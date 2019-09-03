«Вы считаете, что люди достойны этих условий?»: общественники проверили, как к самарским водителям относятся на штрафстоянках

Пожалуй, одной из самых болезненных тем для самарского водителя после цен на бензин и ОСАГО, является работа эвакуаторов в городе. Конечно, автолюбители и сами частенько нарушают, бросая машины под знаками, игнорируя разметку и ПДД, но то горнило, через которое приходится пройти, чтобы вернуть свой автомобиль, с лихвой окупает водительские «грехи».

Такая картина открывается страждущим забрать свое автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на явные подвижки по «очеловечиванию» работы эвакуации, горожане продолжают сталкиваться с нервотрепкой. У кого-то забирают машину, припаркованную по всем правилам, кто-то не может часами найти ту самую стоянку, на которую увезли «железного коня». На месте приятного тоже мало – обшарпанные ворота, подозрительного вида фургончики и никаких банальных удобств при ожидании своей очереди на оформление и уплату штрафа. Этот аспект и попал в прицел регионального штаба ОНФ в Самарской области, в который простые самарцы пожаловались на штрафстоянку на Ленинской. Общественники решили посетить стоянки и выяснить, как бизнесмены, владеющие ими, исполняют свои обязанности.

Кстати, на самарские штрафстоянки попадают и очень дорогие автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый адрес Волжский проспект, 15 хорошо известен самарским автолюбителям. Именно туда приметные грузовички «Хёндэ» свозят многие автомобили, остановившиеся на набережной или улице Куйбышева. Заброшенного вида умывальник, закрытый биотуалет и отсутствующая зона ожидания – весь нехитрый сервис этого места. Известный общественник Аркадий Лазарев настроен скептически к штрафстоянкам.

- Наверное, умывальник, это не самое страшное, когда ищешь свою машину. – говорит муниципальный депутат Аркадий Лазарев. – Но даже если человек захочет попасть в туалет, да разве эти (указывает в сторону фургончика с диспетчером) пустят его на территорию? Больных и беременных – всех держат за железными воротами в жару и холод. Сегодня нам двери открыли, но реальность-то иная.

Общественники хорошо знают о том, как в Самаре устроен бизнес эвакуаторщиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У стадиона «Динамо», на улице Льва Толстого две штрафстоянки. Вернее, одна, но разделенная на две площадки. Именно та, что находится на Ленинской, стала последней каплей терпения для автомобилистов и членов самарского ОНФ. И фото оттуда действительно производят гнетущее впечатление – облезлые стены, сломанные жалюзи и отсутствие питьевой воды в «зоне ожидания»; на улице очередь у ворот из горемык, машины которых эвакуировали; и, «как вишенка на торте», встык загаженный туалет.

К визиту общественников тут явно подготовились – здание обито сайдингом, появилась бутыль с водой, пахнет свежей краской, а биотуалет выглядит так, как-будто только с завода.

- Как приятно видеть, что нас тут ждали, - с иронией в голосе говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. – А если серьезно, из-за факта эвакуации самарец не перестает быть гражданином. Соответственно, я должен прийти и в нормальных условиях заплатить административный штраф. Почему же нас ущемляют в элементарных потребностях – месте ожидания, воде, туалете? Мы же видим, что конкретно тут ничего не делали до момента, пока ОНФ не обратил внимания на положение вещей. Если СанПиН не распространяется на штрафстоянки, это не значит, что людей можно загнать в какие-то нечеловеческие условия. Или бизнесмены считают, что люди этого достойны?

Директор штрафстоянки на "Динамо": "Люди на нас не жалуются"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство штрафстоянки на «Динамо» о жалобах на площадки не слышало. Более того, предприниматели жалуются на несознательных граждан, которые под действием эмоция портят имущество стоянки, а на стенах пишут нецензурные слова в адрес полиции.

- Все замечания мы исправляем, если они в рамках закона, - замечает директор спецстоянки Денис Власов. – У нас есть обустроенная комната ожидания, помещения для диспетчера и инспектора ГИБДД. Всегда идем на встречу людям, даже зонтик в дождь дадим. Максимальное время ожидания – не больше часа. Не уверен, что те фотографии не подтасованы. Может, выдали непонятный туалет за наш. Ремонтируем и подновляем все за свой счет. А вообще, мы же не просто так машины забираем. Часто дорогие машины занимают парковку для инвалидов. Или, кто-то на тротуаре паркуется.

Штрафстоянка на Мечникова, 52 хоть и не порадовала бытовыми изысками, но работа по оформлению и выдаче автомобилей там идет быстро. Владельцу черного Audi TT есть с чем сравнить – 5 лет назад на другой самарской спецстоянке самарцу пришлось натерпеться.

Но рядовые водители отмечают, что работать стоянки в последние годы стали лучшеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ведут себя сотрудники корректно и дружелюбно, - говорит Алексей Ванин. – Есть лавочка, есть вода, да и обслуживают быстро.

У представителей регионального штаба Общероссийского народного фронта есть предложение, как исправить все недочеты в работе службы эвакуации.

Клиентам стоянок положены минимальные удобства...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня мы увидели, что многие вещи были сделаны из-за того, что владельцы штрафстоянок знали, что к ним придет проверка, - продолжает Вадим Нуждин. – И это удручает, ведь руководство площадок понимало, какие у них условия. Хорошо, что появились новые туалеты и кулеры с водой. В июле все было иначе, не было элементарных стульев. Следующий наш шаг – правильное решение, это перевести штрафстоянки в разряд муниципального предприятия. Есть регионы, которой этой темой уже озаботились. А самое главное, что ситуация с эвакуацией автомобилей в Самаре сейчас работает не на разгрузку очагов транспортных узлов, а на обогащение конкретных лиц.

...но и сами эвакуаторщики живут небогатоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году в Самаре собираются вводить зоны платных парковок в центре города. Горожане будут платить немалые деньги просто за то, что по всем правилам оставили свой автомобиль, например, на улице Куйбышева. Возможно, работы прибавится и у эвакуаторщиков. Вот только станет ли их работа качественнее?