяттинские химики шли непроторенными путями – многие процессы впервые в СССР были внедрены именно здесь. Завод выстоял и в непростые 90-е, не только сохранив производство, но и нарастив его новыми мощностями.

Непрерывное развитие – путь к успеху

Сегодня «КуйбышевАзот» – одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, которое на протяжении всей своей истории работает и развивается, внедряя современные технологии, соответствующие самым строгим требованиям экологической и промышленной безопасности. В новейшей истории завода на его промышленной площадке в Тольятти был построен и запущен в эксплуатацию целый ряд современных производств, в том числе с участием лидеров мировой химической промышленности. Покоряя одну вершину за другой, химики не останавливаются, продолжают совершенствовать производство, внедрять прогрессивные ресурсосберегающие и экологичные технологии. Это позволяет наращивать мощности востребованной продукции и при этом сокращать потребление ресурсов и воздействие на окружающую среду. С 2000 по 2018 год объем инвестиций в развитие предприятия превысил 76 миллиардов рублей, из них 8,5 миллиардов рублей вложено только за прошедший год.

И сегодня работа идет полным ходом. Завершается строительство производства сульфат-нитрат аммония, продолжаются работы на второй универсальной комплектной линии азотной кислоты. В партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup продолжается реализация проекта по строительству нового агрегата карбамида. Многие проекты на предприятии направлены на модернизацию и обновление оборудования. Например, строительство новой гранбашни (установки грануляции аммиачной селитры) вместо 2-х действующих, что позволит значительно снизить выбросы в атмосферу. Инвестиции составят 3 млрд. руб.

Химики завершают строительство производства сульфат-нитрат аммония. Фото: ПАО "КуйбышевАзот".

Экологии огромное внимание

Сокращение воздействия на окружающую среду – это приоритетная задача для предприятия, которая решается за счет внедрения природоохранных проектов, среди которых есть не только важные завода, но и знаковые для региона. Такие как строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. Инвестиции превысят 1 млрд. рублей. Стоит отметить, что этот проект входит в национальную программу «Чистая Волга».

– «КуйбышевАзот» – это огромный комплекс сложнейших агрегатов. При этом никакая работа по монтажу и эксплуатации не проводится без гарантий безопасности, которая закладывается производителем установок, – рассказал заместитель главного инженера по экологической и промышленной безопасности Андрей Якимович. – Автоматика постоянно ведет мониторинг и контроль процессов и состояния оборудования, причем это контроль даже не дублирующий, а тройной.

Приоритеты современного «КуйбышевАзота» – перспективное развитие, сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, сохранение конкурентоспособности. Ежегодный аудит систем менеджмента подтверждают – курс на эти приоритеты соблюдается неукоснительно. Второй год подряд предприятие – лидер экологической прозрачности (по версии авторитетного рейтинга агентства «Интерфакс-ЭРА»).

53 года – солидный возраст для предприятия – и оно за это время достигло значительных результатов. «КуйбышевАзот» – лидер в производстве капролактама и полиамида в РФ, СНГ и Восточной Европе, входит в отечественную 10-ку крупнейших производителей азотных минеральных удобрений. Компания внедряет новые технологии, в том числе благодаря сотрудничеству с зарубежными партнёрами, модернизирует действующее оборудование, инвестирует в природоохранные проекты. Так держать!