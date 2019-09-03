«Мне нравятся здесь люди»: предприниматель Николай Марченко рассказал, почему открыл бизнес в районе «Кошелев»
Район "Кошелев" подходит для тех, кто хочет открыть бизнес.За время проживания в "Кошелеве" Николай Марченко сменил несколько мест работы, пока он, наконец, не принял решение открыть свое дело магазин дверей "Porta". В новом выпуске "Жизнь в стиле К" вы узнаете, почему Николай выбрал "Кошелев" местом жительства и как решился открыть собственный бизнес.
Николай Марченко – успешный предприниматель. Фото: "Волга Ньюс".
Николай Марченко – успешный предприниматель. Он владеет магазином дверей «Porta» в районе «Кошелев». Двери здесь пользуются большой популярностью – район новый, быстроразвивающийся – многим в новеньких квартирах нужно делать ремонт. Кроме того, в Крутых ключах и Кошелев-парке живет много молодежи, которой нужны постоянные перемены. О том, почему выбрал именно район «Кошелев» Николай Марченко рассказал программе «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».
- Я «Кошелеве» я довольно давно. Сначала купил здесь квартиру. Работал тогда монтажником. Потом решил открыть здесь магазин с дверями. И не прогадал, - улыбается Николай.
Предприниматель признался – бизнес идет хорошо.
- Работы оказалось много. Здесь же новостройки. К тому же здесь очень легко предоставить покупателям широкий выбор – тут живут люди среднего достатка. Им не нужны слишком дешевые и дорогие товары, - отметил Николай Марченко.
Предприниматель сейчас живет в Кошелев-парке. Переехал он сюда по нескольким причинам. Во-первых, мужчине не нравится городская суета, а в «Кошелеве» тихо и спокойно. Во-вторых, в этом районе решена проблема с парковками, что в наше время очень важно.
- Мне совсем не нравится, что в городе негде припарковаться. Часами место ищешь, а бывает и просто машину бросаешь где-нибудь. А здесь – особенно в Кошелев-парке – проблем с парковками нет. Для меня это очень важно, - считает Николай.
Еще одна причина – новый, ухоженный район.
- Мы с семьей очень довольны. Рассказываем всем знакомым, как здесь хорошо. Они предвзято относятся к нашим словам. Мол, ездить сюда далеко. А тут: снег выпал – его сразу убирают, новые детские площадки, тротуары, все чисто. Мы сюда даже двух друзей перетянули, которые тоже очень довольны, - улыбается Николай.
Ну и, конечно, переехать в «Кошелев» стоит из-за людей.
- Мне очень нравятся здесь люди, - признался предприниматель. - Они простые. С ними легко общаться, работать. Сюда часто переезжают семьями. Сначала один купил квартиру, потом зовет родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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