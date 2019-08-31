Легкая походка, широкий кругозор: пять причин записаться ребенка на танцы и пойти туда самому
Начался учебный год и перед многими родителями встал вопрос: «В какой кружок записать ребенка?». Роботостроение, шахматы - это все хорошо, но без гармоничного физического развития тоже не обойтись. И тут очень важно найти такое занятие, чтобы и ребенку нравилось, и для здоровья полезно, и для общего развития благоприятно. «Комсомолка» поговорила с главным хореографом от Самары на телепроекте «Большие танцы», участником телепроектов «Танцы.1 сезон» и «Танцуй» Виталием Ульбаевым. Узнали, почему танцы развивают память, как выбрать подходящее направление и правильного учителя.
Сбалансированная спортивная подготовка
Для танцев не существует возрастных ограничений, но специалисты все же рекомендуют приобщать детей к этому искусству после трех лет. Все дело в развитии внимания.
- Танцы - объединяют в себе спорт и творчество. Это идеальный вариант для всестороннего развития ребёнка. Чем раньше ребёнок начинает танцевать, тем раньше формируется его мышечный корсет, улучшается концентрация внимания и фантазия, - отмечает Виталий Ульбаев. - До 3 лет у ребёнка ещё нет концентрации внимания, в раннем возрасте танцы должны проходить в игровой форме.
В среднем современный танец длится три минутыФото: Предоставлено героем публикации
Танцы помогают заложить основы хорошего здоровья, правильно сформироваться костно-мышечной системе, совершенствуют дыхательный аппарат. Но главное, чтобы ребенок получал удовольствие.
- Важно найти «своего» педагога, способного донести тот или иной стиль так, чтобы глаза ребёнка горели, и он с нетерпением ждал следующего занятия. Очень важно чтобы преподаватель правильно работал с телом ребёнка, потому что в детском возрасте тело ещё формируется и важно выстроить работу как, чтобы в будущем не иметь проблем со здоровьем, - уверен Виталий Ульбаев. Он не только известный хореограф, но руководитель танцевальной студией «DNC» и точно знает, какие танцы для детей интереснее. - Со своей стороны я не советую записывать маленького ребёнка на такие стили как тверк, джаз-фанк, дэнсхолл, вог, восточный (гаремный) танец. Эти стили подразумевают определённую «взрослую» наполненность, не понятную для малыша и порой даже вредную для его психологического созревания.
Кстати, танцы и психология тесно связаны. Есть даже специальные психологические методики, основанные на танцах.
Общение без границ
Огромную роль танцевальные уроки играют в процессе социализации ребенка. А это очень важно в школьные годы. В любом классе сразу заметно ребят, увлекающихся танцами, они легко общаются, без проблем заводят новых друзей.
- Особенно в этом плане полезны танцы в команде. Здесь ребёнок может раскрыть свои лидерские качества, научиться правильно общаться, находить компромиссы. Командные танцы подразумевают сплочение, отработку синхрона и многие другие командные виды работ, - подтверждает Виталий Ульбаев.
Танцевальной студии «DNC» предоставляет выбор танцевальных стилей для детей и взрослых.Фото: предоставлено героем публикации.
Помогут танцы и тем, кто некомфортно чувствует себя на публике, излишне стеснителен.
- Свобода и открытость выступлений на публику прямо пропорционально зависит от количества выступлений, - дополняет руководитель танцевальной студией «DNC». - После частых выступлений перед незнакомыми людьми ребенок учится быстрее находить общий язык с каждым, знакомиться, открыто выражать свои эмоции и точку зрения, что хорошо влияет на развитие личности в целом.
Закаляют характер и дисциплину
Выступления не всегда бывают успешными, поэтому на танцах дети учатся переживать неудачи и смело идти дальше.
- Провальные выступления случаются, но только личность, которая падала и поднималась, становится сильнее. При этом нужно понимать, что без чёткой дисциплины, периодичности тренировок, невозможно добиться хороших результатов. Поэтому у танцоров вырабатывается строгая дисциплина, - утверждает Виталий Ульбаев.
В среднем танец состоит из 250 до 600 движенийФото: предоставлено героем публикации.
Тренируют память
Но танцы тренируют не только дисциплину и силу воли, но и память. Как уверяет Виталий, во время танцевальных уроков тренируется 3 вида памяти сразу: визуальная, музыкальная и телесная.
- Чтобы станцевать ту или иную комбинацию, нужно увидеть то, что нужно танцевать, запомнить под какие конкретные моменты музыки делаются те или иные движения и повторить строго в нужные моменты, - рассказывает руководитель студии «DNC» и приводит интересные цифры.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В среднем современный танец длится три минуты – это три куплета, четыре припева, два проигрыша. Один куплет или припев длится два музыкальных такта для танцоров это четыре музыкальные «восьмёрки», что включает в себя 32 основных бита. Так вся песня состоит из 288 битов. Скучный танец будет состоять из 288 движений, потому что на каждый бит делается 1 движение. Получается, что в среднем танец состоит из 250 до 600 движений и все это нужно запомнить! А в арсенале танцора далеко не один танец!
Танцевальная студия DNC _TNT SAMARA.
КСТАТИ
Танцы - развивают кругозор
Считается, что человек, который приобщается к искусству с детства – к танцам, рисованию, музыки - учится видеть прекрасное.
- Прекрасное – это понятие относительное. А вот то, что танцы развивают кругозор - это факт. А широкий кругозор поможет человеку в дальнейшем выяснить, что именно для него является прекрасным, сравнивать различные стили танцев, изучать их историю, - констатирует Виталий. - С 1 сентября в танцевальной студии «DNC» начнётся набор по 15 различным направлениям танцев, которые как раз и дадут этот широкий кругозор.
КОНКРЕТНО
Танцевальной студии «DNC» предоставляет выбор танцевальных стилей для детей и взрослых. Если вы давно собирались записаться на танцы, но стеснялись, тот самый понедельник, с которого надо начать, настал!
- В коллективе - спутнике «PROдвижение» командная работа и выступление на конкурсах и различных мероприятиях городского, губернского и всероссийского масштабов, которые точно помогут вашему ребенку в личностном развитии, - приглашает на занятия Виталий.
СПРАВКА «КП»
Танцевальная студия «DNC»
Сайт: www.dnc-site.com
Телефон: 8-917-109-04-85
ИСТОЧНИК KP.RU