2019-08-28T08:46:20+03:00
Общество

Лесу – лес: тольяттинские химики устроили генеральную уборку

Сотрудники КуйбышевАзота очистили от мусора гектар леса в Тольятти и берег реки Уса в Шигонском районе.
Анна ФЕДОРОВА
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Молодежь КуйбышевАзота всегда готова помочь тольяттинскому лесу. Фото: КуйбышевАзотМолодежь КуйбышевАзота всегда готова помочь тольяттинскому лесу. Фото: КуйбышевАзот
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Когда городская администрация Автограда бросила клич среди предприятий с призывом помочь в уборке леса, откликнулось немного организаций. Химики КуйбышевАзота были одними из тех, кто не стал откладывать дело в долгий ящик: уже 17 августа молодежь предприятия вышла на уборку лесопарковой зоны, примыкающей к улице Баныкина. Ребята с легкостью пожертвовали своим выходным днем в субботу, чтобы убрать за теми, кто не потрудился это сделать за собой. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты от чипсов и целлофановые мешки, пивные банки и тряпки – все это собиралось и складировалось в огромные мешки, которых по итогам акции набралось 30 штук. После их вывоза лес смог «спокойно вздохнуть» по двум причинам: во-первых, природа избавилась от неорганического мусора, который, не разлагаясь, мог бы копиться здесь десятками лет. Во-вторых, захламленные территории леса, которые не убирают – потенциальные источники новых лесных пожаров, печальные последствия которых от 2010 года будут аукаться еще многим поколениям тольяттинцев.

Стремясь предупредить новую катастрофу, тольяттинская мэрия объявила серию субботников – первый из них прошел 27 июля и собрал сотрудников администрации, муниципальных учреждений, общественных организаций, а также всех горожан, неравнодушных к судьбе «зеленых легких» города. Лес убирался в каждом городском районе, но этого оказалось мало. Поэтому была объявлена акция «Чистый лес», которая продлится до конца августа.

Химики убрали за теми, кто поленился убрать за собой. Фото: КуйбышевАзот

Химики убрали за теми, кто поленился убрать за собой. Фото: КуйбышевАзот

- Сотрудники КуйбышевАзота всегда первыми отзываются на призывы администрации, - рассказала руководитель управления природопользования и окружающей среды Тольятти Надежда Павлинова. – Коллектив предприятия находит и желание, и средства, чтобы помочь тольяттинской природе – химики не только очищают лес, но и сажают новый. Лес – наше богатство, которое требует чистоты и бережного отношения. К сожалению, не все это понимают, поэтому КуйбышевАзот ведет еще и большую воспитательную работу – специалисты завода участвуют в экологическом просвещении тольяттинцев, посещая учебные заведения, проводя экскурсии на предприятии. Но главное, конечно, – их личный пример.

Помощью лесу десант КуйбышеваАзота не ограничился. Уже через несколько дней, 22 августа, три десятка химиков-добровольцев очистили прибрежную линию реки Усы на противоположном от Тольятти берегу, где также любят отдыхать многие горожане. "Золотым пескам", в районе которых состоялась уборка, теперь не стыдно так называться – с семи гектаров берега заводчане собрали более 120 (!) мешков мусора. Все это на катере отвезли в яхт-клуб "Дружба", а оттуда - в двух "Камазах" на полигон для захоронения.

Побережье стало чище на 120 мешков мусора. Фото: КуйбышевАзот

Побережье стало чище на 120 мешков мусора. Фото: КуйбышевАзот

На протяжении многих лет, КуйбышевАзот помогает поддерживать порядок в родном городе. Каждый год заводчане участвуют в ликвидации стихийных свалок. В июле, например, их силами исчезла несанкционированная помойка с улицы Индустриальной общей площадью около 1000 м2. Список экологических мероприятий, которые химики планируют реализовать в этом году, еще не закончен: в планах устроить очередной экологический десант по уборке тольяттинского леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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