Как избавиться от головной боли? Помощь профессионалов

Головная боль: виды, диагностика, терапия

На приеме у невролога жалоба на головную боль находится на третьем месте после жалоб на боли в спине и головокружения. Существует более 200 видов головной боли и разобраться в причинах головной боли является не простой задачей для врачей и пациентов. Все это огромное количество видов головной боли делится на 2 большие группы:

- первичные головные боли и вторичные головные боли.

Первичные головные боли

Первичные головные боли являются самостоятельными заболеваниями, которые не связаны с какими либо другими болезнями. Они доброкачественные, не укорачивают жизнь человека, но значительно снижают ее качество. Как в случае прокуратора из романа «Мастер и Маргарита». У него ужасно болела голова, и жить он вовсе не хотел. Такая ситуация часто случается при головной боли, которая называется мигрень.

Вторичные головные боли

Вторичные головные боли – это боли, связанны с какими-то другими заболеваниями и могут являться симптомом этого заболевания. Главной задачей врача при этом является дифференциальная диагностика между первичной доброкачественной головной болью и вторичной головной болью, которая может быть причиной серьезного заболевания.

Гипер диагностика и ложная терапия при головной боли

В России есть беда – гипер диагностика вторичной головной боли, хотя по статистике 95-98% головных болей являются первичными и доброкачественными. На вторичные головные боли из всех жалоб приходится лишь 2-5% головных болей. Но во врачебной практике не специалиста по головной боли мы видим другую картину - 30% ошибочно ставят диагноз вторичной головной боли. А при неправильном диагнозе назначается неправильная терапия, которая не будет эффективна и, зачастую, превращает эпизодическую головную боль в хроническую.

У специалистов по головной боли разработан список неправильных, но излюбленных диагнозов врачей общей практики, маскирующих первичные головные боли это: -гипертония, -гипертензионно-гидроцефальный синдром, - дисциркуляторная, атеросклеротическая энцефалопатия (хроническая ишемия мозга), - последствия черепно-мозговых травм, - остеохондроз шейного отдела позвоночника, - вертебно-базилярная недостаточность. В связи с неправильным диагнозом назначаются многочисленные обследования, которые не являются необходимыми. Для корректной диагностики головной боли достаточно консультации и тщательного осмотра специалиста по головной боли. Дополнительные обследования назначаются только при наличии показаний.

Какие могут быть сигналы опасности, требующие дополнительного обследования?

1. Головные боли, возникшие после 50 лет или изменившие характер течения.

2. «Громоподобные головные боли», стремительно нарастающие.

3. Строго односторонняя головная боль.

4. Прогрессивно нарастающая головная боль без ремиссий.

5. Признаки внутричерепного давления или системного заболевания.

6. Онкология, ВИЧ инфекция, иммунодефицитное состояние, эндокринные заболевания

7. Неэффективность адекватного вмешательства.

Какие ошибки могут быть после ложного диагноза?

Часто в назначение при лечении головной боли входят ноотропные и вазоактивные препараты, которые не обладают действием при первичных головных болях и не облегчают течение мигрени и головной боли. Данные препараты не входят в международные стандарты помощи при головной боли. Однако, они могут применяться для коррекции «псевдо-когнетивных нарушений» (при жалобах на ухудшение памяти, внимания, работоспособности) в сочетании с традиционной профилактической терапией головной боли и мигрени.

Иногда у человека имеются несколько форм головной боли. В этом случае врачом по головной боли должна быть выявлена ведущая форма головной боли. И вся дальнейшая терапия должна быть направлена на решение этой проблемы.

Формы первичных головных болей

У 95% людей, страдающих головной болью имеется, так называемая, первичная головная боль, это:

- мигрень у 13-22%,

- головная боль напряжения у 65-75%,

- пучковая или кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные цефалгии у 0,5-1%.

Мигрень

От мигрени страдает 14% населения всей планеты. Если перевести на Россию, то это больше 20 миллионов человек. К счастью у 2/3 от этого количества мигрень протекает мягко и легко и не требует визита к врачу. Однако, мигрень является неизлечимым, наследственным заболеванием. Для того, чтобы эффективно справляться с мигренью необходимо подобрать корректную лекарственную терапию и освоить правильную технику купирования приступов мигрени. Мигрень без ауры занимает 80% от всех случаев мигрени. Такая форма мигрени касается только болевых приступов, которые длятся от 4 до 72 часов, носят характер односторонней, пульсирующей головной боли, средней или тяжелой интенсивности, провоцируется активностью, сопровождается тошнотой, рвотой, фото- фонофобией.

Мигрень с аурой приходится на 20% случаев мигрени. Аура мигрени носит определенные неврологические симптомы. Они могут быть зрительными, чувствительными, с речевыми нарушениями, возникать либо перед болевым приступом, либо одновременно с ним.

Головная боль напряжения (ГБН)

Головная боль напряжения относится к доброкачественным головным болям. Характеризуется любой длительностью от 30 минут до 7 дней, двусторонняя головная боль, носит сжимающий, непульсирующий характер, не имеет сопровождающих симптомов, как тошнота и рвота.

Головная боль напряжения наблюдается у 75% населения, которая часто возникает после стресса и эмоционального перенапряжения, усталости. Как правило, это эпизодические приступы, которые не требуют специфического вмешательства, когда обычные анальгетики легко справляются с проблемой. Однако, головная боль напряжения может переходить в хроническую форму, когда голова болит каждый день. Ей страдают всего 3% людей, и такая форма головной боли требует обращения к специалисту по головной боли.

Лекарственно-индуцированная головная боль или абузусная головная боль

В Европе данный вид головной боли занимает не более 3%, в то время как в России головная боль от злоупотребления анальгетиками превышает 6%. Эта форма головной боли случается каждый день у людей, которые в молодости страдали эпизодическими приступами головной боли. Абузусная головная боль характеризуется ежедневным приемом одного или более препарата для купирования боли в течение трех или более месяцев.

Информация предоставлена специализированной клиникой по лечению головной боли http://www.veinclinic.ru/golovnaya-bol/

«Клиника головной боли и вегетативных расстройств им. Вейна»

veinclinic.ru г. Москва, Старопетровский проезд д. 10Б, ст. м. «Войковская», 8 (499) 150-07-40

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