Белые банты, букеты цветов и новые школы: в Самарской области отмечают День знаний 2019

Для многих жителей Самарской области этот понедельник стал особенно волнительным. Сегодня, 2 сентября, по всей стране звенят школьные звонки, начинается учебный год. День знаний в этом году пришелся на воскресенье, поэтому празднование растянулось на несколько дней.

Первый звонок звенел по всей странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдохнувшие, набравшиеся сил за лето школьники с букетами цветов устремились к школам. Мальчики с модными стрижка, девочки с белыми бантами выстроились с ряд на торжественной линейке. В этом году в школы Самарской области пойдут 340 000 школьников, из которых 38 883 первоклассника.

И начался учебный годФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Провожают ребят в школы взволнованные родители, бабушки и дедушки. Так, среди родителей учеников 3-й гимназии на торжественной линейке в Струковском саду гости заметили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Среди родителей гимназии №3 заметили Дмитрия Азарова

В первый день сентября в Самаре открылись несколько школ. Самарская школа №46 распахнула свои двери после капитального ремонта. На реконструкцию здание закрыли в 2017 году, когда в одном из классов обвалилась штукатурка.

Самарская школа №46 открыла свои двери после капитального ремонта

За время ремонта в школе укрепили фундамент, заделали швы, заменили окна, отремонтировали кровлю, полностью заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри здания провели отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию вокруг школы. А также приобрели современное оборудование для классов, столовой, актового и спортивного залов, в коридорах установили сенсорные медиаэкраны.

Пока ремонтировали школу, дети ходили в другие учебные учреждения

Также теперь в школе №46 безбарьерная среда – там установили пандусы и подъемники. На входе пропускная система с рамкой металлодетектора, система видеонаблюдения и противопожарная система последнего поколения. Сегодня здесь начали учиться более 750 детей.

Впервые свои двери для учеников открыл и второй корпус школы №7 в Кошелев-парке. Учебное учреждение рассчитано на более чем 1300 детей и оснащена по последнему слову техники.

Школа в Крутых ключах

Там есть два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, шесть спортивных площадок дополняют образовательное пространство. В каждом кабинете установили интерактивную доску и видеоэкраны. Есть в школе квадрокоптеры, 3D-принтеры и даже шлемы дополненной реальности.

Более 750 ребят будут здесь учиться

Красную ленточку также перерезали у дверей второго учебного корпуса образовательного центра «Южный город». Новое образовательное учреждение является структурным подразделение школы, которая с 2017 года работает в микрорайоне. 68 кабинетов, 40 классов, шесть спортзалов, 1172 ученика – новый учебный корпус такой же масштабный, как и первый.

Снова в школуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь в одну смену будут обучаться ребята с 1 по 8 класс, которые проживают на территории микрорайона Южный Город-2, а также учащиеся 9-11 классов, проживающие на территории двух микрорайонов.

В "Южном городе" ученики уверены, что их школа лучшаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом торжественные линейки в образовательных учреждениях региона прошли по привычному сценарию: приветствие первоклассников, первый звонок, а также букеты цветов и радостные улыбки.

Дети танцуютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ко Дню знаний в Самаре приготовили обширную праздничную программу, познакомиться с ней и выбрать, куда отправиться с ребенком, можно в нашей афише.