Календарь ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезона 2019/2020: расписание игр, время матчей

До старта регулярного чемпионата нового сезона ВХЛ остаются считанные дни. Одно из открытий прошлого сезона – самарский клуб ЦСК ВВС завершает подготовку. «Летчики» открывают регулярку областным дерби – 6 сентября ЦСК ВВС сыграет в Тольятти с «Ладой».

В этом сезоне в ВХЛ произошли изменений. Теперь клубы разделили на две конференции. ЦСК ВВС попал в Конференцию 1. В ней 18 команд. Сосед «летчиков» - «Лада» - оказалась в той же конференции.

Состав Конференции 1: Буран, Дизель, Динамо СПб, Барс, Динамо Тверь, Звезда, КРС-БСУ, Лада, ОРДЖИ, Ростов, СКА-Нева, Торпедо-Горький, ХК Рязань, ХК Тамбов, Химик, Хумо, ЦСК ВВС, Ценг Тоу.

Состав Конференции 2: Горняк, Ермак, Зауралье, Ижсталь, Металлург Новокузнецк, Молот-Прикамье, Нефтяник, Номад, Рубин, Сарыарка, Сокол, Торос, Торпедо Усть-Каменогорск, Челмет, Югра, Южный Урал.

Закроется регулярка для самарцев 14 февраля матчем в Китае против ОРДЖИ.

Календарь ХК ЦСК ВВС (Самара) на сезон 2019-2020 в ВХЛ

6 сентября – пятница – Лада – ЦСК ВВС – 19:00

10 сентября – вторник – ЦСК ВВС – ОРДЖИ – 19:00

12 сентября – четверг – ЦСК ВВС - КРС-Пекин – 19:00

14 сентября – суббота - ЦСК ВВС - Ценг Тоу – 17:00

19 сентября – четверг - ХК Рязань - ЦСК ВВС – 20:00

21 сентября – суббота - Барс - ЦСК ВВС – 18:00

23 сентября – понедельник - Торпедо-Горький - ЦСК ВВС – 19:30

29 сентября – воскресенье - ЦСК ВВС - Зауралье – 17:00

1 октября – вторник - ЦСК ВВС - Горняк – 19:00

3 октября – четверг - ЦСК ВВС - Южный Урал – 19:00

5 октября – суббота - ЦСК ВВС - Челмет – 17:00

11 октября – пятница - Рубин - ЦСК ВВС – 18:00

13 октября – воскресенье - Югра - ЦСК ВВС – 15:30

16 октября – среда - Ермак - ЦСК ВВС – 15:00

18 октября – пятница – Сокол - ЦСК ВВС – 16:00

22 октября – вторник - ЦСК ВВС - Динамо Тв – 19:00

24 октября – четверг - ЦСК ВВС - СКА-Нева – 19:00

26 октября – суббота - ЦСК ВВС - Динамо СПб – 17:00

30 октября – среда - Ростов - ЦСК ВВС – 20:30

1 ноября – пятница - Буран - ЦСК ВВС – 20:00

3 ноября – воскресенье - ХК Тамбов - ЦСК ВВС – 18:00

7 ноября – четверг - ЦСК ВВС - Звезда – 19:00

9 ноября – суббота - ЦСК ВВС – Химик – 17:00

11 ноября – понедельник - ЦСК ВВС - Хумо – 19:00

15 ноября – пятница - ЦСК ВВС - Дизель – 19:00

18 ноября – понедельник - ЦСК ВВС - Лада – 19:00

22 ноября – пятница - Дизель - ЦСК ВВС – 20:00

24 ноября – воскресенье - Лада - ЦСК ВВС – 17:00

1 декабря – воскресенье - Звезда - ЦСК ВВС – 18:00

3 декабря – вторник - Химик - ЦСК ВВС – 19:30

5 декабря – четверг - Хумо - ЦСК ВВС – 18:30

11 декабря – среда - ЦСК ВВС - Молот-Прикамье – 19:00

13 декабря – пятница - ЦСК ВВС - Ижсталь – 19:00

15 декабря – воскресенье - ЦСК ВВС - Нефтяник Ал – 17:00

17 декабря – вторник - ЦСК ВВС - Торос – 19:00

22 декабря – воскресенье - Металлург Нк - ЦСК ВВС – 14:00

25 декабря – среда - Торпедо У-К - ЦСК ВВС – 16:30

27 декабря – пятница - Номад - ЦСК ВВС – 17:00

29 декабря – воскресенье - Сарыарка - ЦСК ВВС – 15:00

5 января – воскресенье - ЦСК ВВС - Дизель – 17:00

9 января – четверг - ЦСК ВВС - Лада – 19:00

11 января – суббота - Дизель - ЦСК ВВС – 18:00

14 января – вторник - ЦСК ВВС - ХК Тамбов – 19:00

16 января – четверг - ЦСК ВВС - Буран – 19:00

18 января – суббота - ЦСК ВВС - Ростов – 17:00

23 января – четверг - Динамо СПб - ЦСК ВВС – 20:30

25 января – суббота - СКА-Нева - ЦСК ВВС – 18:00

27 января – понедельник - Динамо Тв - ЦСК ВВС – 20:00

31 января – пятница - ЦСК ВВС - Торпедо-Горький – 19:00

2 февраля – воскресенье - ЦСК ВВС - Барс – 17:00

4 февраля – вторник - ЦСК ВВС - ХК Рязань – 19:00

10 февраля – понедельник - Ценг Тоу - ЦСК ВВС – 14:30

12 февраля – среда - КРС-Пекин - ЦСК ВВС – 15:30

14 февраля – пятница - ОРДЖИ - ЦСК ВВС – 15:30