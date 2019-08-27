«Дядя, не убивай нас, пожалуйста!»: как в Куйбышеве ловили жестокого маньяка на велосипеде Бориса Серебрякова

В шестидесятых годах прошлого века Куйбышев считался развивающимся городом — возводился речной вокзал, готовилась дать первую продукцию шоколадная фабрика «Россия», строились птицефабрики... Но тот период был омрачен появлением в регионе страшного серийного убийцы — явления, доселе неслыханного. 50 лет назад, весной 1969 года, впервые лишил жизни человека Борис Серебряков, позже прозванный газетчиками «Ночной тварью».

«Комсомольская правда — Самара» готовит серию публикаций о значимых преступлениях минувших лет и эту историю, тем более в год ее своеобразного юбилея, просто не могла обойти стороной. О похождениях Серебрякова нам рассказал ветеран уголовного розыска Георгий Князькин, который вместе с сослуживцами ловил маньяка.

Похож на орангутанга

Борис Серебряков родился чуть позже, чем началась Великая Отечественная война — 18 августа 1941 года в городе Малгобек, Чечено-Ингушской АССР. Его отец скончался, поэтому воспитывала парня мама, еще у него были две сестры — младшая и старшая. Именно к последней — в Куйбышев — он и поехал после трехлетней службы в армии, в начале 1967 года. До этого женщина с братом не особо общалась, только спрашивала про него в письмах матери, но все-таки не отказалась помочь родственнику.

— Она была в строительной организации главбухом. Бориса заселила в общежитие на Сорокина, 3, где жили строители. Сестра помогла ему устроиться рубщиком на кабельном заводе на Безымянке, — вспоминает Георгий Родионович.

Серебряков равнодушно относился к своим убийствам ФОТО: http://историческая-самара.рф

Работа у Бориса оказалась очень тяжелой в физическом плане. Приходилось рубить закрученные металлические кабели. Если у коллег топоры весили по 5-6 килограммов, то у него — 12-15. С возложенными на него задачами он справлялся с удивительной легкостью.

— Парень чуть выше среднего роста, на орангутанга похож, руки висят. Это кабель разрубал с одного маху! — подтверждает Князькин. — Я общался в цеху с его коллегами. Бориса никогда не видели пьяным. Отзывались, как о тихом, смирном парне, без судимостей.

На работу и обратно в общежитие Борис ездил на велосипеде. Его даже хвалили за это — ЗОЖ как никак. По месту жительства молодой человек тоже вел себя нормально. Конфликты может и были, но несерьезные. Знакомые и соседи по комнате характеризовали его, как замкнутого, неразговорчивого и сдержанного в плане любви к спиртному. Жилец не привлекал к себе никакого внимания.

Смелый трамвайный диспетчер Харитонова

Но у спокойного заводчанина имелась и темная сторона. Первое нападение Серебрякова датировано 5 сентября 1967. Ночью он набросился на трамвайного диспетчера Екатерину Харитонову, прямо на ее рабочем месте, в депо около завода «Экран» на проспекте Кирова.

— В час ночи — он всегда орудовал в темное время суток — Борис увидел, что женщина одна, уже без штанов залез на ее рабочее место через окно и стал к ней приставать. В руках у него был тесак, который он с собой всегда брал, — подмечает наш собеседник.

Екатерина оказалась не робкого десятка. Она получила ранение, но все равно отчаянно боролась с насильником. В итоге Харитонова вырвалась, выпрыгнула в окно и убежала. К этому моменту к месту событий пришел трамвай и подоспели вагоновожатые, испугавшись которых, скрылся и преступник:

Князькин ловил маньяка будучи молодым оперативникомФото: Из личного архива

— Женщина молодец, герой! Так сопротивлялась, кричала, что есть мочи. Ее потом даже поощрили.

Все случилось так быстро, что милиции жертва ничего толком не сообщила милиции и практически не запомнила примет обидчика. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбудили не сразу. Из-за халатности дознавателей сначала был отказной материал. После тщательной проверки сотрудников, допустивших промашку, уволили.

Смерть семьи Зоткиных

Следом произошло еще несколько похожих атак на жительниц Куйбышева. Такого никто не ожидал, но оперативники не исключали, что они связаны между собой. Наконец-то появилась и ориентировка — высокий, крепкий, ходил в рубашке с коротким рукавом. Подозреваемых ловили, но ненадолго — настоящий злодей оставался на свободе.

Страшно стало в ночь с 27 на 28 апреля 1969 года. После небольшого пожара в общежитии на улице Электрифицированной в своей квартире обнаружили убитой семью Зоткиных — мужа, жену и пятилетнего мальчика с ДЦП. Их забили кирпичом. Удары наносили по голове.

— Это барак, одноэтажный, кирпичный. Борис залез туда через окно, — рассказывает Георгий Князькин. — Прихватил с собой деньги и часы — он всегда что-то забирал — поджег вещи и ушел.

Семья Зоткиных - первые, кого убил Серебряков ФОТО: http://www.serial-killers.ru

Почти в каждом доме тогда были примусы, керогазы. Ими для Серебряков и пользовался, заметая следы с помощью огня.

Под подозрение попал экс-супруг погибшей, который ее ревновал, но его вскоре отпустили за непричастностью. По городу поползли страшные слухи, люди гадали — неужели маньяк?

Однако следующие 12 месяцев выдались относительно спокойными. Таких расправ не наблюдалось. На Безымянке и в Зубчаниновке случались проникновения в жилища, но они не заканчивались чьей-либо смертью. Никто не мог описать преступника и уж тем более назвать его имя.

Расправа на Чекистов, 39 и волнения

Снова грянул «гром» праздничной ночью — 9 мая 1970 года.

— Мы поздно закончили работу и ночевали в отделении в Зубчаниновке, решили, что нет смысла ехать домой. Спали кто на столе, кто на стуле, — признается ветеран. — На рассвете звонок — «Пожар!». К нашему приезду возгорание уже ликвидировали.

В сгоревшем частном доме на Чекистов, 39 обнаружили двух погибших — 30-летнюю квартирантку Васильеву и 77-летнюю хозяйку Крылову. Их убили топором. Как позже установили силовики — злоумышленник нашел его на месте. Такой инструмент — неотъемлемая часть каждой избы, которые отапливались с помощью дров и печки.

Сегодня на месте второго убийства Серебрякова ремонтируют автомобилиФото: Михаил ГОРЮНОВ

Из улик стал понятно, что незваный гость хотел изнасиловать пенсионерку, но сделать этого так и не смог. Именно в то жуткое утро сыщики наткнулись на важнейшую зацепку.

— Под окном, через которое проник убийца, пожарные обнаружили след велосипеда. Мы их специально инструктировали, чтобы при тушении сохраняли все, что бросается в глаза, ведь странные пожары случались несколько раз, — объясняет Князькин. — След нам показал молодой пожарный: «Вот, посмотрите, даже дощечками уложили, чтобы никто не наступил!»

Георгий Родионович и его сослуживцы сразу позвонили дежурному УВД и проинформировали его: преступник на велосипеде, судя по ширине шин, скорее всего спортивном.

С тех пор милиционеры искали именно велосипедиста. Ситуация накалялась, людей задерживали, но тщетно. Некоторым настолько скучно было жить, что они брали убийства на себя. Неправду выявляли быстро:

— Население волновалось, цыгане в Зубчаниновке накупили охотничье оружие, в магазине «Динамо» на Ленинградской. Мы участковых присылали, чтобы чего не случилось. У кого-то изымали эти ружья. По городу дежурили дружинники, днем и ночью.

Кимарил после убийства

Ожидалось, что и следующий смертельный удар душегуба снова придется на его излюбленный Кировский район. Вышло иначе. Возможно, изувер хотел запутать правоохранителей. Ночью 5 июня 1970 года он катался окраинах Загородного парка и приметил дома № 26 на улице Подгорной, где жила семья Моломоновых.

Серебряков через окно залез в комнату, где жила бабушка . Она работала сторожем и в тот момент, на свое счастье, дежурила. Борис прошел дальше и по пути нашел топор.

— В другой комнате спали муж жена и двое детей — девочка десятилетняя и пятилетний мальчик. Серебряков убил родителей, девочка, по его признанию в дальнейшем, просила: «Дядя, не убивай нас пожалуйста». Он тут же рассек ей голову. Малыш залез под диван, Борис его оттуда выдернул и тоже убил, — описывает кровавую картину Георгий Родионович.

Маньяк забрал часы главы семейства «Победа», сто рублей, разлил керосин из примуса, бросил спичку и ушел. Соседи заметили дым и вызвали МЧС. Сгореть почти ничего не успело. Догадки о том, что расправу учинил тот же самый человек, что и на Чекистов, появились сразу — медики скорой, когда ехали на место примерно в 5 часов утра, видели, как на лавочке кимарил мужчина, облокотившись на велосипед.

Остросюжетное задержание

Количество патрулей на улицах увеличили. Каждый любитель крутить педали, попадающий под ориентировку разыскиваемого, оказывался под пристальным вниманием. Это дало плоды утром 8 июня 1970 года.

Бориса казнили в 1971 году ФОТО: http://историческая-самара.рф

— Дружинники увидели подозрительного типа во дворе на Электрифицированной. Он зашел в туалет, а велосипед лежал рядом. Виктор Кочанов, хороший, крепкий парень, хотел задать незнакомцу вопросы, а тот взял на завалинке кирпич и ударил его по голове, — делится Князькин. — Серебряков бросил велосипед и побежал. Они за ним. Все уже все поняли — началась погоня.

Борис добрался до самой окраины Зубчаниновки — к железнодорожной дороге рядом с авиационным заводом «Прогресс». Он успел перебежать рельсы, а вот преследователи рисковали попасть под приближающийся грузовой поезд. Машинист сориентировался и притормозил, дав возможность дружинникам и милиции преодолеть преграды.

Борис не останавливался и запрыгнул на забор завода, подтянулся и сиганул на контейнеры, находившиеся на территории предприятия. Охрана «Прогресса» знала, что к чему и женщина-стрелок с барабанным наганом сделала два предупредительных выстрелов в небо, тут же подоспел наряд сторожей и стражи порядка. Беглец попался.

«Жрешь как волк, а делаешь как заяц»

Несколько дней после задержания Борис Серебряков вообще ни с кем не разговаривал. В Куйбышев прибыли генералы МВД — «Ночная тварь» прогремела на всю страну. Изверг ставил условия, хотел общаться только с определенными людьми.

— Когда его увезли в СИЗО Сызрани, меня и Виктора Коростелева отправили туда же. Наша задача была доказать его каждое преступление — где он часы взял, где деньги, где ударил кого, — говорит Герман Князькин. — Жили в изоляторе больше двух недель, а самый первый наш разговор состоялся в 23-00, когда Серебряков постучал и сказал — «Давайте мне следователя».

Комнату для допросов подготовили заранее. Там дежурили несколько надзирателей:

— Убийства он объяснял двумя словами: «А зачем мне свидетели?» Практически не препирался. Особенно после того, как мы указали на изъятые у него часы убитого Моломонова. Выжившая бабушка их хорошо помнила.

У Бориса вообще удалось найти много похищенных им вещей. Все это только закрепляло его виновность:

— Мы выезжали на места преступлений, начиная с самого первого — трамвайной диспетчерской на Кирова. Ходили к людям, давали объявления по радио, что мол поймали такого-то, кто что знает — сообщите. Масштабы его действий стали понятны только после ареста. До этого многие боялись заявить, некоторые наверняка этого так и не сделали.

Ответ на вопрос — почему Борис Серебряков, он же «Куйбышевский монстр» и «Убийца на велосипеде» совершал такие немыслимые зверства — искали лучшие медики Советского Союза.

— Его целью были корысть и удовлетворение своей поганой похоти. Хотя, фактически, он ни одну женщину не изнасиловал, — раскрывает секрет Георгий Родионович, присутствовавший на психиатрической экспертизе. — Главный психиатр Куйбышева Ян Вулис задал ему вопрос: «Что с тобой случилось? Говори откровенно. Скажи, как у тебя с женщинами?» Борис поведал о женщине-маляре. Он с ней пытался заняться любовь, но она сначала ничего не позволяла ему, а потом у него не получилось. Она начала его материть: «Жрешь как волк, а делаешь как заяц! Ты чудак!» Это маляршу мы так и не отыскали, она уволилась.

Все эксперты согласились с выводом, что именно случай с маляршей послужил боязнью Серебрякова совершать половой акт добровольно.

Попытки сбежать не удались

Князькин откровенничает, что общаться с Серебряковым было тяжело. Это не самый приятный гражданин:

Георгий Родионович до сих пор не понимает, как Серебряков мог так бездушно убивать людейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 49 лет прошло, но до сих пор в голове не укладывается. Вел себя так, как будто так и должно быть. Ни о чем не жалел. «Убил, ну и что?» Я участвовала в поисках маньяка-насильника в Глушице, но там другое. Такие, как Борис, мне не встречались. Прическа взъерошенная, ноздрястый, большущий рот. Сразу понятно, что это за человек. От одной внешности какое-то отвращение. Но мы вопросы личного восприятия отбрасывали.

Семейные связи серийного убийцы не раскрывали, чтобы его мать и сестра не попали под горячую руку общества. Они в свою очередь честно давали показания про сына и брата — как он учился, работал, помогал по дому, ушел в армию. Как сложилась их судья сейчас, Георгий Родионович не знает.

Бориса Серебрякова приговорили к высшей мере наказания. Помилования у него выпросить не получилось. Арестант дважды пытался сбежать. Сначала хотел найти лазейку через медиков, которых мог легко избить, а потом нанес серьезные травмы конвоирам, которые по своей оплошности открывали дверь на его стук ночью. Оба раза маньяка удалось остановить. Свои намерения он не скрывал.

В начале 1971 года «Ночную тварь» расстреляли. В Куйбышеве в последующие за казнью годы стало спокойнее. Подобных убийственных налетов на семьи не повторялось.

Преступления Бориса Серебрякова:

— 3 убийства, 9 погибших;

— 8 покушений на убийство;

— 15 покушений на изнасилование;

— 12 краж;

— 5 покушений на поджоги.

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