В РПЛ закрылось трансферное окно. «Крылья Советов» собрали злую и мотивированную банду

В Российской премьер-лиге вчера ночью закрылось трансферное окно. Это значит, что клубы фактически завершили комплектование на сезон. Еще какое-то время можно будет подписывать свободных агентов, но основная работа выполнена.

Завершилась летняя трансферная кампания и у «Крыльев Советов». Команда вполне себе прилично укрепилась. Причем пришли как молодые, так и опытные футболисты. Главный итог этого межсезонья – в «Крыльях» собрались мотивированные и злые игроки, которым есть что доказывать. «КП-Самара» рассказывает, кто пополнил «КС» летом 2019 года.

«КС» серьезно укрепили защиту

В последний день трансферного окна «Крылья» успели подписать футболиста. Реанимировать карьеру в Самару приехал Виталий Лысцов. Футболист пять лет провел в Португалии, но ничем выдающимся не отметился.

Виталий Лысцов сменил «Бенфику» на «Крылья».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Виталию 24 года. Он центральный защитник. На этой позиции у «Крыльев» играют Тарас Бурлак, Никита Чернов и Максим Карпов. Так что Лысцова покупают для ротации.

Уже бывший защитник «Бенфики» вернулся в Россию, чтобы реанимировать свою карьеру. В Португалии он поиграл за «Лейрию», «Тонделу» и «Бенфику Б». За основную «Бенфику» Лысцов так ни разу и не сыграл. Прошлый сезон он и вовсе провел в лазарете, восстановившись только в марте.

Российские клубы уже пытались выкупить защитника у «орлов», но или португальцы просили слишком много, или сам Виталий не торопился возвращаться.

Вообще защита «КС» очень сильно изменилась этим летом. В лучшую сторону. Максим Карпов, который пополнил «Крылья» зимой, стал полноценным игроком обороны. И не без причины. Карпов со старта сезона РПЛ показал, что он очень цепкий и надежный центрдеф с маленьким процентом брака. В первых играх (например, с ЦСКА) Максим и вовсе был одним из лучших, не хуже Соболева и Кабутова. Однако сама роль защитника не такая яркая, как атакующего игрока, поэтому действия Карпова оказались в тени.

Максим Карпов отлично вписался в игру волжан.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В пару к Карпову «Крылья» купили Никиту Чернова. Это тот самый парень, который сыграл за сборную России еще до дебюта в РПЛ. На защитника возлагали большие надежды в ЦСКА, однако что-то пошло не так. В итоге «армейцы» отправили перспективного парня набираться опыта сначала в «Балтику», потом в «Енисей», а затем в «Урал». В 2019 году ЦСКА решил, что ему с 23-летним центральным защитником не по пути и отдал его «Крыльям».

Из-за травмы Бурлака Чернов уже сыграл несколько матчей за самарцев. Проявил себя довольно неплохо, но пока о его игре судить сложно.

Одно из главных приобретений «Крыльев» - Дмитрий Комбаров.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Двух самых громких новичков «Крылья» подписали на фланги обороны - Дмитрия Комбарова и Александра Анюкова. Первый приехал в Самару после того, как стал не нужен «Спартаку». Второму дали четко понять в «Зените», что на поле его видеть не хотят. В петербургской команде Анюков даже попробовал себя в роли тренера, но бутсы на гвоздь Александр вешать пока не собирался и вернулся в родную Самару завершать карьеру.

Александр Анюков вернулся в Самару, чтобы завершить карьеру в родном городе.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Что мы имеем? 24-летний Карпов, который оказался не нужен «Зениту», несколько сезонов провел в ФНЛ, добрался до элитного дивизиона и уже во всю доказывает свою состоятельность. Александр Анюков, который хочет всем показать, что его рано списывать со счетов. Дмитрий Комбаров, который наверняка хочет еще раз продемонстрировать, на что он способен, и доказать, что «Крылья» - не закат карьеры. И молодой Никита Чернов, мечтающий вернуться в сборную и показать ЦСКА, что ему нужно было доверять.

Атака в порядке

В атаке в этом сезоне главное открытие, конечно, Соболев. Он в «Крыльях» еще со времен ФНЛ, однако по-настоящему раскрылся только сейчас - gосле скамейки и аренды в «Енисее» в прошлом сезоне. Так что Александра можно, с оговорками, назвать приобретением этого лета. Такого Соболева в «Крыльях» до этого не было.

Соболев в этом сезоне раскрылся.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард в восьми матчах забил шесть голов, стал лучшим игроком июля в РПЛ и автором лучшего гола июля в чемпионате страны. За пару месяцев Соболев успел привлечь внимание российских грандов, а также иностранных скаутов. Кому Соболев должен что-то доказать? Да всем. Руководству и тренерам «КС», болельщикам, Станиславу Черчесову.

Усилил атаку «КС» и Дмитрий Кабутов. За 27-летними полузащитником, который тогда играл в ФНЛ, самарцы следили давно и сейчас стало понятно почему. Футболист закрепился на правом фланге полузащиты «КС» и стабильно доставляет проблемы соперникам. Одна из причин яркого старта Соболева – действия Кабутова.

А ведь до этого парень толком в РПЛ не играл. Пылил в «Оренбурге», «Луче» и «Волгаре», играл за «СКА-Хабаровск». Теперь он характером доказывает, что на него зря не обращали внимание.

Неплохо вписались в игру легионеры «КС» полузащитник Раду Гынсарь и форвард Деян Радоньич. Первый даже отметился забитым мячом, а второй довольно неплохо выходил на замену и усиливал игру команды Божовича.

Из тех, кому есть что доказывать бывшему клубу – Александр Гацкан. 35-летний молдавский полузащитник расстался с «Ростовом» по-доброму, однако был не против еще поиграть за южан. Вот только место в команде Карпина для Гацкана не нашлось. Ветеран хотел стабильно выходить на поле. В «Крыльях» у него есть все шансы это делать.

Аренду в «КС» продлил и «спартаковец» Артем Тимофеев. В стане красно-белых на опорника не рассчитывают, зато в Самаре он пришелся ко двору. За этот сезон у Тимофеева есть шанс доказать, что он достоин «Спартака».

Помню и про Антона Зиньковского. Парень выдал очень яркие матчи за «КС» в прошлом сезоне. Однозначно, он был одним из лидеров на поле. Однако сейчас начался так называемый синдром второго сезона. Зиньковский сдал и потерял место в составе. Болельщики уже заждались, когда Антон преодолеет кризис и снова будет феерить. А что это произойдет, сомневаться не приходится.

Антон Зиньковский - Александр Соболев - болельщики заждались, когда эта связка заиграет.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Не забуду упомянуть и про молодых самарских парней. Нападающий Егор Голенков (один из лучших бомбардиров молодежного первенства), вратарь Богдан Овсянников и полузащитник Геннадий Киселев. Эти ребята точно заряжены. Как только они будут готовы, Миодраг Божович даст им шанс.

Состав у «Крыльев» приличный. Точно не для 13-го места, где сейчас пребывают самарцы.