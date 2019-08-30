Крылья Советов – Динамо 30 августа 2019: прямая трансляция матча 8 тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Динамо» открывают 8 тур РПЛ. Команды играют в будний день – в пятницу. Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому) на стадионе «Самара Арена».

«Динамо» и «КС» отделяют друг от друга 2 очка. Москвичи после 7-ми туров занимают 11 место, самарцы две строчки ниже – 13-ое.

Статистика личных встреч

В чемпионате России команды между собой играли 46 раз. В 19 матчах побеждали москвичи, в 16 – «Крылья Советов». 11 игр закончились вничью.

В прошлом сезоне клубы обменялись одинаковыми победами. Сначала дома выиграли «Крылья» 1:0, затем с таким же счетом «Динамо» взяло реванш в Москве.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Динамо 30 августа 2019

Игра начнется в 21:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер». Смотрите трансляцию встречи на сайте kp.ru.