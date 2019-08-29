"Почти что "Голос": на первый Поволжский песенный фестиваль приедут участники известного телешоу

Песня без границ

В начале сентября Самара станет центром притяжения профессионалов и ценителей музыки. 4 -5 сентября в городе пройдет первый песенный фестиваль народов Поволжья «Волга одна, песни разные».

При поддержке администрации Самары в Струковском саду на площадке Летнего театра у музыкантов и зрителей появится возможность не только насладиться близкими сердцу мелодиями и стихами.

Музыка для души, мастер-классы и подарки: В Самаре пройдет первый Поволжский песенный фестиваль "Волга одна, песни разные" 00:00 00:00

- В заявках на участие в фестивале было более 300 песен. И когда мы говорим, что «Волга одна, песни разные», мы имеем в виду почти весь диапазон жанров. В этот раз на сцене прозвучат инструментальные композиции, народные и патриотические песни, но в перспективе фестиваль может включать все: и авторскую песню, и рок, - говорит президент фестиваля Аркадий Соловейчик.

Первый конкурсный день, 4 сентября, будет посвящен именно народным композициям, второй - авторским и патриотическим песням. На сцену в этом году выйдут более 60 сольных исполнителей и коллективов из разных городов Поволжья, также из Санкт-Петербурга, из Твери, из Саратова и даже из других стран, например, будут гости из Словении.

При этом количество желающих стать частью этого музыкального праздника растет каждый день. Заявки еще продолжают приниматься на официальном сайте и в социальных сетях фестиваля.

Площадка для творческого роста

Фестиваль «Волга одна, песни разные» задуман как возможность для всех артистов проявить себя.

- Он для тех, кто пока не может попасть, к примеру, на вокальные телепроекты «Юрмала», «Голос» и т.п. Но с этого фестиваля может начаться большой путь исполнителей. А у нас в Самарской области точно больше 500 таких достойных артистов и коллективов, - говорит директор фестиваля Антон Михайлов.

Особенностью первого песенного фестиваля народов Поволжья станет его образовательная часть. Он будет насыщен мастер-классами и дискуссионными площадками.

- Идея организации этого мероприятия - создание творческой площадки для общения артистов, коллективов, продюсеров. Мастера поделятся со всеми желающими своим опытом, - продолжает Антон Михайлов.

В частности, участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы от народной артистки Самарской области Юлии Денисовой, участницы шоу «Голос» и «3 АККОРДА», артистки театра Градский-Холл - Аллы Рид.Так же будет проводить свои мастер-классы педагог студии вокала Леонида Агутина Ольга Олейникова.

Мастер-классы будут проводиться 4 сентября после конкурсной программ. Причем принять в них участие и получить советы педагогов могут не только участники, но и зрители фестиваля. Им расскажут об уникальных методиках постановки голоса, а также о подготовке к участию в музыкальных телепроектах и кастингах.

Организаторы фестиваля «Волга одна, песни разные» обещают всем гостям и участникам море вдохновения, жизненного заряда, пользы, а также подарки от партнеров. Вход на фестиваль для всех будет абсолютно бесплатный.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться на страничках в социальных сетях (www.facebook.com/volgapesni/, vk.com/volgapesni, www.instagram.com/volgapesni/) и по телефону: +79170308713