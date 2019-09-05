Волга одна - песни разные: в Самаре стартовал песенный фестиваль народов Поволжья

Первый открытый песенный фестиваль, можно сказать, открыл программу празднования Дня города. В течение двух дней – 4 и 5 сентября - каждый желающий может прийти и абсолютно бесплатно насладиться великолепным исполнением народных и авторских патриотических песен. Высокий уровень гарантирован предварительным отбором: из более чем трехсот композиций на фестиваль были отобраны немногие. Их вниманию самарцев представят 13 народных коллективов и 31 автор-исполнитель. Лучшие из лучших покажут свое вокальное мастерство на гала-концерте, поделив сцену с признанными исполнителями: Людмилой Дюдяевой, Натальей Купиной, Михаилом Морозовым, Юлией Денисовой, Аллой Чвановой, Владимиром Самаркиным, Аллой Рид, Олегом Переславцевым и ансамблем популярной песни «Самарские узоры».

- Мы даже не ожидали такого количества участников, - признается поэт, композитор, автор-исполнитель, президент фестиваля «Волга одна – песни разные» Аркадий Соловейчик. – Особенно активна, конечно, Самарская область – коллективы приехали из Алексеевского, Челно-Вершинского, Богатовского районов. Народная песня в нашей губернии популярна, она живет в людях. Я считаю это проявлением патриотизма – пусть все самое лучшее, что рвется из самарской души, проявляется на этой сцене.

В жюри вошли известные деятели культуры Самарской области.

Фестиваль открылся выступлением танцевального содружества «Бенедиктус» - девушки в небесно-голубых костюмах воспели в танце оду великой русской реке Волге, давшей название новому фестивалю. Организаторы уверены: этому празднику песни уготована долгая творческая жизнь.

В жюри под председательством народного артиста России Марка Левянта вошли певцы, композиторы, писатели – люди, способные по достоинству оценить творчество конкурсантов.

- Поздравляю всех участников и зрителей с новым песенным фестивалем, - обратился к собравшимся во время церемонии открытия Марк Левянт. – Наша замечательная Волга вдохновляла, вдохновляет и будет вдохновлять поэтов, композиторов и всех творческих людей. Уверен, что фестиваль будет жить!

Фестиваль «Волга одна – песни разные» уникален в своем роде: 70% людей, которые выйдут на его сцену, авторы – поэты и композиторы. То есть, люди, которые сами пишут песни.

- Этот фестиваль первый, но он уже объединил творческих людей не только из Самары, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, других российских городов и даже Словении, - отметил член Союза писателей России Валерий Воронков. - Самарская земля всегда привлекала внимание своими просторами и красотами. Многие народы здесь живут в дружбе и согласии сотни лет. Много народов, и у каждого - свои песни.

Одним из первых на сцену фестиваля вышел коллектив ДК «Чайка» поселка Управленческий «Россиянка» - 30 лет они радуют земляков своими песнями! Поют не только всем известные: не боятся брать новые произведения, которые со временем становятся такими же любимыми. Например, для конкурсного выступления хор «Россиянка» выбрал композицию, автор которой – Наталья Гражданкина – присутствовала здесь же, в зале. И многие зрители подпевали.

"Россиянка" пела, зал - подпевал.

- Я всю жизнь живу и пою в Самаре, - улыбается исполнительница народных песен Клара Корнилова . – Сегодня буду петь две песни: ту, что пела еще будучи студенткой Культпросветучилища – «Кнопочки баянные», и песню на стихи Ольги Ненашевой «Я сама самарочка». Я пришла не за дипломом, а чтобы подарить свое творчество людям, пообщаться с коллегами, еще раз окунуться в замечательную атмосферу и убедиться, что в Самаре, в Самарской области живет множество талантливых людей.

Клара Корнилова признается: без песни не может жить!

За этими ценностями пришли многие, причем, не только участники, но и члены жюри.

- Я прекрасно знаю, как тернист путь выхода на сцену, - признается народная артистка Самарской области, основатель и руководитель своей вокальной школы Юлия Денисова. – Очень ценна возможность выйти на сцену, раскрыть свой творческий потенциал, услышать слова одобрения. Мы хотим открыть новые имена – сделать этот фестиваль открытой платформой не только для исполнителей, но и авторов музыки, текстов – всех, людей, которые вершат шоу-индустрию.

А как правильно «вершить», конкурсантов в процессе мастер-класса «За кулисами телепроэктов или как правильно подготовиться к кастингам» научила Алла Рид - российская певица, солистка театра «Градский холл», финалист шоу «Голос 4», участница нового сезона проекта «Три аккорда» на первом канале. Внесла свою лепту в повышение мастерства участников фестиваля и Юлия Денисова. Кто знает, какие после фестиваля откроются двери для его участников?