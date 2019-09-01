ЦСКА – Авангард 1 сентября 2019: прямая трансляция Кубка открытия КХЛ

Двенадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги откроется матчем между финалистами прошлого сезона ЦСКА и омским «Авангардом». Матч пройдет 1 сентября на «ЦСКА-Арене» и начнется в 15:30 по московскому времени.

По традиции очередной регулярный чемпионат открывают победитель прошлой регулярки и обладатель Кубка Гагарина. Но так как ЦСКА в прошлом сезоне стал лучшим и по итогам регулярного чемпионата, и по итогам плей-офф, «армейцы» сыграют с финалистом «Авангардом».

В прошлом году ЦСКА не оставили «ястребам» шансов, выиграв финальной серии 4:0 – 5:2, 3:0, 2:0, 3:2. Самой напряженным получилась четвертая встреча, когда судьба матча и всей серии решалась в овертайме.

Прогнозы на матч

Букмекеры отдают предпочтение в этой игре обладателю Кубка Гагарина. Коэффициент на победу ЦСКА – около 1,5 – 1,65. На победу «Авангарда» - 5,3 – 5,4.

Прямая трансляция первого матча сезона КХЛ Кубка открытия ЦСКА – Авангард 1 сентября 2019

Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и КХЛ ТВ». Прямую трансляцию смотрите также на сайте kp.ru.