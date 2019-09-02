Новости, игры и скайп: как в село приходит интернет

Хорошо в деревне летом! Река или озеро, свежий воздух, овощи и фрукты из собственного сада и походы в ближайший лес за грибами или ягодами. Почти идиллия, но… есть «но». Как долго вы проживете в этих райских условиях без общения с родными, развлечений, любимых телевизионных программ?

Внуки под присмотром

Тамара и Вячеслав Захаровы – жители села Красная Нива Похвистневского района. До районного центра 13 км. До областного – больше сотни. Говорят, без интернета, как без рук.

- Мы живем тут полгода – с ранней весны и до наступления холодов. У нас родственники на Украине, в Германии, регулярно звоним. Скайп зависает во время разговора, очень неудобно. Иногда приходится ездить в Похвистнево, чтобы пообщаться. Поэтому интернет нам очень нужен, тем более, внуки приезжают, им скучно, - рассказывает Тамара.

Тамара и Вячеслав Захаровы с нетерпением ждут, когда в Красной Ниве появится интернет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги признаются: когда идут дожди, интернет – единственное спасение.

- В сентябре за огородом уже ухаживать не надо, грибы тоже заканчиваются. Наступает непогода и смотришь телевизор. Больше нечем заняться. А интернет - это и прогноз погоды, и общение с родными, и игры. Я покер люблю, «шарики» гоняю. Да и внуки заняты, не надо бегать за ними на речку контролировать – вот они, сидят, общаются, - говорит практичный дедушка Вячеслав.

Чтобы внуки были «под присмотром» «Ростелеком» уже в ближайшее время обеспечит село высокоскоростным интернетом.

«Наконец-то цивилизация!»

На центральной улице Красной Нивы построили узел доступа – отсюда совсем скоро интернет разбежится по селу.

- Очень много обращений поступало от жителей по поводу интернета. Скорость здесь маленькая, всего два мегабита в секунду. При такой скорости о просмотре фильмов или онлайн-общении вообще говорить не приходится. Поэтому «Ростелеком» принял решение провести сюда волоконно-оптический кабель, - объясняет ведущий инженер электросвязи линейно-технического цеха Похвистнево Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Удиванов.

Техника готовит траншею, рабочие укладывают кабель.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы технологии 21 века пришли в каждый дом, нужно соединить узел доступа с магистральной линией. Работы уже начались – техника готовит траншею, рабочие укладывают кабель.

- А что это вы тут делаете? – интересуются молодые пассажиры проезжающей мимо машины.

- Интернет вам ведем! – отвечают сотрудники «Ростелекома».

- Наконец-то! И к нам пришла цивилизация, - радуются жители Красной Нивы и уезжают: делиться новостью с соседями.

Кабель надежно защищен: он «бронированный», в металлической оплетке. Ему не страшны никакие механические воздействия, влияние внешней среды – он выдержит и мороз, и влажность. Под землей его тянут, чтобы не строить воздушные опоры. Кроме того, были случаи, когда охотники за цветным металлом оставляли без интернета и связи целые микрорайоны.

- Воровать волоконно-оптический кабель смысла нет. Основной материал – стекло, на нем не разбогатеешь, - улыбается Максим Удиванов. – Но ведь обыватели об этом не знают. Вот и воруют порой. А мы восстанавливаем, при этом несем большие убытки.

Там, где пока невозможно провести оптоволокно, «Ростелеком» бесплатно раздает Wi-Fi. Интернету рады люди всех возрастов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Wi-Fi для всех

После завершения работ в селе появится не только интернет. Жителям станет доступно интерактивное ТВ со всеми его преимуществами (запись и перемотка программ, огромный выбор каналов), IP- телефония, сервис «Умный дом», доступ на сайт госуслуг и многое другое. А там, где пока невозможно провести оптоволокно «Ростелеком» бесплатно раздает Wi-Fi. Как работает эта технология, мы увидели, побывав в селе Большая Ега. «Волшебная коробочка» здесь установлена в самом удобном месте за домом культуры, рядом со школой.

- Подключиться просто – подошел, перешел по ссылке, получил код – и все. Интернет доступен, - рассказывает Максим Удиванов.

Услуга очень востребована: только в прошлом году количество устройств, зарегистрированных в сети через точки Wi-Fi в селах Самарской области, увеличилось более чем в 10 раз. Совокупный трафик сельчан за минувший год вырос в два раза и составил 15 Тб. В среднем интернет-сессия продолжается час 20 минут.

- Мобильный интернет не везде ловит, да и качество соединения не ахти, - говорит местный житель Владимир. – Поэтому, если нужно с кем-то быстро связаться, передать информацию, мы приходим сюда. Очень удобно, особенно сейчас, в теплое время года.

С красного таксофона можно бесплатно позвонить не только в экстренные службы, но и родным, и близким.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красный таксофон: звони, сколько хочешь!

На связь сельчане могут выходить и с помощью таксофонов. «Ростелеком» устанавливает их по всему региону, так, чтобы они были доступны жителям самых отдаленных населенных пунктов. Если вы увидели красный таксофон, знайте – звонок с него бесплатный на любой стационарный телефон. Позвонить родственникам и друзьям в любой город России, сельскую администрацию или фельдшерский пункт жители могут бесплатно и без таксофонной карты. Чаще всего, как показывает практика, люди используют аппараты для вызова экстренных служб. Сегодня в Самарской области установлено 1358 таксофонов, которые обслуживает и ремонтирует «Ростелеком».

КСТАТИ

На 2019 год «Ростелеком» обеспечил волоконно-оптическими линиями связи более миллиона квартир и домов в Самарской области. Это свыше 90% общего числа домохозяйств.