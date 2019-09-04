2019-09-04T11:36:27+03:00
Общество

«Не хуже, чем день города»: как в Крутых Ключах отметили день микрорайона

Жителей ожидали конкурс колясок, концерт Елены Темниковой и салют, который было видно из Самары и Курумоча
Александра БЕЛОВА
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Завершением прекрасного праздника стал фейерверк.Завершением прекрасного праздника стал фейерверк.
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Традиция длиной в девять лет

День микрорайона - это праздник, который проходит ежегодно в начале сентября в Самаре и Калуге. Первый праздник прошел в 2010 году и с тех пор стал традиционным ярким и ожидаемым событием в жизни этих городов. Участие в празднике принимали звезды отечественной эстрады Полина Гагарина, Нюша, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Александр Ревва, группа «Серебро». В девятый раз гостем фестиваля стала Елена Темникова. Посещаемость растет с каждым годом. В среднем мероприятие посещают 90-100 тысяч человек в Самаре и до 35 000 тысяч человек в Калуге. На сегодняшний день это, пожалуй, крупнейший оупен-эйр в стране. Конкуренцию дню микрорайона в прошлом мог составить только фестиваль «Рок над Волгой».

- Это главный праздник для нас, - говорит жительница микрорайона Валентина Исаева. - Я ни одного дня не пропустила, участвовала в конкурсе на лучшее оформление балкона несколько лет назад, правда, не выиграла – столько у нас цветоводов и дизайнеров-самоучек, что соответствовать сложно. Я живу тут одна, но в этот день ко мне обязательно приезжают дети и внучки. Они считают, что наш праздник не хуже, чем день города – здесь столько интересного!

Действительно, и малыши, и взрослые развлекались на полную катушку. Ярмарка, аттракционы, мастер-классы, батуты, гоночная трасса, фотографии с ростовыми куклами, веселые старты – и это только небольшая часть обширной программы праздника с массой призов и подарков.

И малыши, и взрослые развлекались на полную катушку.

И малыши, и взрослые развлекались на полную катушку.

Заявили о себе

Жители день микрорайона ждут с нетерпением. Для них это особенный праздник.

- Крутые Ключи - уникальный микрорайон, это город в городе, - считает председатель Совета ТОС «Крутые Ключи» Игорь Сажин. – Я живу здесь с 2010 года и вижу, как микрорайон растет, меняется, хорошеет. Это место, где молодые люди приобретают свое первое жилье, создают семьи, у них появляются дети. Для всех нас Кошелев-проект связан с чем-то светлым, добрым, позитивным. И этот праздник – тому подтверждение.

Жители активно участвовали в организации праздника. За десять лет существования Крутых Ключей здесь подросло целое поколение юных артистов. Свое умение петь и танцевать они демонстрировали на малой сцене. Благодарные зрители всех выступающих встречали аплодисментами. А на большой сцене вечером выступал хор совета ветеранов микрорайона и девушки, подарившие зрителям зажигательный танец зумба. И, конечно, традиционно в ходе праздника наградили самых активных и неравнодушных жителей микрорайона.

- Большое спасибо Владимиру Алексеевичу Кошелеву, который предоставил нашим талантливым жителям возможность заявить о себе. Благодаря этому праздники у нас получаются очень разные, непохожие один на другой, запоминающиеся, - продолжает Сажин.

День микрорайона - это праздник, который проходит ежегодно в начале сентября в Самаре и Калуге.

День микрорайона - это праздник, который проходит ежегодно в начале сентября в Самаре и Калуге.

Креатив от папы

День микрорайона, несомненно, семейный праздник. Поэтому один из самых старейших и популярных конкурсов – карнавал колясок. В год театра детские транспортные средства маскировали даже под настоящую сцену с занавесом и партером. Призы получили все участники конкурса, а Светлана Матюкова с сыном удостоились особенной награды – они не пропустили ни одного дня микрорайона, радуя друзей соседей яркими образами.

- Мы шестой раз уже участвуем. «Наряжались» в пароход и самолет, танк и ракету, были драконом. А сегодня Михаил - маленький поваренок в большой кастрюле, - улыбается изобретательная мама. И добавляет, что идею подал старший сын, который сейчас осваивает профессию повара.

Приз зрительских симпатий достался замечательному трехголовому чудищу. Змея Горыныча из популярного отечественного мультфильма представила семья Шилтовых. Удивительно, но автор рукотворного шедевра – глава семьи.

- Мама наша троих детей воспитывает, ей рукоделием заниматься некогда. А я учился на художника-оформителя, вот и пригодились навыки. Третий раз участвуем и всегда с призами уходим, - радуется Алексей Шилтов.

С праздником жителей микрорайона поздравил председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев.

С праздником жителей микрорайона поздравил председатель комитета по строительству самарской губдумы Владимир Кошелев.

Сделаем город лучше

В ходе праздника самарский микрорайон отправил видеопослание в Калугу, где есть его собрат, также построенный корпорацией «Кошелев». Здесь же презентовали новинку для жителей - «Умные квартиры с голосовым помощником Алиса». Это совместный проект корпорации «Кошелев» и компании «Яндекс». Эта система позволяет сделать жизнь максимально комфортной и стала первым шагом в формирование цифровой среды внутри городского пространства. Это предложение рассчитано на молодые семьи – а именно они в основном покупают квартиры в Крутых Ключах.

На праздник пришли тысячи жителей микрорайона.

На праздник пришли тысячи жителей микрорайона.

- Мы вас любим и хотим сделать и наш город, и нашу страну лучше. Конечно, вместе с вами, - поздравил жителей председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев. К поздравлениям присоединилась и звезда российской эстрады Елена Темникова.

Завершился праздник грандиозным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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