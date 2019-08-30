Невероятные приключения итальянца в России: в Самаре житель Римини залез в сумку посетительницы кафе и попал под суд

В Кировском районном суде на скамье подсудимых оказался 37-летнй гражданин Италии. Серджио Лаццари, 28 августа справивший День рождения, обвиняется в совершении кражи. Журналисты «КП-Самара» узнали подробности случившегося.

Серджио — уроженец города Римини — давно приехал в Россию. Здесь он нашел жену, воспитывал с ней сына. Жил и работал он сразу в нескольких городах, но в последнее время — до попадания под уголовную статью — устроился продавцом в кофетерии быстрого питания в «Метро» в ТЦ «Мега» на 18 километре Московского шоссе. Именно там он и попался на преступлении.

— 16 февраля Лаццари примерно в 14-00 находился на рабочем месте. К нему обратился неизвестный и передал женскую сумочку стоимостью 5 тысяч рублей, — рассказывают в прокуратуре Кировского района, сотрудники которой представляют на процессе сторону гособвинения.

Незнакомец объяснил, что аксессуар забыла посетительница кафе. Серджио положил находку за кассу, не сдержался и решил посмотреть, что внутри.

Лаццари давно приехал в РоссиюФото: соцсети

— Там были деньги — кошелек с деньгами -1590 рублей, дебетовые и кредитные карты, а также листок, с указанием пин-кода, — говорят правоохранители.

Лаццари забрал все ценности себе. Чуть позже он прошел к банкомату, проверил баланс и два раза снял по 650 рублей с одной карты, и 37110 рублей с другой. Общий ущерб составил 44890 рублей.

О случившемся быстро узнала хозяйка-растеряшка. Она увидела подозрительные снятия денег по телефону, вернулась в заведение и обратилась в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что в истории замешан итальянец.

На Серджио возбудили уголовное дело по факту кражи. Он был задержан, однако сейчас находится под подпиской о невыезде. Судебный процесс стартовал совсем недавно. Теперь Лаццари может задержаться в нашей стране — ему грозит до 6 лет лишения свободы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.