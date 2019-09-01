Гол Чудинова из своей зоны принес «Авангарду» победу над ЦСКА и Кубок открытия КХЛ

«Авангард» взял реванш у ЦСКА за поражение в финальной серии Кубка Гагарина. Омичи в матче открытии КХЛ сезона 2019/2020 победил «армейцев» 3:1. Представляем вашему вниманию обзор игры ЦСКА – Авангард, которая прошла 1 сентября 2019 в Москве.

Матч получился на загляденье. Яркий, динамичный, зрелищный, с обилием опасным моментов и красивых голов. С первых минут команды показали, как сильно соскучились по большому хоккею. ЦСКА и «Авангард» играли без центра площадки, катаясь от ворот до ворот. Ни одна из команд не могла завладеть инициативой. ЦСКА играл вальяжно, по-чемпионски напыщенно, но это совсем не значит, что не остро и без атак. Напротив, «армейцы» сразу показали омичам, кто на «ЦСКА-Арене» хозяин. И забили первыми.

Первый гол сезона КХЛ забил Максим Шалунов. Он получил пас из-за ворот от партнера, бросил взгляд на вратаря и выстрелил. Шайба проскочила между кипером и штангой.

«Авангарду» ничего не оставалось, как аккуратно оборонятся, чтобы не пропустить второй гол от почуявшего кровь ЦСКА, атаковать и ждать своего момента. И «ястребы» дождались. «Армейцы» сами ошиблись – заработали удаление. Большинство реализовал Коди Франсон. Тэйлор Бек выкатил партнеру под бросок к синей линии и Франсон словно выстрелил из пушки по воротам ЦСКА. У вратаря хозяев Ларса Юхансона почти не было шансов остановить этой снаряд – 1:1.

В начале второго периода «армейцы» наступили на все те же грабли, что и с голом Франсона. Опять заработали удаление. Правда, в большинстве «Авангард» забить не смог. Шайба влетела в ворота спустя считанные секунды, как пятый игрок ЦСКА появился на льду.

Все знают, что Максим Чудинов может зарядить из своей зоны. Но опять, как и в матче прошлого сезона с «Барысом», все произошло неожиданно. И хоккеистов ЦСКА можно понять - с 41-го метра (!) по футбольным-то воротам тяжело попасть, не то что по хоккейным, которые почти полностью закрывает вратарь. И, скажите пожалуйста, как Чудинов смог это сделать? Как решился на такое? Как попал? Удивительный гол игрока «Авангарда». Украшение старта сезона КХЛ – 2:1.

То ли игроки ЦСКА словили от гола Чудинова синдром Стэндаля, то ли так сильно расстроились, но у «армейцев» перестало что-то получаться. Чемпионы атаковали, но организовать мощный штурм ворот Бобкова не могли.

Сказывалось еще и то, что с этого сезона в КХЛ площадки стали уже. Было видно, что ЦСКА неуютно играть в новых условиях. Не получалось организовать долгие позиционные атаки и – что главное – стрелять по воротам с «пятака».

«Авангард» играл по счету. Грамотно, аккуратно срезая любую атаку ЦСКА. И при этом самоотверженно. Защитники бросались под броски (17 заблокированных бросков!), а вратарь омичей Бобков однозначно поймал кураж и тащил все, что пролетало мимо его партнеров. Я не слукавлю, если скажу, что «Авангард» был крут. Круче, чем ЦСКА в этом матче.

Омичи уверенно довели встречу до победы. На последних минутах ЦСКА снял вратаря. Это привело к голу Коди Франсена в пустые ворота – 3:1.

Старт КХЛ получился огненным, а «Авангард» впервые в своей истории взял Кубок открытия и задал высокую планку.

Трофей, кстати, омичи не взяли. Плохая примета. Настраиваются на Кубок Гагарина.