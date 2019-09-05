«Он мог только лежать и ждать смерти»: 80-летние пенсионеры забрали из пансионата внука, от которого отказалась родная мать

Девять лет одиночества

Один короткий миг разделил жизнь Алексея Овчинникова на «до» и «после». «До» для 20-летнего студента остались учеба, друзья, любимая девушка и планы на счастливую жизнь. «После» - только больничная койка. День 24 апреля 2009 года врезался в память навсегда. Алексей защищал девушку в уличной драке, получил удар по голове внезапно, от хорошего знакомого.

- Эта черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью - «центральный спастиеский парез», перелом основания и свода черепа, ушиб головного мозга со сдавлением эпидуральной гематомой левой височной области, разрыв артерии, - пишет сам Алексей на страничке в соцсетях. Врачи потом говорили, что шанс выжить у него был один из тысячи. Но он - смог.

Жизнь парню спасла только быстрая и четкая работа нейрохирургов больницы им.Пирогова. Дальше – две недели комы, две недели стационара – и девять невероятно долгих лет дома, практически без лекарств и такой необходимой реабилитации.

До трагедии Алексей был здоровым красивым парнем. Фото: личный архив

Мама не выдержала

«За ним ухаживала мать. Ну как ухаживала – кормила…. Иногда, когда все надоедало, вставляла пищевой зонд и по несколько месяцев кормила через него… Надеялась на чудо…. А он просто лежал. Безмолвный и обездвиженный, потому что речь после травмы тоже пропала. Все понимал, у него были свои желание, но сказать о них он не мог. 9 долгих лет сознания и беспомощности» - пишет об Алексее в соцсетях исполнительный директор благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест.

Дядя Алексея Александр Овчинников вспоминает, что мать старалась. Очень. Но у нее на руках было еще два инвалида.

- Отец Алексея точно так же 20 лет назад вступился за незнакомую девушку на улице и получил удар по голове, а младший брат стал жертвой родовой травмы, - перечисляет беды Александр. Их семью будто преследует злой рок.

А потом случилось еще страшнее…. Год назад мать сдала его в пансионат для инвалидов и уехала в Екатеринбург. У нее теперь новая семья.

- В пансионате на Алешу сразу одели памперс и снова вставили зонд – чтобы быстрее кормить. Ведь нет возможности делать это по полчаса, убирать выпадающую из рта пищу, подтирать слюни,- рассказывает Ольга Шелест.

Бабушка с дедушкой сказали: «Так нельзя!»

Жизнь парня стала совсем беспросветной – ему оставалось только лежать и ждать смерти. Но чудо все-таки произошло . О том, что их Алеша оказался на казенной койке узнали живущие под Тольятти родственники, родные бабушка с дедушкой Людмила Игнатьевна и Александр Петрович. Им самим уже под 80 лет, но они не побоялись забрать к себе внука в небольшое село в Ставропольском районе, и взялись за его реабилитацию.

За огромную для них сумму в 300 тысяч рублей свозили на лечение в московскую клинику. Врачи сокрушались: если бы Леша попал к ним в руки сразу после травмы, сейчас его организм почти полностью бы восстановился! Но шанс есть и сейчас.

Ведь сейчас, после реабилитации Алексей смог сесть. И даже некоторое время стоять если его поставить на ноги. Уменьшилось слюноотделение, и совсем чуть-чуть, но начала двигаться кисть левой руки.

Сейчас Алексей может общаться с миром только через соцсети. Фото: личный архив

Нужна помощь

- Леше нужна комплексная реабилитация – УФК, логопед, массажи, специальные костюмы для восстановления двигательной функции. Мест, где этим занимаются, не так много. Нас готов принять московский центр «Три сестры», но на месячный курс реабилитации там нужно 500 тысяч рублей. Таких денег у семьи, конечно, нет, - рассказывает Александр Овчинников.

Сегодня Алексей общается с миром только с помощью планшета. В социальных сетях создал группу помощи и пытается собрать необходимые средства. И параллельно – не сдается и отчаянно борется за жизнь. Помощник-волонтер соорудил для него тренажер для всего тела, оборудовал комнату спортивными снарядами. Теперь парень занимается на них по 18 часов в день – упорно, настойчиво, с каким-то даже остервенением, пытаясь нагнать упущенное время. И если к его неукротимому желанию ходить и говорить добавится профессиональная реабилитация - у Алексея есть все шансы. Но без помощи неравнодушных людей ему не справиться.

Дед Алексея шутит: «В спорте есть 1, 2 и 3 место. А в нашей семье – все три призовых места тоже есть…. Алексей – инвалид 1 группы, его отец (тоже защищал девушку и получил травмы)– инвалид 2 группы, а младший брат Алексея – инвалид 3 группы ( родовая травма). Так и живут…».

Благотворительный фонд «ЕВИТА» взял Алексея в программу «Помочь! Нельзя бросить!» и объявил сбор на реабилитацию на сумму 500 000 руб. Реквизиты для перечисления средств – тут https://bfevita.ru/children/ovchinnikov