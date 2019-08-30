Без «мертвых душ» и «каруселей»: в Самарской области готовятся к единому дню голосования 8 сентября

В Самарской области готовятся к проведению единого дня голосования, который пройдет по всей России 8 сентября. В этом году на территории региона пройдут 34 избирательные кампании различного уровня: от довыборов в Самарскую губернскую думу до выборов районных депутатов в отдельных районах Самары.

Осень или весна

Омбудсмен Ольга Гальцова рассказала о проделанной в регионе работе, которая позволит гарантировать жителям области избирательное право.

- Мы проанализировали выборы 2016 и 2018 годов на предмет реализации избирательных прав граждан, - подчеркнула Ольга Гальцова, уполномоченный по правам человека в Самарской области. – Во время подготовки мониторили ситуацию по выдвижению кандидатов, работе органов власти. Проделана большая работа и уже сейчас можно сказать, что в 2019 году в списках избирательных комиссий не будет «мертвых душ».

Гальцова считает, что по ряду причин начало сентября – не самое лучшее время для проведения выборов.

- Я говорю открыто - время единого дня голосования выбрано неудачно. Это время, когда люди догуливают отпуска, каникулы, когда еще многие люди находятся на своих дачных и садовых участках. Аппарат уполномоченного обратился в Госдуму и в областную избирательную комиссию. Давайте проведем социологический опрос и спросим у граждан, когда они хотели бы, чтобы был единый день голосования на территории РФ. Например, это может быть середина ноября, конец октября. Или начало весны.

В работе по подготовке к кампаниям 2019 года особое внимание уделялось вопросу доступности плебисцита для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, если в 2016 году в Самарской области 237 избирательных участков располагались выше первого этажа, то в 2019 году таких будет всего 31. Там, где колясочники не смогут самостоятельно попасть в помещение, устанавливают подъемники. Будут привлечены и волонтеры.

В ожидании 2021-го

Заместитель председателя регионального избиркома Алексей Солдатов видит позитивную тенденцию в проведении избирательных кампаний. Уже сейчас в области идет подготовка к большим выборам 2020-2021 годов.

- Прошлогодняя кампания была уникальная – тогда все члены избиркома Самарской области безоговорочно приняли ее результаты, - говорит Солдатов. – Хорошо зарекомендовали себя наблюдатели от общественной палаты. На протяжении 2020-2021 гг. на территории области пройдут большие избирательные кампании. В следующем году будут выбирать более 3000 муниципальных депутатов, а в 2016 году нас ждут выборы в губдуму и депутатов в федеральный парламент от Самарской области. Мы хотим повысить открытость и прозрачность избирательной системы в целом.

Совместная работа правозащитников, избиркома и органов власти сулит проведение единого дня голосования в Самарской области без потрясений и скандалов. А вот как получится, узнаем очень скоро – 8 сентября.