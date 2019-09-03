В момент трагедии отец был в горячей точке, он прилетел тут же: в Самаре простились с мальчиком, которого убила плита дворца культуры

Страшный удар для родителей

Убитые горем родители не могут сдержать слез. Двухлетняя сестренка Егора (имя изменено) еще не понимает, что произошло. Не понимает, что ее братика больше не будет рядом. Его убила трагическая случайность – на 10-летнего мальчика упала плита с постамента колонны дворца культуры.

В Самаре упавшая мраморная плита насмерть раздавила мальчика. Что говорят очевидцы и чиновники? 00:00 00:00

Для родителей маленького Егора строчки из песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» приобрели особенный, душераздирающий подтекст. Пройдут годы, когда наступит 4 сентября: раз за разом мама с папой будут возвращаться в эти страшные дни – 1 сентября, когда умер их малыш, и 3 сентября, когда они похоронили его.

ДК не могли отремонтировать долгие годы. Ужасно, что для того, чтобы начать реконструкцию потребовалась такая трагедия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в разгар дня. Воскресенье, завтра в школу, мальчишки решили провести последний день каникул как следует. Тогда никто не знал, что для Егора этот день станет действительно последним.

Мальчик играл с друзьями, в какой-то момент решил забраться на постамент колонны - ухватился руками за одну из плит. Мраморная тяжелая плита не выдержала и рухнула. Егор погиб, врачи не смогли его спасти.

У места трагедии каждый день после школы собираются друзья Егора. Они скучают…Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Папа мальчика в этот день был в другой стране - в горячей точке. Он военнослужащий. Мечтал вернуться домой, увидеть жену, дочь, сына… Боялся, что что-то случится с ним и он не сможет это сделать. А беда поджидала дома. Мужчина прилетел тут же, когда узнал о страшной трагедии.

Власти Самары пообещали помочь семье материально. Родителям положена компенсация – 100 000 рублей. Кроме того, за похороны заплатила администрация города. Однако вряд ли это утешит родных и близких улыбчивого мальчика.

Из Москвы прилетел известный политический деятель и ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» Никита Исаев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История дошла до Москвы

Пока в тихом дворике одного из домов Самары прощались с Егором, около места, где все произошло – ДК имени Литвинова – шел серьезный разговор. На случай обратили внимание на федеральном уровне. Из Москвы прилетел известный политический деятель и ведущий программы «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда» Никита Исаев. Он встретился с представителем мэрии Самары.

Во время разговора выяснилось, что деньги на реконструкцию ДК имени Литвинова появились в 2018 году, однако ремонт не начинали из-за бюрократических проволочек.

Необходимость обновления дворца культуры появилась гораздо раньше – о ремонте заговорили в 2012-2013 годах. Однако тогда денег из местного бюджета не хватало. В прошлом году средства выделили из федеральной казны.

Сейчас к зданию ДК нельзя подойти. Скоро здесь появится забор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В итоге спустя семь лет после начала разговоров дворец культуры все-таки отремонтируют. После того, как там случилась трагедия. Сейчас власти ищут подрядчика. Начало работ запланировано на 1 ноября.

- Из того, что я сейчас услышал, я выделил один момент – администрация города не готова воспринимать случай как свою ответственность. Я рекомендую властям в таких случаях все-таки признавать ответственность. Это не будет политической слабостью, - отметил Никита Исаев.

Также политик пообещал обсудить эту тему на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об итогах встречи слушайте в эфире радио «КП-Самара» 98.2 во вторник, 3 сентября, в 18:03.