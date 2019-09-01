Петербургский «Кристалл» в пятый раз стал чемпионом России по пляжному футболу

В Самаре на набережной Волги завершился Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. Пять дней клубы лучшей лиги мира и лучшие футболисты планеты (в прямом смысле) боролись за медали. Кульминацией стал финал, который прошел в воскресенье, 1 сентября. В нем встретились действующий чемпион страны петербургский «Кристалл» и московский «Спартак», для которого это была первая битва за «золото».

Битва двух столиц

Символично, что в этот же день в Москве встречались «Зенит» и «Спартак». Так что 1 сентября – день двойного дерби двух столиц.

«Кристалл», как фаворит встречи, захватил инициативу. Поначалу все складывалось для петербуржцев, как будто матч был заранее отрепетирован. Команда с берегов Невы усилиями Артура Папоротного и Маурисиньо быстро забила два мяча и, казалось, деморализовала соперника. Однако повторения сценария полуфинала, когда другой московский клуб - «Локомотив» оказался почти полностью сломлен и попустил семь голов, не случилось. «Спартак» восстал против гегемонии петербуржцев и пошел вперед – забивать.

«Спартак» впервые пробился в финал Суперлиги.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Возродил интригу, а заодно и задал темп всему матчу зубодробительный гол Алексея Макарова. Удар, простите за банальность, из серии неберущихся.

В начале второго периода «Спартак» даже сравнял (в первый и в последний раз в матче). Гол на свой счет записал Федор Земсков.

Далее повторился сценарий первой трети встречи – «Кристалл» забил два, «Земсков» сократил преимущество «Спартака». Первый гол петербуржцев во втором периоде забил все тот же Папортоный (острый угол? Для игрока сборной России это не проблема); потом суперзвезда сборной Беларуси Игорь Бриштель показал, как надо бить с центра площадки.

В третьем периоде рубка продолжилась – «Кристалл» отрывался, «Спартак» подходил вплотную, но сравнять так и не смог. Сначала разрыв в счете в два мяча петербуржцам принес гол Родриго. Андрей Новиков бисиклетой сократил отставание красно-белых. Следом Кирилл Романов вколотил еще один мяч «Спартаку», а Андрей Новиков снова выступил тем, кто не отпустил голодного до очередного «золото» зверя далеко. Но на этом силы «Спартака» кончились. «Кристалл» уверенно довел сумасшедшую по накалу встречу до победы – 6:5.

Суперфинал чемпионата России впервые прошел в Самаре.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Команда из Санкт-Петербурга защитила чемпионский титул. Это «золото» российской Суперлиги стало для «Кристалла» пятым. Таким образом петербуржцы стали самым титулованным клубом в национальном чемпионате, обогнав по этому показателю московский «Локомотив».

Матч за 3 место собрал в Самаре полный стадион. Пусть и небольшой.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья Советов» взяли «бронзу»

Перед матчем за третье место многие любители пляжного футбола отдавали предпочтение «Локомотиву». Команда сильнее по именам, более титулованная, с историей. Да и наличие в стане «железнодорожников» лучшего футболиста планеты испанца Льоренца Гомеса значит очень много, пусть даже он и был бледной копией себя самого в полуфинале.

Однако «Крылья» показали всем, что именно они больше заслуживают «бронзу» чемпионата России. Самарцы просто не дали «железнодорожникам» сыграть в свой футбол и навязали свою игру.

Лукао (с мячом) – основной игрок сборной Бразилии и один из лучших в составе «КС».Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первый гол в матче случился на 11 минуте. Андрей Котенев воспользовался ошибкой вратаря «железнодорожников» Максима Роговского. Сразу после перерыва Иван Миранович удвоил преимущество волжан.

«Локомотив» бросился отыгрываться, но подопечные Эмиля Джабарова все сделали грамотно – они выжигали все атаки «железнодорожников», плотно действовали в обороне и отвечали контрвыпадами. Все как по учебнику. «Локомотив» начал нервничать – играл откровенно грубо. Однако судья был крайне демократичен, опасаясь, что любое его решение может убить интригу в «бронзовом» матче.

В «бронзовом» матче «Крылья» наиграли на победу.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Локомотив» все-таки один мяч отквитал. Случилось это в третьем периоде. Льоренц Гомес увидел, что голкипер «Крыльев» Валерий Макаревич слишком далеко вышел из ворот и перекинул и его, и защитника Филипе. Мяч получился красивейший, но единственный, который забили «железнодорожники» в этой игре.

Зато «Крылья» отличились еще раз. Эффектную точку в матче поставил бразилец Лукао. 3:1 – «Крылья Советов» завоевали вторую «бронзу» чемпионата России в истории (первая была в 2011 году). Всего в активе самарцев три медали – «серебро» команда добыла в 2015 году.

Начало победному матчу «КС» положил Андрей Котенев (справа).Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А «Локомотив» финишировал на четвертом месте. Не самый лучший результат для некогда лучшей команды страны и двукратного чемпиона мира.

Третье место «Крыльев Советов» дает им прямую путевку в Euro Winners Cup (Лигу чемпионов пляжного футбола). Однако пока непонятно, смогут ли самарцы принять участие в турнире. Все упирается в финансы.

Наблюдать за пляжным футболом одно удовольствие.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Болельщики, которые пришли в это воскресенье на набережную Волги, однозначно не пожалели, что сделали это.Фото: Альберт ДЗЕНЬ