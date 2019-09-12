Вакцинация 2019: половину жителей Самарской области готовы привить от гриппа в сезон вирусов

В Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа. Все лечебные учреждения приступили к вакцинации детей и взрослых.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова в пресс-центре “КП-Самара”, в конце августа 43% вакцины для взрослых и вся вакцина для детей (199 984 дозы) по федеральным поставкам поступили в регион. В этом году привить намерены более 1 миллиона 600 тыс. граждан области, это 50,3%. В прошлом году прививки сделал почти каждый второй житель региона - 49,4%.

- Это рекордно высокий показатель, который существенно повлиял на заболеваемости. В целом эпидемиологический сезон в прошлом году прошел умеренно интенсивно. Превышение эпидемиологических порогов фиксировано лишь на протяжении двух недель. Это достижение, - уверена Светлана Архипова.

Поликлинники к вакцинации готовыФото: Олег УКЛАДОВ

Когда лучше сделать прививку

Медики отмечают, что прививку нужно делать именно сейчас, пока на дворе хорошая погода и вокруг все отдохнувшие и здоровые после лета.

- После прививки иммунитете формируется в течении 2-3 недель. Поэтому мы рекомендуем пройти вакцинацию с сентября до конца октября. В эту прививочную компанию мы используем нашу российскую вакцину "Совигрипп", - добавила Архипова.

Кому в первую очередь сделать прививку

По традиции в период прививочной компании особое внимание уделят детям, беременным женщинам, тем, кто имеет хронические заболевания, в том числе ожирение и заболевания сердечнососудистой системы, людям старше 60 лет, медицинским, социальным и коммунальным работникам, тем, чья служба связана с организацией общественного питания и обслуживанием населения.

- Обращаюсь к работодателям с предложением организовать вакцинацию своих трудовых коллективов. Экономический эффект от вакцинации неоднократно доказан. Сейчас намного выгоднее предотвратить заболевание, чем его лечить, - заявила Светлана Архипова. - Мы говорим категорическое да! Прививаться надо!

Где сделать прививку

Все поликлиники уже готовы к прививочной компании.

- В Самарской области работает 990 прививочных бригад в 320 прививочных кабинета поликлиник. У каждой поликлиники кабинетов для прививок несколько. Обращаемся к жителям Самарской области заняться своим здоровьем и сделать прививку, - заявила заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

Кстати, министр здравоохранения Самарской области уже сделал прививку, также как и большая часть медиков.

Все тонкости вакцинации обсудили в пресс-центре "КП-Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Бытует такое мнение: делай, не делай прививку, все равно заболеешь. Да это так, но вопрос в том, как заболеешь. Грипп страшен своими осложнениями. Поэтому прививки обязательно должны сделать дети, особенно до года, беременные женщины, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболевания. Это наиболее уязвимые группы населения, - еще раз напомнила Татьяна Сочинская.

Прививочные кабинеты будут работать даже в выходные, а в будни их работа продлится до 20 часов. Татьяна Сочинская также предостерегла о том, что при первых же подозрения на болезнь стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Если запустить болезнь, грипп может закончиться летальным исходом.

Почему нужно прививаться раз в год

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по инфекциям у детей, к.м.н., доцент, главный врач городской больницы № 5 заслуженный врач России Сергей Китайчик добавил, что ежегодно штаммы гриппа меняются, совершенствуется и вакцина. Иммунитет, который сформировался от прививки, действует только 12 месяцев. Поэтому вакцинацию важно проходить каждый год.

Многие уже сделали прививкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вакцинация - это цивилизованный подход к своему здоровью. Грипп это серьезное инфекционное заболевание. И единственный действенный способ профилактики против него - вакцинация. За время своей работы я видел заболевших детей, которые были привиты, но я не видел ни одного ребенка, который погиб, но был привит. Вакцина защищает от страшных осложнений. Структура гриппа такова, что он поражается сосудистые стенки, центральную нервную и иммунную системы. Поэтому под удар попадают дети раннего возраста, люди пожилого возраста, люди имеющие проблемы с сердечнососудистой системой или метаболическими нарушениями, - заявил Сергей Китайчик.

Сделать прививку можно и платно, но для этого нужно обратиться в поликлинику, где предоставляется такая услуга. Главное с этим не затягивать, чтобы к сезону вирусов быть готовым.