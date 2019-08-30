Первая ничья: «Крылья Советов» разошлись миром с «Динамо»

Самая не миролюбивая команда этого сезона РПЛ – «Крылья Советов» наконец сыграла вничью. Произошло это в 8-ом туре. Подопечные Миодрага Божовича разошлись миром на «Самара Арене» с московским «Динамо». Представляем вашему вниманию обзор матча 8 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо» 30 августа 2019.

Гости начали матч с позиции силы: захватили инициативу, принялись много и активно атаковать, владели мячом. «Крылья» в первые минуты выглядели напуганными и робкими. Будто играли не при родных трибунах.

То и дело оборону самарцев взрезали быстрые Клинтон Н’жи, Вячеслав Грулев и Максимилиан Филипп. Жоазиньо попробовал схитрить и пробил прямо с углового. Но сухой лист не получился – мяч бразилец перекрутил.

План «Динамо» быстро забить и сломить хозяев не удался. «Крылья» отбились, взяли мяч под контроль и успокоились. К середине первого тайма самарцы игру выровняли, а также вспомнили, что на острие у них играет лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев. От 22-летнего форварда и исходила основная опасность для ворот «Динамо».

Соболев бил, казалось, из далеко не самых удачных позиций. Иногда опасно, иногда рядом возникал Тони Шуньич. Было видно, что босниец играет персонально по Соболеву. Однако раз за разом форвард «КС» выходил из этой дуэли победителем. Только попасть по воротам не получалось.

Забить у команд так и не получилось.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй тайм мало что поменял. Разве что «Крылья» стали понаглее.

Тренеры сделали по три замены. В основном переставляли игру в атаке. У «Динамо» появились Панченко и Шиманьски, которые добавили остроты москвичам. У «Крыльев» вышли Зиньковский и Радоньич, появился Мияйлович. Все замены пошли на пользу – они добавили движения и скорости, вот только голов не принесли.

«Динамо» играло в привычной манере – било из-за штрафной. «Крылья» все чаще искали Соболева. Но защита плотно облепила форварда самарцев. Впрочем, это не помешало ему и Зиньковскому соорудить пару очень опасных моментов. И даже забить. Правда, из офсайда. Деян Радоньич через себя отдал на Соболева, и если бы не шестое чувство защитника бело-голубых Евгеньева, который в последний момент шагнул вперед и оставил Соболева вне игры, три очка в этом матче достались бы самарцам. Форвард «КС» расстрелял ворота гостей с убойной позиции, но судья мяч отменил. Абсолютно по делу, честно говоря.

Самым напряженным временем встречи стала концовка. «Динамо» устроило финальный штурм и заработало стандарт прямо у границы штрафной площади «КС». Панченко бил прицельно, но Рыжиков – лучший игрок этого матча – спас свою команду. На добивании первым был Юсупов, но футболист «Динамо» каким-то чудом не попал в ворота – мяч от газона пролетел выше ворот – 0:0.

- Думаю, что сегодня была равная игра, - считает наставник волжан Миодраг Божович. - Хорошие моменты были у обеих команд. В концовке мы хотели выиграть, но едва не пропустили гол.

Ничья, пожалуй, самый закономерный результат встречи.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 15 сентября. Самарцы отправятся в гости к «Краснодару». «Динамо» в тот же день примет «Уфу». Даты пока предварительные, поэтому могут еще измениться.