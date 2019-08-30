2019-08-29T15:47:39+03:00
Спорт

Крылья Советов – Динамо 30 августа 2019: прямая трансляция матча 8 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов – Динамо. Прямая трансляция игры 8 тура РПЛ, которая пройдет 30 августа на стадионе «Самара Арена». Составы команд, статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья Советов» и «Динамо» открывают 8 тур РПЛ.«Крылья Советов» и «Динамо» открывают 8 тур РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» и «Динамо» открывают 8 тур РПЛ. Команды играют в будний день – в пятницу. Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому) на стадионе «Самара Арена».

«Динамо» и «КС» отделяют друг от друга 2 очка. Москвичи после 7-ми туров занимают 11 место, самарцы две строчки ниже – 13-ое.

Статистика личных встреч

В чемпионате России команды между собой играли 46 раз. В 19 матчах побеждали москвичи, в 16 – «Крылья Советов». 11 игр закончились вничью.

В прошлом сезоне клубы обменялись одинаковыми победами. Сначала дома выиграли «Крылья» 1:0, затем с таким же счетом «Динамо» взяло реванш в Москве.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Динамо 30 августа 2019

Игра начнется в 21:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч Премьер». Смотрите трансляцию встречи на сайте kp.ru.

Крылья Советов Динамо 30 августа 2019. Прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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