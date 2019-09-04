Самарские нефтяники выступили на сцене концертного зала «Россия»

На равных со звездами

В канун профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - в Москве прошел финальный тур корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», а на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия» состоялся гала-концерт IX корпоративного фестиваля. С каждым годом растет не только уровень мастерства участников, но и творческая команда Компании - более 6500 нефтяников и их детей из 125 дочерних обществ «Роснефти» вышли на сцену фестиваля в этом году! Хореография, вокал, инструментальный и оригинальный жанры, живопись и фотография - в апреле участники в трех возрастных категориях блистали талантами в разных уголках страны в рамках зональных туров. Победители получили путевки в Москву, а выступления лучших финалистов вошли в программу гала-концерта. Номера оценивали признанные авторитеты: народный артист России композитор и телеведущий Левон Оганезов, художественный руководитель балета Street Jazz Сергей Мандрик, заслуженный артист России академик Академии циркового искусства Сергей Куклин, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член Московского союза художников Наталья Леонова, народная артистка России, художественный руководитель - директор Государственного академического ансамбля народного танца, ученица Игоря Моисеева Елена Щербакова и популярная российская певица, участница «Фабрики звезд-5» и конкурса «Евровидение-2005» Наталья Подольская. У нефтяников были все причины почувствовать себя настоящими звездами: в финале они выходили на сцену с Дмитрием Маликовым, Натальей Подольской, группой «Пицца». И эти совместные выступления были органичными!

Великолепный дебют

Ярко сияла на московской сцене и звезда Веры Капитоновой. Ведущий специалист управления маркшейдерских разработок Самаранефтегаза в дуэте с Аленой Фроловой выступала в номинации «Вокал 18+» и победила - из пяти номеров, ставших лучшими в своих регионах, песня «Ласточка» была удостоена самой высокой оценки жюри.

Девушки подкрепили свои вокальные данные отличной режиссерской идеей - трансляцией на задний экран заранее снятого клипа, в котором они танцуют. И замысел, и его воплощение были признаны блестящими. А ведь все - и костюмы, и съемки - Вера делала сама.

- В детстве я занималась в музыкальной школе на отделении народного хорового пения, - рассказала ведущий специалист отдела геоинформационного обеспечения УМР Вера Капитонова. - И сейчас мне фолк-рок очень нравится - в нем, с одной стороны, много нашего русского, самобытного, а с другой - современного. Песня «Ласточка» именно такая.

В детстве Вера попробовала себя во всем - танцах, пении, рисовании, спорте. Но когда пришло время выбирать профессию, выбрала Самарский государственный технический университет - послушалась своего математического ума. Вскоре девушка уже проходила производственную практику в Самаранефтегазе, а после защиты дипломной работы «Автоматизированная информационная система учета землепользования», которая была внедрена на предприятии, влилась в коллектив нефтяников.

- Несмотря на офисный характер работы, здесь очень много места для творчества, - улыбается Вера. - Составляя обзорные карты и схемы, их можно оформить по-разному - скучно или интересно. Я выбираю второй вариант!

Девушка трудится на предприятии с 2007 года, а в фестивале приняла участие впервые - прислушалась к совету коллеги Евгения Полуднякова, который представляет Самаранефтегаз уже несколько лет подряд. Дебют оказался фееричным - победа!

- Меня поддерживали близкие, родственники, друзья, коллеги, - рассказала Вера Капитонова. - Дети в Самаре приходили посмотреть, как мама выступает, в Москву, конечно, не поехали, но постоянно держали со мной связь онлайн. Конечно, большой вклад в моральный настрой внес муж - я неожиданно открылась для него с другой стороны, и за это тоже спасибо фестивалю!

Сейчас Вера и Алена наслаждаются пережитым триумфом, но уже подумывают о подготовке номера на следующий год. Получится ли удивить жюри еще раз? Разбирая выступления конкурсантов, главный специалист по вокалу Наталья Подольская не стала давать советов самарскому дуэту, отметив, что здесь все идеально. Но девушки знают: место для улучшений есть всегда!