2019-09-05T15:49:56+03:00
Дом. Семья

«Ему оторвало лапу и хвост, малыш плакал от боли»: в Самарской области пытаются спасти котенка, которого выкинули из окна проезжающей машины

Многочисленные раны загноились, если бы не помощь людей, малыш умер бы от заражения, а теперь у него появился шанс выжить
Евгения ВАСИНА
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Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")
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- Это бесчеловечно! В Самарской области на трассе прямо на глазах у свидетелей маленького котенка выбросили из машины на дорогу, - рассказали в фонде помощи бездомным животным «Доброе сердце мира». Сейчас сотрудники фонда собирают средства, чтобы котенок получил медицинскую помощь.

Кто и зачем выбросил малыша из машины – неизвестно. Увы, котику не оказали сразу всю необходимую помощь, и его состояние ухудшалось и оказалось критическим.

Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")

Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")

- Очевидцы довезли малыша до придорожного кафетерия в ужасном состоянии и оставили его там. У бедняжки была оторваны лапка и хвост, обширные рваные раны на шее. Из-за того, что котенку оказали своевременную ветеринарную помощь, раны загноились и в них начали размножаться опарыши, - рассказали волонтеры.

Котенку повезло - в придорожном кафе его заметили неравнодушные люди. Но жизнь малыша все еще в опасности.

- Множественные инфицированные раны рискуют перейти в сепсис, который маленький пушистый комочек просто не переживет. Не известно, удастся ли спасти хвост и лапку, но важнее сейчас - спасти бедняжке жизнь, - заявляют волонтеры.

Сейчас котенок в стационаре на интенсивной терапии. Раны ежедневно обрабатывают. Ветврачи изо всех сил пытаются стабилизировать состояние маленького котика.

Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")

Фото группы dobroserd63/vk.com (НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА")

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Как помочь:

- Перевод с карт СБЕРБАНКА, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney на сайте фонда помощи бездомным животным «Доброе сердце мира»

Обязательно с пометкой для ID 14231

- СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500. Для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение Сбербанк Онлайн:

- В поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира» и выберите для оплаты > Введите Ваше ФИО> Заполните строки «Адрес» и «Назначение платежа» (Благотворительность и ID или кличку животного)>Введите сумму пожертвования>Подтвердите платеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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