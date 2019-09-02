Календарь волейбольного клуба «Нова» в чемпионате России среди мужчин на сезон 2019-2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

В сезоне 2019/2020 система проведения чемпионата России по волейболу среди мужчин изменилась. Связаны изменения с Олимпиадой в Токио. Теперь команды разделили на две подгруппы – по семь в каждой. В своей подгруппе клубы сыграют друг с другом по две игры, а против команд из другой подгруппы – по одной встрече. После нехитрых вычислений получается, что команды проведут на предварительном этапе не 26 матчей, а 21.

При этом турнирная таблица будет общей. После предварительного этапа 10 клубов продолжат борьбу за медали. Чемпион определится в «Финале шести».

«Нова» оказалась в подгруппе Б с казанским «Зенитом», «Факелом», «Белогорьем», московским «Динамо», «Газпромом-Югрой» и «АСК». В подгруппе А сыграют «Кузбасс», петербургский «Зенит», «Локомотив», «Урал», «Динамо-ЛО», «Енисей» и «Самотлор».

Предварительный этап «Нова» начнет серией выездных матчей. Стартует она 26 октября в Москве против «Динамо», а завершится спустя шесть туров в Нижнем Новгороде против клуба «АСК».

Первый домашний матч волейболисты из Самарской области сыграют 23 ноября против петербургского «Зенита». Спустя четыре дня к «Нове» в гости пожалует казанский «Зенит». Все домашние матчи команда проведет в Самаре в «МТЛ Арене». За исключением игры 14 декабря против «Белогорья». Она пройдет в Новокуйбышевске в ФОК «Октан».

С чемпионом кемеровским «Кузбассом» «Нова» на предварительном этапе сыграет только один раз, т.к. чемпионы попали в другую группу. Матч пройдет 30 ноября в Кемерове.

Зато с другим финалистом и самым титулованным клубом страны казанским «Зенитом» придется играть две встречи – 27 ноября дома и 15 февраля на выезде.

Завершится предварительный этап выездным матчем с «Факелом» из Нового Уренгоя 7 марта.

Календарь матчей ВК «Нова» (Самарская область) в чемпионате России 2019-2020 выглядит так:

1 тур - 26 октября «Динамо» - «НОВА»

2 тур - 30 октября «Локомотив» - «НОВА»

3 тур - 2 ноября (отдых)

4 тур - 6 ноября «Газпром-Югра» - «НОВА»

5 тур - 9 ноября «Динамо - ЛО» - «НОВА»

6 тур - 20 ноября «АСК» - «НОВА»

7 тур - 23 ноября «НОВА» - «Зенит» СПб.

8 тур - 27 ноября «НОВА» - «Зенит-Казань»

9 тур - 30 ноября «Кузбасс» - «НОВА»

10 тур - 8 декабря «НОВА» - «Факел»

11 тур - 14 декабря «НОВА» - «Белогорье» (ФОК «Октан», Новокуйбышевск).

12 тур - 22 декабря «НОВА»- «Динамо»

13 тур - 18 января (отдых)

14 тур - 26 января «НОВА» - «Урал»

15 тур - 2 февраля «НОВА» - «Газпром-Югра»

16 тур - 5 февраля «НОВА» - «Енисей»

17 тур - 8 февраля «НОВА» - «АСК»

18 тур - 15 февраля «Зенит-Казань» – «НОВА»

19 тур - 22 февраля «Югра-Самотлор» - НОВА»

20 тур - 29 февраля «Белогорье» - «НОВА»

21 тур - 7 марта «Факел» - «НОВА»