«Не спешите, три-четыре!» В Самарской области для занятий производственной гимнастикой обучат по два тренера с каждого предприятия

Мало движений – много болезней

«Прихожу домой и падаю. Вроде мешки не ворочал, а сил нет!» Знакомо? Малоподвижность, сидячий образ жизни становится причиной множества болезней.

- По данным ВОЗ низкая физическая активность – один из четырех факторов риска смерти. 30% болезней системы кровообращения развиваются из-за недостатка движения, 27% случаев сахарного диабета, рак толстой кишки, рак молочной железы…Последствий много, и они серьезные, - отмечает главный внештатный специалист по профилактической медицине самарского минздрава Юрий Мальшин. - Сейчас правительство ставит задачу укрепить здоровье нации. А это невозможно без увеличения двигательной активности. Условия на местах для этого должны создать в том числе и работодатели.

В Самарской области пилотную программу по укреплению здоровья работников внедряют на 11 промышленных предприятиях. По рекомендациям Минздрава работодатели придумывают разные методы мотивации. Где-то добавляют три дня к отпуску, если работник бросил курить. Выписывают премии за спортивные достижения. Лучшие корпоративные программы опубликованы на сайте министерства, их могут брать и реализовывать любые коллективы.

А чтобы занятия спортом, зарядки стали привычным и приятным делом для всей команды, областная федерация профсоюзов организовала специальный конкурс на лучшую организацию производственной гимнастики.

В пресс-центре «КП»-Самара» рассказали, как стать участником ЗОЖ-проектаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Две разминки по 15 минут в день – уже польза

- Я работал на авиационном заводе, у нас гимнастика была обычным делом. Сейчас на многих предприятиях есть спортзалы, почему бы не возобновить эту полезную практику? – считает председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.

Эту идею поддержали представители крупных профсоюзов региона. 1 сентября конкурс стартовал. Производственную гимнастику уже делают больше 12 000 человек.

Для участия в конкурсе коллективам нужно просто отправить заявку по адресу profgimnastika@mail.ru, получить в ответ методические материалы, аудио и видеоролики и на 15 минут дважды за рабочий день вставать из-за компьютеров или отрываться от станков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/729717" frameborder="0"></iframe> Производственная гимнастика в Самарской области. 1 часть.

- Комплекс разработан на основе научно-методических исследований, при участии старшего преподавателя кафедры физвоспитания педагогического университета Валерия Демьянова, - рассказал координатор проекта «Спорт – норма жизни» Федерации профсоюзов Самарской области Сергей Платонов.

Разминки предлагают делать в 11.00 и в 15.00 по пятнадцать минут, но это примерные интервалы, их можно двигать в зависимости от производственных процессов предприятий.

Для того, чтобы сделать рекомендованный набор упражнений не нужно переодеваться, а после не придется идти в душ. Движения не резкие, но ускоряют кровообращение, снимают зрительное напряжение и повышают тонус мышц.

- С 1 сентября по 15 ноября за занятиями будет следить оргкомитет. По итогам конкурса за массовость и регулярность занятий вручим грамоты и призы, но это не главное. Главное, чтобы и после конкурса гимнастику продолжили делать, втянулись в этот полезный процесс, - отмечает Сергей Платонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/729719" frameborder="0"></iframe> Производственная гимнастика в Самаре. 2 часть.

КСТАТИ

Минспорта бесплатно обучит тренеров

Каждое предприятие, отправившие заявку на участие в конкурсе, может бесплатно обучить двух сотрудников. Специально для них региональное министерство спорта проведет 18 часов теории и практики по производственной гимнастике. Чтобы процессом на предприятии руководил знающий человек. Занятия начнутся в середине октября.

ЕСТЬ ПРИМЕР!

«Ролики с упражнениями показываем по внутреннему ТВ»

Татьяна Сивохина, председатель профсоюзной организации Самарского областного онкологического центра

- В нашем учреждении мы занимаемся оздоровлением персонала уже шесть лет. Стимулируем наших сотрудников ходить в фитнес-залы, в бассейны – компенсируем им и членам семьи затраты. Кроме того у нас персонал может бесплатно заниматься в наших спортзалах, есть футбольная и волейбольная команды. А производственную гимнастику мы уже запустили. Ролики показываем по внутреннему телевидению, рассылаем по корпоративной электронной почте. В конкурс мы включились сразу, все настроены решительно на победу. В профсоюзе у нас две тысячи человек и все поддерживают идею регулярно делать производственную гимнастику.

ОПРОС «КП»

А вы как в течение дня разминаетесь?

Павел Ожередов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области:

- 15 минут в день кручу велосипед, 20 минут занимаюсь боксом, и еще ежедневно плаваю по 20 минут в бассейне.

Сергей Четвериков, замруководителя департамента физкультуры и спорта администрации Самары:

- Делаю по утрам зарядку, в том числе и глаз. Стараюсь следить за зрением. Участвую во всех спортивных мероприятиях

Юрий Мальшин, главный внештатный специалист по профилактической медицине самарского минздрава:

- Зарядку не делаю, но за шагами слежу. Меньше 10 тысяч в день не прохожу. Если плохая погода, использую тренажер, дорожку на скорости 6 км/ч. Свою норму выхаживаю обязательно.

Дмитрий Шипуля: Используйте простой инвентарь. Например, короткую гимнастическую палку. Вращая ее, можно размять спину, рукиФото: Альберт ДЗЕНЬ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Разминайтесь правильно!

Дмитрий Шипуля, сотрудник областного центра медпрофилактики:

- Люди – существа ленивые. Мы внедряли массовые гимнастики в парках, сначала все было хорошо, но людям сложно перестроиться. Особенно людям, которые весь день работают сидя. Система нагрузки на организм сейчас изменилась. Поэтому я рекомендую в течение дня умные разминки. Не напрягаться, делая приседания и отжимания, а правильно расслабляться. Вот несколько простых упражнений, которые можно делать даже не вставая из-за стола.

1. Разминайте шею. Медленно наклоняя голову влево, вправо, наклоняя (но не закидывая резко!) назад.

2. Используйте рабочий стол как тренажер. Положите одну ладонь на стол, вторую под столешницу и давите, будто выталкивая столешницу и удерживая ее другой рукой. На счет три расслабьтесь и поменяйте руки. Так же можно «растягивать» столешницу, положив обе руки на стол.

3. Можно взять пояс любого цвета и фиксировать позвоночник, голову. Не нужно резких движений, «дышите спиной», спокойно.

4. Используйте простой инвентарь. Например, короткую гимнастическую палку. Вращая ее, можно размять спину, руки. а еще палку можно использовать как массажер. (см видео).

Запомните, движение – жизнь, но только если это правильное движение. А неправильное движение приводи к боли.