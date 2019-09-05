Турнир по болотному футболу и забег Дедов морозов: какой будет «Хрящевка Challenge 2019»

«Хрящевка Challenge», безусловно, одно из самых ярких и безумных (в хорошем смысле этого слова) спортивных мероприятий Самарской области. В этом году «грязный» забег пройдет 14 сентября. Старт дадут в 9:00.

О том, каким будет экстремальный марафон в этом году корреспондент «КП-Самара» поговорил с главным организатором марафона Игорем Поваровым.

- Игорь Сергеевич, добрый день!

- Добрый день!

-Давайте сразу к делу. Чем «Хрящевка Challenge» удивит в этом году?

- В этом году тема «Хрящевки» – Новый год. Мы предложили спортсменам использовать образы, которые они связывают с этим праздником. Не обязательно наряжаться в Дедов морозов или Снегурочек. Можно, например, сделать костюм оленя Санта-Клауса или снежинки, да хоть нарядиться в салат оливье и бежать.

На «Хрящевке» мы никак не ограничиваем участников. Что у человека ассоциируется с тем или иным мероприятием, праздником, в то он и наряжается.

При этом даже наряжаться не обязательно, можно просто надеть спортивный костюм. Но хорошо, что в Самарской области много позитивных людей, которые подходят к мероприятию креативно. Весь драйв и позитив на «Хрящевке» исходит в основном от самих людей.

- Какие будут дистанции?

- В этот раз мы сконцентрируемся на двух дистанциях – 5 км и 11 км. В прошлый раз мы сделали очень много этапов: и полумарафон с участием велосипедов, 5, 10 км, в том числе командные. Сейчас немного изменили формат.

- Какие ограничения?

- Только возраст – 18+. По здоровью – каждый участник сам принимает решение. Если он едет на «Хрящевку», он гарантирует, что здоров. Это на совести тех, кто бежит. Надо помнить, что даже дистанция в 5 км достаточно сложная. Там большое количество препятствий, плюс грязь, дебри, вода. Даже на плоских участках человек устает. А дистанция 11 км равносильна полумарафону.

- Учитывая, что все это тяжело, любителей много?

- Огромное количество. Тот позитив, который несет это мероприятие, притягивает людей. Там же никто не говорит, что надо пробежать за такое-то время. Кто-то бежит для того, чтобы выиграть, это нормально. А кто-то бежит, чтобы дойти до цели,получить заряд положительных эмоций. Такие участники просто приходят сильно позже профессиональных спортсменов. Но даже те, кто просто дошел пешком, молодцы.

- Сколько участников?

- В районе тысячи. Каждый новый марафон прибавлял, так что рост есть. Однако мы не можем расти бесконечно. Мы ограничены одним днем и не можем устраивать бесконечное количество забегов. А мы хотим, чтобы люди, которые бегут или одни, или командами, группировались друг с другом.

Кстати, интересно, растет процент девушек. Если на первой «Хрящевке» их было совсем мало, то сейчас представительниц прекрасного пола очень много. Основной прирост участников как раз за счет девушек.

Много призов у нас не за спортивные достижения, а за креативность. Мы награждаем не только за костюмы, а за то, как участники стартуют, как финишируют, за разный креатив.

Так что спортсмен может прибежать в середине и получить ценный приз.

За необычные конкурсы будут необычные призы. Пока все это держим в секрете.

На «Хрящевке» пройдет турнир по болотному футболу.

- На «Хрящевке» пройдет турнир по болотному футболу. Расскажите о нем.

- «ХрящевкуChallenge» мы решили расширить горизонтально, поэтому делаем какие-то дополнительные активности. Так или иначе связанные – в хорошем смысле – с грязью. Назовем ее позитивной грязью. Турнир по болотному футболу как раз такая активность.

- Много планируется участников?

- Люди достаточно бойко записываются, но формат пока не предполагает большого количества участников.

- Любой желающий сможет собрать команду и подать заявку?

- Да, совершенно верно. Единственное – он должен понимать, что играть достаточно сложно. Хотя в Самаре серьезно развит пляжный футбол. А эти виды спорта пересекаются.

Сейчас подали заявку около 10 команд. Из них четыре из Тольятти, шесть самарских. Мы достаточно быстро закроем книгу заявок. Небольшое количество участников нужно, чтобы уложиться в один день.

Плюс еще в рамках турнира будет выставочный матч по болотному регби, поэтому день будет и так насыщен.

- Комментировать матчи будет Дмитрий Колчин?

- Да, Дмитрий Колчин выступит комментатором. Как удалось его уговорить? Мероприятие очень позитивное и у него нет духа коммерции, это по душе Дмитрию.

- У болотного футбола в Самаре есть будущее?

- Однозначно есть.

- То есть он будет развиваться в городе?

- Я думаю, здесь нужен какой-то первый импульс, который и случится на «Хрящевке». А дальше, если футбольному сообществу будет близка эта тема, оно само будет его развивать. Мы не будем создавать какие-то федерации или что-то подобное.Сейчас в Самаре все это строится не на команде, которая занимается болотным футболом. Это просто любители обычного футбола или пляжного футбола, которые увидев интересные мероприятия, участвуют в них. Поэтому спортсмены едут и с удовольствием поддерживают.

Но болотный футбол, на мой взгляд, это история одного-двух дней. Потому что люди не будут проводить полноценные тренировки, не будут содержать команду. Все-таки это скорее шоу, чем спорт. Хорошее, интересное, драйвовое шоу, как командный чемпионат мира по болотному футболу – ребята съехались, поиграли, вымазались в грязи, отлично провели время и разъехались.

Второй открытый чемпионат Самарской области по болотному футболу пройдет 14 сентября на двух полях «Хрящевка Арены». Формат – 6 на 6. Количество замен не ограничено. Все команды разделят на две группы, после пройдут полуфиналы и матчи за медали. Заявить свою команду можно через электронную почту: nikitinpyotr@yandex.ru, либо на сайте - www.хрящевка.com/football. Стоимость заявки для каждой команды - 1000 рублей.

Все матчи покажут в прямом эфире на YouTube.

Чтобы принять участие в забеге «ХрящевкаChallenge 2019», нужно зарегистрироваться здесь - www.хрящевка.com/participate.

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