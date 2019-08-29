2019-08-29T10:01:16+03:00
Общество

Самарская «дочка» Газпрома отметила юбилей своей здравницы

Сотрудников оздоровительного комплекса «Березка» поздравили с 30-летием.
Анна ФЕДОРОВА
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В честь юбилея заложена новая березовая аллея. Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"В честь юбилея заложена новая березовая аллея. Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"
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«Березка» уникальна в своем роде. Созданная на излете социализма, она пережила сложные 90-е, похорошела после реконструкции и сегодня заслуженно считается одним из лучших оздоровительных комплексов Самарской области. Официально «Березка» входит в состав ООО «Газпром трансгаз Самара», но известна не только сотрудникам предприятия. В каникулы здесь отдыхают дети, а в другое время проводятся семейные заезды выходного дня, научные конференции и обучающие семинары, организуется отдых пенсионеров.

О качестве работы оздоровительного комплекса красноречиво свидетельствует одна история, которую любит вспоминать генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. Однажды Бу Андерссон, бывший на тот момент президентом ПАО «АВТОВАЗ», оказался у ворот «Березки», заинтересовался и ... через некоторое время «Березку» посетила делегация сотрудников автомобильного гиганта, ответственных за социальную работу. Выполняли прямое распоряжение руководителя - перенимали передовой опыт работы.

Гостей щедро поили березовым соком. Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"

Гостей щедро поили березовым соком. Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"

Эту показательную историю Владимир Анатольевич рассказал на торжестве в честь 30-летия «Березки». В конце августа, под самое закрытие летнего сезона, коллектив устроил настоящий «березовый праздник». Гостей у ворот встречали девушки в костюмах березок, угощали хлебом-солью и березовым соком, дарили кулоны из березовой коры. Белый медведь – огромная ростовая кукла – веселил собравшихся плясками и охотно заключал в свои теплые медвежьи объятия. Гости загадывали желания и повязывали ленточки на ветвях «волшебной» березы, совершили по территории экскурсию с фотосессией, высадили несколько саженцев, заложив новую березовую аллею.

В лучших пионерских традициях - вынос флага! Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"

В лучших пионерских традициях - вынос флага! Фото: ООО "Газпром трансгаз Самара"

На праздник собрались руководители и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Самара», бывшие работники «Березки», делегации от лагерей и пансионатов, с которыми «березовцев» связывает профессиональная солидарность и просто дружба, - «Электроник-Дубрава», «Спартак», «Юность», «Радуга», «Звездный» и «Звездочка». Коллеги подготовили для коллектива-юбиляра творческие поздравления, и праздничный концерт, начатый выступлениями отдыхающих в лагере ребят, плавно перешел в капустник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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