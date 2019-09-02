«Крылья Советов» в Лиге чемпионов, удары через себя и неудержимый «Кристалл»: Суперфинал ЧР по пляжному футболу не мог не влюбить в себя

Самара на пять дней превратилась в столицу российского, да и всего мирового пляжного футбола. На набережной Волги прошел Суперфинал чемпионата России по пляжке. Шесть лучших команд страны боролись за медали. Вспоминаем, чем нам запомнился этот праздник спорта.

«Крылья» добыли путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарским болельщикам было на что посмотреть – в российских клубах выступают лучшие игроки планеты. Здесь и парни из нашей национальной команды (между прочим, сборная России – двукратный чемпион мира), и добрая половина сборной Бразилии, и крутые легионеры из Беларуси и Ирана, например, и даже лучший игрок планеты – испанец Льоренц Гомес. Последний выступает за «Локомотив».

В матче за 3 место «КС» обыграли «Локомотив» 3:1.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Железнодорожники» в этом году остались без медалей. Их – что приятно для местных болельщиков – у «Локомотива» отобрали «Крылья Советов». Самарцы вообще провели мощный сезон и заслуженно заняли третье место. Могли быть выше, но чуть-чуть не повезло в полуфинале со «Спартаком».

Страсти порой накалялись.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Борьба велась на каждом сантиметре площадки.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Эта медаль стала для «КС» третьей в истории. До этого были «бронза» 2011 года и «серебро» 2015-го.

Кстати, лучшим игроком российской Суперлиги этого сезона признали бразильца Лукао, который играет именно за «КС».

Лукао - футболист сборной Бразилии и лучший игрок чемпионата России этого сезона.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Команда и самарские болельщики за эти дни стали по-настоящему близки. Фото: минспорт Самарской области.

Ну а чемпионом стал «Кристалл». Команда из Санкт-Петербурга защитила титул и взяла чемпионство в пятый раз. Уже больше, чем «Локомотив», который до этого был самой титулованной командой страны.

В финале команда с берегов Невы обыграла московский «Спартак». Для красно-белых это был первый финал в истории. До этого они выигрывали только бронзовые медали чемпионата России.

Финал получился жарким.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Кристалл» защитил чемпионство.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Матчи Суперфинала ЧР по пляжному футболу проходили на временном пляжном стадионе на Первомайском спуске. И собирали приличное количество болельщиков. Несмотря на холод и непогоду. Особенно в воскресенье, 1 сентября, когда прошли матч за третье место и финал.

«Крылья Советов» - третьи в лучшей лиге мира. Звучит как-то фантастично.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В зрелищности пляжка даст фору многим видам спорта.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За секунду до бисиклеты.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чуть не забыл – «Крылья», взяв «бронзу» чемпионата России, получили прямую путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола. Надеемся, что самарцы найдут деньги и смогут принять участие в турнире. «Крылья» в Лиге чемпионов – уже после этого можно влюбиться в пляжный футбол.

Часто только самоотверженность вратарей спасала команды.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Иногда в ход шли совсем не спортивные аргументы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Собственно сама бисиклета - удар через себя.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Согласитесь, красиво же.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А вот и лучший игрок мира.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Остановить команду из СПб (в оранжевом) не удалось никому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре было неожиданно холодно, но футболистов это не остановило.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке было по-настоящему жарко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрителям было на что посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА