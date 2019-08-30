2019-08-30T16:53:40+03:00
Происшествия

Невероятные приключения итальянца в России: в Самаре житель Римини залез в сумку посетительницы кафе и попал под суд

Серджио Лаццари, работавший в заведении, снял с карточек потерпевшей почти 45 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Серджио грозит до 6 лет лишения свободыСерджио грозит до 6 лет лишения свободыФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Кировском районном суде на скамье подсудимых оказался 37-летнй гражданин Италии. Серджио Лаццари, 28 августа справивший День рождения, обвиняется в совершении кражи. Журналисты «КП-Самара» узнали подробности случившегося.

Серджио — уроженец города Римини — давно приехал в Россию. Здесь он нашел жену, воспитывал с ней сына. Жил и работал он сразу в нескольких городах, но в последнее время — до попадания под уголовную статью — устроился продавцом в кофетерии быстрого питания в «Метро» в ТЦ «Мега» на 18 километре Московского шоссе. Именно там он и попался на преступлении.

— 16 февраля Лаццари примерно в 14-00 находился на рабочем месте. К нему обратился неизвестный и передал женскую сумочку стоимостью 5 тысяч рублей, — рассказывают в прокуратуре Кировского района, сотрудники которой представляют на процессе сторону гособвинения.

Незнакомец объяснил, что аксессуар забыла посетительница кафе. Серджио положил находку за кассу, не сдержался и решил посмотреть, что внутри.

Лаццари давно приехал в Россию Фото: соцсети

Лаццари давно приехал в РоссиюФото: соцсети

— Там были деньги — кошелек с деньгами -1590 рублей, дебетовые и кредитные карты, а также листок, с указанием пин-кода, — говорят правоохранители.

Лаццари забрал все ценности себе. Чуть позже он прошел к банкомату, проверил баланс и два раза снял по 650 рублей с одной карты, и 37110 рублей с другой. Общий ущерб составил 44890 рублей.

О случившемся быстро узнала хозяйка-растеряшка. Она увидела подозрительные снятия денег по телефону, вернулась в заведение и обратилась в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что в истории замешан итальянец.

На Серджио возбудили уголовное дело по факту кражи. Он был задержан, однако сейчас находится под подпиской о невыезде. Судебный процесс стартовал совсем недавно. Теперь Лаццари может задержаться в нашей стране — ему грозит до 6 лет лишения свободы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дядя, не убивай нас, пожалуйста!»: как в Куйбышеве ловили жестокого маньяка на велосипеде Бориса Серебрякова
50 лет назад жители Поволжья стали свидетелями жутких преступлений «Ночной твари», ветеран МВД рассказал «КП-Самара», почему этот человек превратился в убийцу
Новости 24
"Здесь цветы нужны": после смерти самарского актера в сети появился его последний фильм
Туи, маяк и мозаика: В Самаре завершилось благоустройство Крымской площади
Стали известны первые победители турнира Samara Open
В самарском аэропорту в День знаний объявления будут зачитывать детскими голосами
На День города в Самаре споют Дима Билан, Зара и группа «Рондо»
В Самарской области водитель сбил косулю и уехал
Арендаторы самарского офисного центра получили доступ к услугам «Ростелекома»
Три сотрудника «Фарфора», где суши отравились 48 человек, не прошли медосмотр
В Сызрани в День города выступит Митя Фомин
В Самаре в День знаний перекроют улицу Свободы
В Самарской области из-за дачников предложили перенести единый день голосования
Эксперты признали воду в Волге около Тольятти не опасной
В Самарской области дедушку, потерявшегося на рыбалке, нашли с помощью беспилотника
В Самарской области на выходных обещают заморозки
«Ругался матом»: тренера вратарей «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
В Тольятти перекроют улицу Советскую, а автобусы №22 и №114 пустят в объезд
В Сызрани на перекрестке появилась разметка «вафельница»
В Самаре перекроют часть Московского шоссе и еще несколько улиц у стадиона
В Самаре в квартире начинающего закладчика нашли 2 килограмма наркотиков
«Йо-хо-хо, и бутылка рому!» В Самаре суд отобрал у алкоголика права на управления водными судами
В Самарской области водитель на «Ауди» не пропустил автобус
Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября
Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно