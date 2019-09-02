2019-09-02T11:41:25+03:00
Спорт

«Крылья Советов» в Лиге чемпионов, удары через себя и неудержимый «Кристалл»: Суперфинал ЧР по пляжному футболу не мог не влюбить в себя

Самые яркие фотографии с прошедшего в Самаре спортивного праздника
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Футбол, пляж, удары через себя – влюбиться в этот вид спорта совсем не сложно.Футбол, пляж, удары через себя – влюбиться в этот вид спорта совсем не сложно.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самара на пять дней превратилась в столицу российского, да и всего мирового пляжного футбола. На набережной Волги прошел Суперфинал чемпионата России по пляжке. Шесть лучших команд страны боролись за медали. Вспоминаем, чем нам запомнился этот праздник спорта.

«Крылья» добыли путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья» добыли путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарским болельщикам было на что посмотреть – в российских клубах выступают лучшие игроки планеты. Здесь и парни из нашей национальной команды (между прочим, сборная России – двукратный чемпион мира), и добрая половина сборной Бразилии, и крутые легионеры из Беларуси и Ирана, например, и даже лучший игрок планеты – испанец Льоренц Гомес. Последний выступает за «Локомотив».

В матче за 3 место «КС» обыграли «Локомотив» 3:1. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В матче за 3 место «КС» обыграли «Локомотив» 3:1.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Железнодорожники» в этом году остались без медалей. Их – что приятно для местных болельщиков – у «Локомотива» отобрали «Крылья Советов». Самарцы вообще провели мощный сезон и заслуженно заняли третье место. Могли быть выше, но чуть-чуть не повезло в полуфинале со «Спартаком».

Страсти порой накалялись. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Страсти порой накалялись.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Борьба велась на каждом сантиметре площадки. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Борьба велась на каждом сантиметре площадки.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Эта медаль стала для «КС» третьей в истории. До этого были «бронза» 2011 года и «серебро» 2015-го.

Кстати, лучшим игроком российской Суперлиги этого сезона признали бразильца Лукао, который играет именно за «КС».

Лукао - футболист сборной Бразилии и лучший игрок чемпионата России этого сезона. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Лукао - футболист сборной Бразилии и лучший игрок чемпионата России этого сезона.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Команда и самарские болельщики за эти дни стали по-настоящему близки. Фото: минспорт Самарской области.

Команда и самарские болельщики за эти дни стали по-настоящему близки. Фото: минспорт Самарской области.

Ну а чемпионом стал «Кристалл». Команда из Санкт-Петербурга защитила титул и взяла чемпионство в пятый раз. Уже больше, чем «Локомотив», который до этого был самой титулованной командой страны.

В финале команда с берегов Невы обыграла московский «Спартак». Для красно-белых это был первый финал в истории. До этого они выигрывали только бронзовые медали чемпионата России.

Финал получился жарким. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Финал получился жарким.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Кристалл» защитил чемпионство. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Кристалл» защитил чемпионство.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Матчи Суперфинала ЧР по пляжному футболу проходили на временном пляжном стадионе на Первомайском спуске. И собирали приличное количество болельщиков. Несмотря на холод и непогоду. Особенно в воскресенье, 1 сентября, когда прошли матч за третье место и финал.

«Крылья Советов» - третьи в лучшей лиге мира. Звучит как-то фантастично. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Крылья Советов» - третьи в лучшей лиге мира. Звучит как-то фантастично.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В зрелищности пляжка даст фору многим видам спорта. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В зрелищности пляжка даст фору многим видам спорта.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За секунду до бисиклеты. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За секунду до бисиклеты.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чуть не забыл – «Крылья», взяв «бронзу» чемпионата России, получили прямую путевку в Euro Winners Cup – Лигу чемпионов пляжного футбола. Надеемся, что самарцы найдут деньги и смогут принять участие в турнире. «Крылья» в Лиге чемпионов – уже после этого можно влюбиться в пляжный футбол.

Часто только самоотверженность вратарей спасала команды. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Часто только самоотверженность вратарей спасала команды.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Иногда в ход шли совсем не спортивные аргументы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Иногда в ход шли совсем не спортивные аргументы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Собственно сама бисиклета - удар через себя. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Собственно сама бисиклета - удар через себя.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Согласитесь, красиво же. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Согласитесь, красиво же.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А вот и лучший игрок мира. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А вот и лучший игрок мира.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Остановить команду из СПб (в оранжевом) не удалось никому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остановить команду из СПб (в оранжевом) не удалось никому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре было неожиданно холодно, но футболистов это не остановило. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре было неожиданно холодно, но футболистов это не остановило.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке было по-настоящему жарко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площадке было по-настоящему жарко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрителям было на что посмотреть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрителям было на что посмотреть.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья» - с бронзовыми медалями Суперлиги. Фото: минспорт Самарской области.

«Крылья» - с бронзовыми медалями Суперлиги. Фото: минспорт Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Одевайтесь теплее: в Самарскую область вновь нагрянут заморозки
Долг по налогам не дал жителю Самарской области отдохнуть на заграничном курорте
В Самаре старые насосные станции заменят на модульные
Припятский заповедник и первозданные традиции Полесья: самарцев зовут в круиз по Беларуси
В Самаре потратят 13,8 млн рублей на благоустройство кладбища «Городское»
На АВТОВАЗе обновили состав высшего руководства
Шлемы дополненной реальности и 3D-принтеры: в Кошелев-парке в Самарской области открыли новую школу
В Самаре объявленная рестораном «Фарфор» компенсация породила новых «отравившихся» суши
Бразильский легионер «Крыльев Советов» Лукао стал лучшим игроком чемпионата России по пляжному футболу 2019
Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от падения плиты с фасада ДК в Самаре
В Самаре из-за ремонта водовода на Магистральной автобусы пустили в объезд
В Самаре чиновники дали добро на планировку квартала в историческом центре
Бургеры, пицца, 5 тонн арбузов и «Братья Грим»: В Самаре в ТЦ МЕГА пройдет фестиваль уличной еды
В Тольятти на берегу Волги нашли мертвую женщину
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея
В Самарской области священники наставляют должников по алиментам на истинный путь
В Тольятти стримера обвинили в минировании ТЦ
В Самаре депутат Госдумы Александр Хинштейн взялся за стройинструменты и помог восстановить старый дом
GM-АВТОВАЗ временно приостановил производство автомобилей Chevrolet Niva
Холодная погода 1 сентября в Самарской области побила рекорд 43-летней давности
В Самаре ребенок получил травму, скатившись с горки в сквере на проспекте Ленина
В Самаре из-за гибели мальчика отменили школьную линейку возле ДК Литвинова