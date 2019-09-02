2019-09-02T10:22:28+03:00
Общество

Не смог пройти мимо чужой беды: в Самарской области полицейский спас из полыхающего дома мужчину

Иван Саушкин, не раздумывая ни минуты, бросился в задымленный дом и нашел потерявшего сознание жильца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сам полицейский в своем поступке не видит ничего героическогоСам полицейский в своем поступке не видит ничего героическогоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно полицейский из Самарской области совершил героический поступок. Он спас мужчину из охваченного огнем дома. Произошло все в переулке Средний в Похвистнево.

- Сотрудники ППС Иван Саушкин, Владимир Ергунев и Дмитрий Михеев, находясь на маршруте патрулирования, заметили, как из-под крыши одного из частных домов вырывается дым. Иван Саушкин бросился к загоревшемуся дому, а его коллеги вызвали экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам Ивана Саушкина, когда они заметили пожар, дом уже пытались самостоятельно потушить двое мужчин. Один из них рассказал, что внутри может находиться человек. Полицейский решил не терять ни минуты и бросился на поиски пострадавшего. Путь себе Иван Саушкин освещал фонариком. В одной из комнат он действительно обнаружил мужчину. Тот лежал на полу и не подавал признаков жизни. Сержанту полиции уже стало не хватать воздуха, поэтому он позвал на помощь оставшихся на улице мужчин. Вместе они вытащили пострадавшего из дома.

- Мужчине была оказана экстренная доврачебная помощь. Прибывшие на место происшествия медики установили, что он отравился угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает, - рассказали в облГлавке.

Благодаря своевременной помощи полицейских пожар удалось быстро локализовать, а мужчине — спасти жизнь. К слову, сам Иван Саушкин ничего героического в своем поступке не видит. Он считает, что так бы поступил любой на его месте.

- Спасение жизни – это долг не только сотрудника полиции, но и любого человека. Я уверен, что на моем месте любой сделал бы точно также. Потому что мимо чужой беды пройти невозможно, - поделился полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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