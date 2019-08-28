«Я кидала на пол полотенце, потому что муж падал, его била лихорадка»: десятки отравившихся роллами самарцев требуют извинений, возврата денег и собираются в суд

«Врачи «скорой» не хотели сообщать в СЭС»

- Мы много раз заказывали роллы в службе доставки «Фафрор». Никаких проблем не было, но 23 августа случился настоящий кошмар, - рассказала «КП»-Самара»Анна, семья которой после ужина слегла с температурой. – Я сама принимала заказ, отдала 916 рублей. Был сет привычный. Дочка, ее ребенок 3,5 года и мой муж съели все это. Я, к счастью, не ела, Бог миловал. Но мой муж пострадал очень сильно. Через некоторое время после ужина его начало тошнить, поднялась температура. До 39, 2 дошла горячка, при этом холодный пот прошиб, его трясло. С унитаза не сходил, я даже полотенце ему кидала ему на пол, потому что он падал. Утром вызвали скорую. Там сказали: «Поставим вам панкриатит, чтобы в СЭС не сообщать». От инфекционки мы отказались, ведь там еще столько заразы можно собрать. Дома ему наш знакомый поставил систему, прокапал. На работу в понедельник муж не вышел. Он охранник, в ЧОПе трудится. Сейчас более менее на поправку пошел. Но при этом из «Фарфора» нам никто не позвонил, не извинился. Дочь написала им в ВКонтакте, ей обещали, что перезвонят. Но пока молчат. Видимо пострадавших много, до нас очередь не дошла. Мы требуем извинений, чтобы денег вернули. В суд пойдем, если надо.

Заказывать роллы семья Анны теперь не будет. Ведь в каких условиях готовятся заказы, они не видят.

- Будем готовить еду сами. Больше таких ужасов не хотим переживать, - говорит Анна.

В группе «Фарфор» в ВК сотни комментариев от клиентов.

"Мы с мужем вдвоём со вчерашнего дня лежим в инфекционном отделении пятой городской больницы с острым отравлением. Наши несовершеннолетние дети с тяжелейшим отравлением лежат в больнице им. Семашко. Роллы заказывали в пятницу 23 августа в "Фарфоре", - пишет администраторам самарчанка Светлана.

По сообщениям потерпевших понятно, что первые отравления начались еще 19 августа, но реакции владельцев ресторана доставки, врачей на это не было.

Почему врачи не сообщили о первых сигналах 19 августа, пока жертв было мало? Этот вопрос адресован в региональный минздрав, пока ответа на него нет. Олег Фатенков, доктор медицинских наук, главный терапевт Самарской области по просьбе "КП"-Самара" напомнил о мерах тем, кто может попасть в такую неприятную ситуацию:

-Первые признаки отравления - это тошнота, рвота, боли в животе, чаще всего острые, возможно повышение температуры. При этих симптомах нужно сразу вызывать скорую, не пытаться самостоятельно дойти до поликлиники, лучше не рисковать, потому что до поликлиники можно не дойти. Пока вы ждете врача, нужно срочно промыть желудок: выпить несколько стаканов воды и вызвать произвольную рвоту. Сразу будет легче. Ни в коем случае, не надо добавлять в воду марганцовку, как раньше иногда делали, - отметил врач.

«Все кухни закрыты на проверку»

27 августа в группе «Фарфора» в ВК появилось официальное заявление администрации об отравлении.

«Мы очень сожалеем и должны сообщить, что на одной из 7-ми кухонь Фарфора в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении наших клиентов» - написали на стене соцсети.

По данным ресторана, все отравившиеся заказывали роллы 23-24 августа. Администрация прозвонила клиентов и выяснила, что проблема кроется в одной из точек приготовления.

«За 7 лет работы филиала в Самаре, мы столкнулись с этой проблемой впервые, - отметили администраторы. - Нам предстоит сложный путь и, не снимая с себя вины, готовы и будем отвечать за свои слова и действия».

Сейчас все кухни в Самаре закрыли, от работы отстранили весь персонал. На производстве взяли анализы.

Внеплановую проверку проводят сотрудники Роспотребнадзора, следственный комитет, прокуратура.

По предварительным данным число любителей роллов, которые обратились к врачам с острым отравлением достигает 30. Одна из потерпевших призналась, что у нее диагностировали сальмонеллез. Но официальных точных комментариев от врачей пока нет.

Администрация ресторана призывает всех, кто пострадал и не сообщил об этом раньше, позвонить по телефону +7 909 323 11-11.

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о массовом отравлении роллами поступила в Роспотребнадзор региона 24 августа. Продукцию, которая вызвала отравление, готовили в ООО Ресторан «Фарфор в Самаре» (ул. Запорожская, 31 «а»). По согласованию с прокуратурой ведомство организовало внеплановую проверку ООО. С 24 августа производство приостановлено, материалы дела переданы в суд.

- На производстве «Фарфор в Самаре» выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований к маркировке, к наличию документов. Сейчас проверки продолжаются, - сообщили в ведомстве.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Собирайте справки от врачей"

Сергей Хальченко, юрист: - В первую очередь, конечно, нужно заняться восстановлением своего здоровья. После этого можно заняться возмещением полученного материального и морального ущерба. Они имеют право потребовать от организации возмещения затрат на свое лечение, денег, потраченных на лекарство и, возможно, средства реабилитации. Для этого необходимо собирать все документы: от справок, подтверждающих отравление, до всех чеков, а также документов о потере доходов, если была временная нетрудоспособность. Кроме того, люди имеют право затребовать возмещение морального вреда. Прежде чем обращаться в суд, нужно отправить претензию компании, по вине которой произошло отравление. Я думаю, что они должны отреагировать. Если же в разумные сроки, к примеру в течение 10 дней, этого не произошло, то нужно обращаться в суд. Можно действовать индивидуально, или подать коллективный иск.

ВАЖНО!

Что необходимо знать при заказе роллов

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало рекомендации по безопасности для любителей восточного блюда.

1. Потребитель должен знать, что блюда, содержащие рыбу, морепродукты или иные продукты животного происхождения в сыром виде, должны производиться только в стационарных организациях общественного питания. Такие продукты не подлежат хранению, их нужно употреблять сразу после приготовления.

2. Не покупайте и не употребляйте продукцию в тех предприятиях, где не представляется возможным соблюдать правила личной гигиены.

3. При заказе роллов с доставкой помните, что у курьера должны быть сопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, декларация о соответствии)

4. Продукция должна иметь этикетку с маркировкой в соответствии с законами РФ. На маркировке должны быть: наименование, состав, количество, дата, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя; показатели пищевой ценности пищевой продукции; сведения о наличии компонентов с ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС).

5. Требуйте кассовый чек или товарный чек. В нем должно быть указано юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), дата свершения покупки, название приобретенного товара. Товарный чек должен быть заверен подписью представителя продавца.

6. Вы можете проверить статус декларации ресторана о соответствии (действующая или приостановлена) на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru).

Если Вы бережно относитесь к своему здоровью и не хотите получить пищевое отравление, не покупайте роллы в нестационарных предприятиях, не заказывайте на дом роллы, содержащие рыбу или морепродукты в сыром виде, не берите продукцию без маркировки.

Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права!