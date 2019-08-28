Сами себя топим в мусоре! Как люди меняют природу Самарской области?

Мы часто стремимся за рубеж, чтобы насладиться природой, а потом восторженно рассказывать о горах и озерах Швейцарии, Франции, Италии. Забывая при этом, что буквально под носом у нас расположены уникальные природные богатства родного края. И по красоте, и по исторической ценности они ничуть не уступают заграничным достопримечательностям. Что угрожает природным памятникам в 21 веке? Что мы можем сделать, чтобы сохранить их для следующих поколений? Ответы на эти вопросы искали участники VI регионального экотура.

Царев курган – популярное место у самарцев.Фото: Равиль ИТКУЛОВ

Небольшая гора с крестом на самом пике - возможно, первая достопримечательность Самарской области, которую видят туристы, прибывая сюда на теплоходах по Волге. Вопреки легендам о рукотворном происхождении главной достопримечательности Волжского района (якобы татарские воины в шапках и щитах сносили землю на могилу полководца Мамаона), курган – осколок Жигулевских гор.

Сергей Саксонов: «За какую-то сотню лет человек до неузнаваемости изменил ландшафт Царева Кургана»Фото: Александра БЕЛОВА

- Доказательство этому пласты известняка, которые видно невооруженным взглядом. Реки Волга, Сок и маленькая река Курумоч в течение многих миллионов лет отмыли этот останец со всех сторон и получилась похожая на каравай гора. А человек изменил ландшафт за какую-то сотню лет, - рассказал доктор биологических наук, профессор, и.о директора института экологии Сергей Саксонов.

Царев курган становится все ниже.Фото: Равиль ИТКУЛОВ

Оказывается, раньше высота Царева кургана была в три раза больше, чем сейчас – даже сложно представить, насколько величественным он был. «Стоптался» он благодаря человеческому воздействию. Отсюда брали известняк для строительства Сызранского моста в конце 19 века и гидроэлектростанции в середине 20 века. Сейчас холм, к счастью, оставили в покое – природные материалы добываются в другом месте. Единственная угроза для кургана сегодня – недобросовестные туристы, оставляющие за собой горы мусора.

Как создать лес? Рассказал директор МКУ «Тольяттинское лесничество» Андрей КрючковФото: Александра БЕЛОВА

Генковские лесные полосы - это рукотворный памятник природы. Уже более 100 лет они защищают от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 1911 году. В Самарской губернии, которая тогда кормила половину Европы отменной пшеницей-белотуркой, из-за засухи люди умирали целыми семьями. И никто не мог сказать, как крестьянину защититься от этой удушающей напасти. Чтобы облегчить положение трудолюбивого хлебопашца, правительствующий сенат Российской империи во второй половине XIX века развернул невиданную для того времени работу по посадке новых лесов там, где их никогда раньше не было. Автором проекта по реализации степного лесоразведения, а затем и его практическим руководителем стал лесовод Нестор Карлович Генко. Благодаря работе ученого-лесничего Нестора Карловича в засушливых степях Самарской, Волгоградской, а также Воронежской областей к 1902 году появилось около 13 тысяч гектаров защитных лесных полос. Генко мечтал смягчить суровый степной климат и преуспел в этом.

- Нестор Карлович так смешивал различные породы деревьев, чтобы в будущем искусственная посадка прекратилась в естественный лесной массив. И ему это удалось – рукотворным лесам уже более ста лет. Сегодня они называются «Генковскими полосами» и считаются памятниками природы. Увидеть их можно в Шилане, Камышле, Безенчуке и многих других районах губернии, - говорит директор МКУ «Тольяттинское лесничество», руководитель общественной организации Тольяттинское отделение Социально-экологического союза Андрей Крючков. Уникальность Генковских полос в том, что со временем они превратились в замкнутую экосистему, ничем не отличающуюся от природного леса. За ними не нужно ухаживать, высаживая новые деревья, они рождаются естественно.

- На начальном этапе высадки таких полос молодым деревьям нужен уход в течении пяти лет. Эти мероприятия бюджетом обычно не предусмотрены, поэтому юные деревья часто гибнут. Стоит об этом помнить, если вы хотите внести свой вклад в восстановление леса, - рассказал Андрей Крючков.

Голубое озеро, исполняющее желанияФото: Равиль ИТКУЛОВ

Голубое озеро, наверное, один из самых популярных туристических объектов губернии. Говорят, что оно загадочным образом связано с Атлантическим океаном и не имеет дна.

Голубое озеро исследуют дайверы.Фото: Александра БЕЛОВА

В слухах есть доля истины – глубина его, по разным данным, составляет от 24 до 38 метров. Голубое озеро исследуют дайверы, поэтому в день экотура оно было немного замутненным.

Наш экскурсовод: краевед Николай МалиновскийФото: Александра БЕЛОВА

Чтобы добраться до водоема, нужно оставить транспорт у реки Шунгат и пройти или проехать на велосипеде по проселочной дороге около 2,5 километров (так гласит указатель). Наши отдыхающие предпочитают ноги не утруждать и приезжают на озеро на машинах. Десятки авто, множество людей, стремящихся окунуться в прохладную воду – температура 7 градусов. Родники не дают ей прогреться. На дереве на берегу множество ленточек: считается, что желание, загаданное тут, непременно сбудется. Люди жарят шашлыки, распивают разные напитки. Итог – все те же пакеты и бутылки, которые никак не украшают озеро, славящееся своей чистой.

И снова мусор. Люди, не сорите!Фото: Равиль ИТКУЛОВ

- На обратном пути от Голубого озера до трассы, где нас ждал автобус, мы набрали два больших мешка с общим мусором и один с вторсырьем, который я на следующий день сдала на переработку. Это может сделать каждый человек, - рассказывает экоактивистка Анастасия Государева.

По мнению краеведа и жителя села Старое Якушкино Николая Малиновского, такая ситуация сложилась, так как фактически озеро ничье. Возможно, спасти его от неконтролируемых полчищ туристов поможет передача территории в частные руки. Появятся мусорки, лавочки, а вот костры окажутся под запретом.

Лечебные грязи Серного озера. Не хуже, чем в Карловых Варах.Фото: Равиль ИТКУЛОВ

Курорт Сергиевские минеральные воды известен с 18 века. Еще по указу Петра I здесь около 20 лет добывали серу, которая шла на производство пороха. Сегодня это популярное место отдыха: сюда приезжают не только самарцы, но и желающие поправить здоровье со всей страны и даже из-за рубежа.

Вода покрыта мутной пленкой. Это налет серы.Фото: Равиль ИТКУЛОВ

Жемчужина курорта – Серное озеро. Его питают четыре источника. Оно покрыто мутной пленкой – это налет серы. Ее в воде очень много – 80 граммов на литр.

- Здесь образуется лечебная грязь, - объясняет краевед Николай Малиновский. – Считается, что она помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной и пищеварительной систем и многих других.

Рядом с озером ощущается не очень сильный, но устойчивый запах тухлых яиц. Это запах сероводорода.

- Сероводород разрушает гемоглобин. Долго дышать этим, конечно, нельзя. Поэтому в грязелечебнице пациенты находятся не более 10 минут, - продолжает краевед.

Еще одна достопримечательность курорта Сергиевские минеральные воды: тополь, посаженный в 1833 году.Фото: Александра БЕЛОВА

Озеро в хорошем состоянии, так как находится на охраняемой территории санатория. Пикники тут проводить нельзя. Но обычного бытового мусора участники экотура и тут собрали немало.

Подъем на Серноводский шихан. Кажется, невысоко, но впечатление обманчиво.Фото: Равиль ИТКУЛОВ

Шихан в переводе с башкирского – холм. Серноводский шихан находится в Сергиевском районе, примерно в пяти километрах от Серноводска. Особенно красив Шихан весной и в первые недели лета, когда его склоны покрывает пестрый ковер из цветущих растений.

Краснокнижное растение, коренной житель Серноводского шихана – солонечник узколистный. А это скабиоза. Уже почти отцвела.Фото: Александра БЕЛОВА

- На 260-ти гектарах мы насчитали около 56 краснокнижных растений: четыре вида ковыля, копеечник, лен уральский, головчатка уральская, скабиоза, солонечник узколистный и многие другие, - показывает Сергей Саксонов. И призывает отдыхающих беречь уникальную флору природного памятника. Это очень злободневный вопрос. Ни в коем случае нельзя разводить тут костры – это может привести к пожару и уничтожению редких растений. Да и просто рвать цветы не стоит. Каждое, даже самое маленькое растение – часть большой, но очень хрупкой экосистемы.

На Шихане участники экотура собрали мешок мусора.Фото: Александра БЕЛОВА

Высота шихана – около 250 метров. Чтобы подняться сюда, нужно приложить усилия. Ленивые туристы, чтобы полюбоваться прекрасными видами, поднимаются на гору прямо на автомобилях. И снова оставляют после себя мусор, в основном пластиковые и стеклянные бутылки. Убрать их после себя по силам каждому.