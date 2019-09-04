2019-09-04T19:29:17+03:00
Общество

«Перекопали и бросили!» Жители улицы Панова в Самаре не могут проехать в свои дворы из-за стройки

В администрации Октябрьского района говорят, что средств на благоустройство внутридворовых дорог нет, а застройщик отмалчивается
Ольга НОВИКОВА
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Жители старых пятиэтажек на улице Николая Панова недовольны тем, что у них во дворе идет строительство нового жилого комплекса.Жители старых пятиэтажек на улице Николая Панова недовольны тем, что у них во дворе идет строительство нового жилого комплекса.
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Уже два долгих года жители пятиэтажки на ул.Панова 44А живут практически на стройплощадке. Когда прямо под окнами дома появилась строительная техника и рабочие начали рыть котлован, люди забили тревогу. Однако все обращения к городским властям , вмешательство депутата Госдумы Александра Хинштейна, увы, оказались безрезультатными – выяснилось, что все необходимые разрешения и документы у застройщика в полном порядке. Поэтому, несмотря на недовольство местных жителей, ООО «Берег» продолжил строительство двух многоэтажек.

- Стройку начали в 11 метрах от стены нашего дома. Свет, мусор, шум, трактора – конечно, все мы были против. Застройщик не предусмотрел парковки, место для мусорных контейнеров, а это тоже дополнительная нагрузка на жителей. Писали во все инстанции, были уверены, что строители нарушили все нормы, но к нашему удивлению проверка показала, что документы в порядке и борьба бессмысленна. Пришлось договариваться, - рассказывает заместитель председателя Совета дома №44А Елена Митрошкина.

Жители жалуются, что стройку начали в 11 метрах от стены нашего дома.

Жители жалуются, что стройку начали в 11 метрах от стены нашего дома.

-В таких случаях мы стараемся детально разобраться во всем, понять, есть ли правовые основания для стройки. В этой истории все законные основания у застройщика имелись. Тем не менее, после встреч с жителями строители пошли на компромисс, - прокомментировал Александр Хинштейн.

Несмотря на недовольство местных жителей, ООО «Берег» продолжает строительство двух многоэтажек.

Несмотря на недовольство местных жителей, ООО «Берег» продолжает строительство двух многоэтажек.

В качестве компенсации за два года беспокойства жителям пятиэтажки поменяли электрощитовую и пообещали построить во дворе детскую и спортивную площадки. Сейчас они практически готовы – осталось поставить ограждение и уложить резиновое покрытие. Только вот оказалось, что ни подойти, ни подъехать к обновленной площадке практически невозможно – строительная техника разбила все внутридворовые проезды. А со строительством новых пока не торопятся.

-Перекопали все, перегородили – и бросили! - возмущаются жители. Людей уверяют, что решить эту проблему за счет застройщика уже не получится – дескать, он и так понес расходы на детскую площадку и электросети. В бюджете района денег на это тоже нет.

Застройщик не предусмотрел парковки, место для мусорных контейнеров, а это тоже дополнительная нагрузка на старый двор.

Застройщик не предусмотрел парковки, место для мусорных контейнеров, а это тоже дополнительная нагрузка на старый двор.

-Дворовые проезды очень изношены, требуют не только ремонта, но и реконструкции, здесь нужны пешеходные тротуары. Но это достаточно дорогостоящее мероприятие, которое будет сложно организовать только за счет средств районного бюджета, - прокомментировал глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов. – У нас есть возможности организовать софинансирование из вышестоящих бюджетов, привлечь средства министерства транспорта. Это вполне реально: в этом году мы уже положили асфальт внутри дворов в район на 34 миллиона рублей, и в основном деньги пришли из министерства. будем пробовать, - пообещал Кузнецов.

Депутат Александр Хинштейн рассказал, что после встречи с жителями, застройщики пошли на компромисс.

Депутат Александр Хинштейн рассказал, что после встречи с жителями, застройщики пошли на компромисс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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