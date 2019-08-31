Легкая походка, широкий кругозор: пять причин записаться ребенка на танцы и пойти туда самому

Начался учебный год и перед многими родителями встал вопрос: «В какой кружок записать ребенка?». Роботостроение, шахматы - это все хорошо, но без гармоничного физического развития тоже не обойтись. И тут очень важно найти такое занятие, чтобы и ребенку нравилось, и для здоровья полезно, и для общего развития благоприятно. «Комсомолка» поговорила с главным хореографом от Самары на телепроекте «Большие танцы», участником телепроектов «Танцы.1 сезон» и «Танцуй» Виталием Ульбаевым. Узнали, почему танцы развивают память, как выбрать подходящее направление и правильного учителя.

Сбалансированная спортивная подготовка

Для танцев не существует возрастных ограничений, но специалисты все же рекомендуют приобщать детей к этому искусству после трех лет. Все дело в развитии внимания.

- Танцы - объединяют в себе спорт и творчество. Это идеальный вариант для всестороннего развития ребёнка. Чем раньше ребёнок начинает танцевать, тем раньше формируется его мышечный корсет, улучшается концентрация внимания и фантазия, - отмечает Виталий Ульбаев. - До 3 лет у ребёнка ещё нет концентрации внимания, в раннем возрасте танцы должны проходить в игровой форме.

В среднем современный танец длится три минутыФото: Предоставлено героем публикации

Танцы помогают заложить основы хорошего здоровья, правильно сформироваться костно-мышечной системе, совершенствуют дыхательный аппарат. Но главное, чтобы ребенок получал удовольствие.

- Важно найти «своего» педагога, способного донести тот или иной стиль так, чтобы глаза ребёнка горели, и он с нетерпением ждал следующего занятия. Очень важно чтобы преподаватель правильно работал с телом ребёнка, потому что в детском возрасте тело ещё формируется и важно выстроить работу как, чтобы в будущем не иметь проблем со здоровьем, - уверен Виталий Ульбаев. Он не только известный хореограф, но руководитель танцевальной студией «DNC» и точно знает, какие танцы для детей интереснее. - Со своей стороны я не советую записывать маленького ребёнка на такие стили как тверк, джаз-фанк, дэнсхолл, вог, восточный (гаремный) танец. Эти стили подразумевают определённую «взрослую» наполненность, не понятную для малыша и порой даже вредную для его психологического созревания.

Кстати, танцы и психология тесно связаны. Есть даже специальные психологические методики, основанные на танцах.

Общение без границ

Огромную роль танцевальные уроки играют в процессе социализации ребенка. А это очень важно в школьные годы. В любом классе сразу заметно ребят, увлекающихся танцами, они легко общаются, без проблем заводят новых друзей.

- Особенно в этом плане полезны танцы в команде. Здесь ребёнок может раскрыть свои лидерские качества, научиться правильно общаться, находить компромиссы. Командные танцы подразумевают сплочение, отработку синхрона и многие другие командные виды работ, - подтверждает Виталий Ульбаев.

Танцевальной студии «DNC» предоставляет выбор танцевальных стилей для детей и взрослых.Фото: предоставлено героем публикации.

Помогут танцы и тем, кто некомфортно чувствует себя на публике, излишне стеснителен.

- Свобода и открытость выступлений на публику прямо пропорционально зависит от количества выступлений, - дополняет руководитель танцевальной студией «DNC». - После частых выступлений перед незнакомыми людьми ребенок учится быстрее находить общий язык с каждым, знакомиться, открыто выражать свои эмоции и точку зрения, что хорошо влияет на развитие личности в целом.

Закаляют характер и дисциплину

Выступления не всегда бывают успешными, поэтому на танцах дети учатся переживать неудачи и смело идти дальше.

- Провальные выступления случаются, но только личность, которая падала и поднималась, становится сильнее. При этом нужно понимать, что без чёткой дисциплины, периодичности тренировок, невозможно добиться хороших результатов. Поэтому у танцоров вырабатывается строгая дисциплина, - утверждает Виталий Ульбаев.

В среднем танец состоит из 250 до 600 движенийФото: предоставлено героем публикации.

Тренируют память

Но танцы тренируют не только дисциплину и силу воли, но и память. Как уверяет Виталий, во время танцевальных уроков тренируется 3 вида памяти сразу: визуальная, музыкальная и телесная.

- Чтобы станцевать ту или иную комбинацию, нужно увидеть то, что нужно танцевать, запомнить под какие конкретные моменты музыки делаются те или иные движения и повторить строго в нужные моменты, - рассказывает руководитель студии «DNC» и приводит интересные цифры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В среднем современный танец длится три минуты – это три куплета, четыре припева, два проигрыша. Один куплет или припев длится два музыкальных такта для танцоров это четыре музыкальные «восьмёрки», что включает в себя 32 основных бита. Так вся песня состоит из 288 битов. Скучный танец будет состоять из 288 движений, потому что на каждый бит делается 1 движение. Получается, что в среднем танец состоит из 250 до 600 движений и все это нужно запомнить! А в арсенале танцора далеко не один танец!

Танцевальная студия DNC _TNT SAMARA.

КСТАТИ

Танцы - развивают кругозор

Считается, что человек, который приобщается к искусству с детства – к танцам, рисованию, музыки - учится видеть прекрасное.

- Прекрасное – это понятие относительное. А вот то, что танцы развивают кругозор - это факт. А широкий кругозор поможет человеку в дальнейшем выяснить, что именно для него является прекрасным, сравнивать различные стили танцев, изучать их историю, - констатирует Виталий. - С 1 сентября в танцевальной студии «DNC» начнётся набор по 15 различным направлениям танцев, которые как раз и дадут этот широкий кругозор.

КОНКРЕТНО

Танцевальной студии «DNC» предоставляет выбор танцевальных стилей для детей и взрослых. Если вы давно собирались записаться на танцы, но стеснялись, тот самый понедельник, с которого надо начать, настал!

- В коллективе - спутнике «PROдвижение» командная работа и выступление на конкурсах и различных мероприятиях городского, губернского и всероссийского масштабов, которые точно помогут вашему ребенку в личностном развитии, - приглашает на занятия Виталий.

СПРАВКА «КП»

Танцевальная студия «DNC»

Сайт: www.dnc-site.com

Телефон: 8-917-109-04-85

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