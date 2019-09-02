«Крылья Советов» в Лиге чемпионов, удары через себя и неудержимый «Кристалл»: Суперфинал ЧР по пляжному футболу не мог не влюбить в себя
Самара на пять дней превратилась в столицу российского, да и всего мирового пляжного футбола. На набережной Волги прошел Суперфинал чемпионата России по пляжке. Шесть лучших команд страны боролись за медали. Вспоминаем, чем нам запомнился этот праздник спорта.
«Крылья» добыли путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Самарским болельщикам было на что посмотреть – в российских клубах выступают лучшие игроки планеты. Здесь и парни из нашей национальной команды (между прочим, сборная России – двукратный чемпион мира), и добрая половина сборной Бразилии, и крутые легионеры из Беларуси и Ирана, например, и даже лучший игрок планеты – испанец Льоренц Гомес. Последний выступает за «Локомотив».
В матче за 3 место «КС» обыграли «Локомотив» 3:1.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
«Железнодорожники» в этом году остались без медалей. Их – что приятно для местных болельщиков – у «Локомотива» отобрали «Крылья Советов». Самарцы вообще провели мощный сезон и заслуженно заняли третье место. Могли быть выше, но чуть-чуть не повезло в полуфинале со «Спартаком».
Страсти порой накалялись.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Борьба велась на каждом сантиметре площадки.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Эта медаль стала для «КС» третьей в истории. До этого были «бронза» 2011 года и «серебро» 2015-го.
Кстати, лучшим игроком российской Суперлиги этого сезона признали бразильца Лукао, который играет именно за «КС».
Лукао - футболист сборной Бразилии и лучший игрок чемпионата России этого сезона.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Команда и самарские болельщики за эти дни стали по-настоящему близки. Фото: минспорт Самарской области.
Ну а чемпионом стал «Кристалл». Команда из Санкт-Петербурга защитила титул и взяла чемпионство в пятый раз. Уже больше, чем «Локомотив», который до этого был самой титулованной командой страны.
В финале команда с берегов Невы обыграла московский «Спартак». Для красно-белых это был первый финал в истории. До этого они выигрывали только бронзовые медали чемпионата России.
Финал получился жарким.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
«Кристалл» защитил чемпионство.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Матчи Суперфинала ЧР по пляжному футболу проходили на временном пляжном стадионе на Первомайском спуске. И собирали приличное количество болельщиков. Несмотря на холод и непогоду. Особенно в воскресенье, 1 сентября, когда прошли матч за третье место и финал.
«Крылья Советов» - третьи в лучшей лиге мира. Звучит как-то фантастично.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В зрелищности пляжка даст фору многим видам спорта.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
За секунду до бисиклеты.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Чуть не забыл – «Крылья», взяв «бронзу» чемпионата России, получили прямую путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола. Надеемся, что самарцы найдут деньги и смогут принять участие в турнире. «Крылья» в Лиге чемпионов – уже после этого можно влюбиться в пляжный футбол.
Часто только самоотверженность вратарей спасала команды.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Иногда в ход шли совсем не спортивные аргументы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Собственно сама бисиклета - удар через себя.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Согласитесь, красиво же.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
А вот и лучший игрок мира.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Остановить команду из СПб (в оранжевом) не удалось никому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре было неожиданно холодно, но футболистов это не остановило.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На площадке было по-настоящему жарко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Зрителям было на что посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Крылья» - с бронзовыми медалями Суперлиги. Фото: минспорт Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU