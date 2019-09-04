Новокуйбышевские «казаки» покорили Москву

В апреле в Самаре прошел зональный этап корпоративного творческого фестиваля нефтяной компании «Роснефть», где Новокуйбышевский завод масел и присадок получил три путевки на московский финал. До конца августа талантливые производственники отшлифовали номера так, что комар носа не подточит. В итоге два номера были признаны авторитетным жюри лучшими из лучших - новокуйбышевские «артисты» стали победителями среди более 500 участников, съехавшихся в столицу со всех уголков страны.

В этом году за предприятие впервые выступали дети заводчан - в эстрадно-цирковом жанре студия воздушной гимнастики «Невесомость» показала «Воздушный рок-н-ролл», закручивая под самым потолком фуэте, прогибаясь при этом под немыслимым углом. В Самаре номер произвел фурор, а в Москве для победы немного не хватило удачи - очень уж конкуренция жесткая, аж семь номеров, и почти все - под потолком.

Зато скрипично-фортепианный дуэт ведущего инженера-механика управления капитального строительства ООО «НЗМП» Ильи Буранова и его мамы Ирины Бурановой завоевал первое место. Илья участвует в фестивале много лет подряд, и всегда его инструментальные выступления заслуживали самого горячего одобрения главного судьи номинации и председателя жюри Левона Оганезова.

Еще один золотой медалист - ансамбль «Разгуляй». Ни разу еще хореографические номера коллектива не разочаровывали своих поклонников. В разные годы заводчане перевоплощались то в городских гуляк, то в деревенских красавчиков. И в этот раз масленщикам удалось всех удивить: народный танец некрасовских казаков смотрелся целостным и органичным, несмотря на необычный восточный колорит. Как известно, некрасовским казакам пришлось когда-то уйти из России в Турцию, что наложило отпечаток не только на их судьбу, но и на культурные традиции. Новокуйбышевцы в очередной раз вжились в образ своих героев настолько, что обошли в финале своих коллег, представивших кубанскую польку, кадриль и башкирский танец.

- Номинацию «Народный танец» оценивала Елена Щербакова - художественный руководитель ансамбля им. Моисеева, - рассказал руководитель делегации, специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ООО «НЗМП» Артем Васильков. - Это очень высокий уровень, и никто не смотрит, что ты на заводе работаешь: вышел на сцену - покажи профессионализм. Времена дилетантов давно прошли!

В Москве заводчане не только поражали жюри и зрителей, но и обогащались новыми эмоциями для будущих творческих свершений. За неделю новокуйбышевцы успели посетить Красную площадь, Воробьевы горы и театр имени Пушкина.