«Зачем тратить миллиарды, а потом переделывать, ссылаясь на «адаптацию»? Почему проект новой развязки у ТЦ «Апельсин» в Самаре сомнителен

Они сдадут и забудут, а нам с этим жить

Недавно министерство транспорта Самарской области опубликовало визуализацию проекта развязки на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии. В этом проекте всё плохо. Выше – прекрасная иллюстрация качества проектирования. Пешеходный переход проходит прямо через газон. Могут сказать: это рендер, а в чертеже-де будет по-другому. Распространенное заблуждение у людей, далеких от отрасли. На самом деле рендер делается по импортированному чертежу. То есть он в принципе не может отличаться от того, что в проекте. Конечно, он может отличаться от реальности. Ну, вроде исполнители же не дураки, не станут делать такую нелепицу. Увы, после того, что мы видели с ремонтом Московского шоссе и Ново-Садовой: эти идущие в никуда тротуары, заборы с разрывами каждые несколько метров, пандусы в разы превышающие допустимые уклоны, субтропические туи, которые погибли в первую зиму… Не знаю, как у вас, а у меня надежды на сознательность исполнителей нет никакой. Они заинтересованы заработать деньги. Сдать и забыть. Отдельные люди даже не связывают своё будущее с Самарой. После отставки они сразу уедут. Поэтому кроме жителей, нас с вами, - это никому не нужно.

История похожа на безумный мост от Драмтеатра

Нет необходимости обсуждать общее низкое качество этого проекта. В конце концов, пианист играет, как умеет, нынешний минтранс едва ли может лучше. Важно другое. Во-первых, удивительно, что у нас устраивают общественное обсуждение всякой ерунды, типа переименования остановок, а здесь, проект на миллиарды рублей принимается фактически явочным порядком. История похожа на безумный мост от Драмтеатра, но тогда губернатор успел вмешаться. А тут? Получится, как с Кировским мостом, построили, красивый, только не там, где он нужен. Где расчеты? Как изменится провозная способность, время корреспонденции? Потратим миллиарды, три года там будет не проехать, и для чего эти жертвы, если пробка окажется на следующем же перекрестке? Такие решения нельзя принимать по наитию. Нужно обсуждение, как с экспертным сообществом, так и с жителями. Чтобы потом не позориться как с Московским шоссе, когда первое обсуждение провели уже после сдачи дороги, второй раз переделывали.

Три повода для сомнений

Допустим, от развязки будет положительный эффект. Без расчетов это понять нельзя, но этого ведь мало. Важно, чтобы затраты были эффективными. Может быть есть другие варианты, где на миллион вложенных средств, будет больше результата? Может построить поперечники? Капиллярную уличную сеть? Сделать дублеры и съезды? Расширить какую-то улицу? В городе же не только Московское шоссе и Ново-Садовая!

Второе. Вообще сомнительно, что многоуровневая развязка там будет хорошим решением. Ведь в этом районе – плотная жилая застройка, множество точек притяжения. Даже чтобы перейти кольцевой перекресток – нужно делать огромный крюк и терять время, что говорить о такой махине. Опять же, зачем тратить здесь столько денег, если трафик просто упрется в следующий перекресток, не говоря уже о том, что улица Советской Армии до Московского шоссе - трехполосная и расширить её невозможно. Третье. Предположим, развязка нужна и именно в этом месте. Но почему выбрано именно такое техническое решение? Почему Эстакада, а не тоннель? Ведь там жилые дома, будет грохот, пыль, потом что, делать противошумовые заборы. Сразу бросается в глаза и другая явная ошибка. Пересечение с трамваем в проекте оставлено на одном уровне, а ведь это первое, что нужно разводить в два уровня, ведь трамвай там берет на себя основную часть провозной способности, идёт по отдельному участку, интервал движения составляет всего несколько минут. В таком виде это будет постоянным источником аварий и пробок. Все эти вещи очевидные. Надо всё рассчитать, обсудить, принять обоснованное решение. Если, конечно стоит цель решить городскую проблему. Если же цель освоить деньги, чтобы что-то «прилипло», тогда логично как раз поскорее все протолкнуть без обсуждения, сдать, и забыть. А потом разбирайтесь, как хотите.

Сейчас Минтранс разработал проект и планирует провести повторный ремонт Московского шоссе, позорно названный «адаптацией», такого термина даже нет в транспортной науке, когда за бюджетные деньги переделывают уже готовую дорогу из-за того, что выплыло множество недоработок, в основном – по жалобам граждан.

У меня только один вопрос.

Почему всё это нельзя было обсудить до начала строительства? Ведь эти проблемы были очевидны и предсказуемы, и эксперты не раз пытались донести это до руководства Минтранса. Боюсь, и с этим проектом, мы наступим на те же грабли.