АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе датыи времени проведенияторгов- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 09.09.2019 с 11.00 (мск) на 19.09.2019 на 12.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на гараж, назначение: нежилое здание, площадь: 67,4 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 63:05:0103055:776, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Дзержинского, д. 41.

Объект находится на земельном участке площадью 106+/-4кв.м., кадастровый номер 63:05:0103055:1018, находящемся в государственной собственности и расположенном по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Дзержинского. Право пользования на земельный участок Продавцом не оформлено.

Начальная цена Объекта – 240 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 24 000 руб.

Шаг аукциона – 12 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 19 сентября 2019г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 17 сентября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 сентября2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 сентября 2019г.11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 19 сентября2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.