Есть или не есть в школьной столовой? Чем на самом деле кормят наших детей

- Не хочу кашу, хочу бутерброд! – эти фразы знакомы всем родителям. Конечно, обед школьнику можно собрать дома, сложить в ланч бокс любимые лакомства, фрукты. Но не зря ведь врачи говорят о сбалансированном горячем питании? Изучим школьное меню одного из комбинатов питания.

Родители пробуют сами

По требованиям Роспотребнадзора, завтрак школьника должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Обед должен включать закуску, первое, второе и сладкое блюдо. Поместится ли все это в туго набитый портфель? Вряд ли.

- Ребенок должен получать все необходимые вещества в нужном объеме. Мало кто из родителей будет считать, сколько белков, жиров, углеводов и аминокислот они завернули в сухпаек, - говорит директор АО «Комбинат питания» Сергей Ивашин. - Меню в школах разработано по всем требованиям в соответствии с СанПиН.

Меню в школах циклично, но блюда повторяются не чаще чем раз в две недели. Утверждают его, как правило, сразу несколько критиков. Главный из них - Роспотребнадзор, а также руководство школы и представители родительского комитета.

- Чтобы руководство школы и представители родительского комитета могли попробовать, чем мы кормим детей, наш комбинат питания регулярно проводит дегустации. Там мы еще раз напоминаем родителям о правилах здорового питания, собираем их отзывы, - уверяет Сергей. - Также у нас регулярно проходит анкетирования, благодаря которому родители могут повлиять на блюда в меню. Каждая школа, как и каждый ребенок, индивидуальна. Где-то больше любят рыбу, а где-то курицу. Все эти пожелания стараемся участь.

Формируем важные пищевые привычки

Для школьников столовая - это не только место для еды, но и площадка для общения. У ритуала «строимся парами, идем в столовую» есть и еще один важный смысл - формирование правильных привычек питания и соблюдения режима питания.

- Привычки питания, полученные в школьные годы, сохраняются на всю жизнь. Формироваться эти привычки должны в семье, как и культура питания. Но это не всегда так. И тут на помощь приходит столовая. Она становится тем местом, где ребенок усваивает основы здорового питания, привыкает к режиму и культуры питания, - отмечает Сергей Ивашин.

Конечно, школьная столовая не ресторан. Вкусовые требования каждого ребенка здесь не учитывают, но вот за пользу и качество блюд отвечают.

Все под жестким контролем

На кухню школьного комбината питания берут только поваров с профильным образованием. Шеф-повара и технологи, которые контролируют процесс - только с высшим образованием.

В «Комбинате питания» для персонала регулярно проводят мастер-классы. Особенно перед учебным годом. Каждый год школьный комбинат питания радует новинками. Так в меню появился шницель из куриных грудок. Что нового будет в этом году, повара пока не рассказывают, но 2-3 новых блюда обещают.

В отличие от салата из кулинарии за углом и пирожков в соседнем магазине, за которыми ребенок может успеть сбегать за перемену, еда в столовой проходит несколько проверок.

- Все продукты, которые мы используем, проходят три ступени контроля. Несертифицированные не пройдут. Нашу работу регулярно проверяют надзорные ведомства: роспотребнадзор, прокуратура. Внутренний контроль осуществляют технологи. Кормить детей - это особая ответственность. У нас есть уникальный опыт по обеспечению питанием большого количества людей в нестандартных условиях. Уже три года подряд одно из наших поздразделений на Мастрюковских озерах кормит участников крупнейшего молодежного форума ПФО «iВолга». А это около 9000 ребят.

Накормить всех - миссия выполнима

Чтобы кормить форумчан, компания участвует в непростом конкурсе и уже третий год подтверждает свой статус лучшего. Участники «iВолги» с этим совершенно согласны.

- Я на форуме уже второй год. Мы вместе с организаторами, экспертами и журналистами ели в столовой. Насколько я знаю, питание там ничем не отличалось от того, что давали участникам в палаточных лагерях. Как всегда незабываем прекрасный иволжский чай. Кто хоть раз его пробовал, тот поймет. Кроме обычной «столовской» еды часто давали фрукты: апельсины, яблоки. Едой довольны. Все было замечательно, - отметил помощник руководителя смены «Инфограмм» Кирилл Ляхманов.

Участники отмечают, что с каждым годом еда на форуме становится все разнообразнее и вкуснее.

- Последние несколько лет питание изумительное. Я участвую в форуме уже много лет. Как-то в самом начале у нас в меню была одна картошка. Последние три года такого нет. Меню разнообразное: и солянка, и сардельки, и капуста. Все свежее и качественное. Очень понравились тефтельки. С каждым годом питание становится лучше и лучше, - констатирует тим-лидер смены «Ты предприниматель» Владимир Жуганов.

Все участники форума завтракали, обедали и ужинали в палаточных лагерях. И при этом нужно было соблюдать все правила СанПиН.

- Я был тем человеком, который раскладывал еду по тарелкам в палаточном лагере. У нас все было строго: на голове шапочка, на руках одноразовые перчатки, - продолжает рассказывать Владимир. - За несколько дней до начала смены для нас провели мастер-класс. Показали, какой должна быть порция, как верно накладывать. Все инструкции нам дали. Едой ребята были довольны, почти ничего не оставалось.

Чтобы еда всегда была свежей и вкусной, ее привозили в специальных термосах.

- Условия на «Иволге» непростые: нет своей кухни, вокруг чистое поле. На территории Мастрюковских озер есть две столовые, скорее их можно назвать пунктами выдачи еды. Еда на форуме почти не отличалась от школьного питания. Нормы и требования те же, меню строго согласованное. Мы понимаем настолько это ответственно, кормить людей, свою работу делаем на совесть, - заключил Сергей Ивашин.

После такой летней тренировки в нестандартных условиях АО «Комбинат питания» готов обеспечить питательными завтраками, полезными обедами и сбалансированными полдниками даже самых привередливых школьников. Чтобы ребята успешно усваивали образовательные программы, росли и развивались, а их родители не переживали о том, что едят дети.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ С «iВолги 2:0»

300 термосов от 15 по 36 литров использовали для доставки еды,

Участники съели:

2 тонны риса.

5,5 тонн картофеля.

2 тонны яблок.