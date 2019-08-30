Страна благодарна: сотрудники НЗМП награждены в честь профессионального праздника

Много лет назад коллектив ООО «НЗМП» поставил перед собой амбициозную задачу - стать лидером отрасли не только в России, но и за рубежом. Спустя годы каждый сотрудник предприятия может с гордостью констатировать достижение этой цели. Профессионализм новокуйбышевских масленщиков отмечают все потребители продукции. Работники не раз были отмечены ведомственными и государственными наградами.

Энергия для новых побед

Александр Скворцов награжден Благодарностью министерства энергетики России. Александр Михайлович отдал нефтеперерабатывающей отрасли 38 лет и постиг за это время все тонкости профессии. Любое современное производство немыслимо без бесперебойной работы электрооборудования, а именно эту специальность избрал когда-то для себя Александр при поступлении в Куйбышевский политехнический институт. Начинал трудовую биографию с должности электромонтера. Сегодня Александр Михайлович руководит ремонтно-эксплуатационным участком по обслуживанию электрохозяйства предприятия. Ему принадлежит немалая заслуга в формировании целостного коллектива технически грамотных работников, специалистов высокого уровня, отвечающих за безопасную и экономичную эксплуатацию высокотехнологичного оборудования. Энергоэффективность, энергосбережение для Александра Михайловича не пустые слова. Скворцов стал соавтором трех рацпредложений, два из которых направлены на снижение энергопотребления. А сэкономленная энергия пригодится предприятию для решения других, еще более амбициозных задач!

Двойной эффект: Экологический и экономический

Александр Трыков награжден благодарностью губернатора Самарской области - 13 лет назад пришел он на завод оператором технологических установок и трудится здесь до сих пор старшим оператором установки получения целевого алкилфенола в цехе №42. Работает он не в полсилы, не по раз и навсегда заведенному порядку, а, как говорится, с огоньком, пытаясь привнести в сложный технологический процесс полезные изменения. В этом Александру Владимировичу помогают инженерные способности вкупе с накопленным опытом, а также неравнодушное отношение к делу. Например, в соавторстве с руководством цеха №42 старший оператор принял участие в технической разработке по замене катализатора на установке АСП-1. Благодаря использованию принципиально нового катализатора удалось существенно снизить объемы побочного продукта, в результате сокращены затраты на его утилизацию и экологическая нагрузка на окружающую среду, есть и экономический эффект, который выражается в миллионах рублей. Александр Трыков с удовлетворением наблюдает, как меняются родной завод и установка, на которой он несет вахту. Начиная с 2013 года она молодеет на глазах - 80% морально устаревшего насосного оборудования заменено на современное. А значит, производство стало более надежным и эффективным. Благодаря высокому качеству наша продукция востребована в России и странах ближнего зарубежья.

Александр Трыков - наставник и рационализатор. Фото: ООО «НЗМП».

Личным примером отношения к делу Александр Владимирович вдохновляет и свою бригаду, на протяжении шести лет она неоднократно становилась победителем производственных экономических соревнований. И, конечно, передает опыт молодой смене: за годы участия в программе наставничества бригадир обучил пять операторов технологических установок.

- Ребята способные и, главное, хотят работать, понимать процессы, достичь чего-то, - улыбается Александр Трыков. - У нас весь коллектив установки такой - дружный и заинтересованный в результатах. А работать с каждым годом становится интереснее: движемся к полной автоматизации, что не может не радовать.