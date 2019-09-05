«Крыльям Советов» крупно не повезло. В Кубке России самарцы сыграют с «Торпедо»

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этом этапе в борьбу за трофей вступают клубы Российской премьер-лиги. «Крыльям Советов» откровенно не повезло с жеребьевкой. Самарцам попалась самая неприятная команда из возможных – московское «Торпедо». Рассказываем, почему «автозаводцы» могут создать серьезные проблемы волжанам.

У «Торпедо» появились владелец и деньги

В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» могли сыграть с одной из четырех команд – «Торпедо», «Чайкой» из Ростовской области, «Томью» и «Шинником». Даже беглого взгляда на турнирную таблицу хватит, чтобы сказать, что «автозаводцы» - так себе вариант. «Торпедо» уверенно лидирует в турнирной таблице. От второго места «автозаводцы» оторвались на 1-о очко, а от третьего на целых 6-ь. В ФНЛ сыграли всего 11 туров.

Другие возможные соперники «КС» по 1/16 финала идут ниже. Выше всех из них располагается «Томь» - на 5-ом месте.

При этом «Торпедо» еще в прошлом сезоне пылило в ПФЛ, а в позапрошлом и вовсе было середняком зоны «Центр». Что случилось с командой, что так быстро улучшило результаты? У нее появился частный владелец, готовый вкладывать в клуб и развивать его – бизнесмен Роман Авдеев.

О серьезности намерений владельца говорят несколько факторов. Главный из них – новая арена. Скоро знаменитый стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице начнут реконструировать. «Торпедо» временно переедет на другую арену.

У «Торпедо» сейчас очень приличный коллектив. Фото: ФК «Торпедо».

«Торпедо» рвется в РПЛ

Руководство «автозаводцев» поставило перед командой задачу выйти в Премьер-лигу за несколько сезонов. Однако все идет к тому, что тренерскому штабу и игрокам хватит для этого и одного сезона.

Возглавляет «Торпедо» бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич. Это его дебютный сезон в качестве главного тренера. И пока все идет более чем неплохо. «Торпедо» со старта ФНЛ проиграло только один раз – на выезде «Нижнему Новгороду» 1:2 – и один раз сыграло вничью – с «Мордовией» дома 2:2.

А вот в Кубке России пока все не так гладко. Московский «Велес», который выступает там, где недавно было «Торпедо» - в ПФЛ, дал «автозаводцам» такой бой, что мог и выбить команду Игнашевича из сетки. Основное и дополнительное время закончились со счетом 3:3, «Торпедо» смогло победить только в серии пенальти.

Однако 1/32 финала – это одно, а вот 1/16 против клуба РПЛ – совсем другое. Это понимают и в «Крыльях».

- Кубок – хороший турнир, через который команды могут попадать в еврокубки, поэтому не нужно его недооценивать. «Торпедо» – качественная команда, которая идет на первом месте в ФНЛ. Сергей Игнашевич начал там свою тренерскую карьеру. Лучше всего в этой команде мне знакомы Рязанцев и Лебеденко. Думаю, что «Крылья» будут для них хорошим вызовом, но и для нас этот матч не менее важен, потому что любая победа психологически поднимает настроение в команде, - считает главный тренер «КС» Миодраг Божович.

Дома у «автозаводцев» серьезная поддержка. Фото: ФК «Торпедо».

Старые знакомые и парень, который забивал «Барселоне»

В составе «Торпедо» много серьезных футболистов. Здесь и ветеран Игорь Лебеденко, о котором упомянул Божович, поигравший в «Локомотиве», «Сатурне», «Ростове» и «Рубине» и вернувшийся в родное «Торпедо». И Андрей Лях, у которого за плечами хватает боевитых клубов. Но выделяется среди всех Александр Рязанцев.

Этот парень когда-то забивал за «Рубин» «Барселоне» в Лиге чемпионов на 2-ой минуте. Вы же помните тот матч 2009 года? Его невозможно забыть, «Рубин» победил 2:1.

Однако у «Крыльев» тоже есть герой той встречи – вратарь Сергей Рыжиков все еще в строю и в полном порядке.

Хватает в стане «Торпедо» и старых знакомых. Вряд ли кто-то помнит, что за самарцев играл украинский вратарь «автозаводцев» Николай Цыган. Зато точно найдутся те, кто вспомнит полузащитника Александра Елисеева. В его послужном списке 48 матчей за «КС» с 2011 по 2015 год.

С этого сезона цвета «Торпедо» защищает Роман Шишкин, который еще в прошлом году помогал «Крыльям» сохранить прописку в РПЛ, а впервые надел футболку «КС» в 2009 году.

Свой новый дом в «Торпедо» нашел и когда-то талантливый самарский паренек, а ныне опытный боец, прошедший горнила ПФЛ и ФНЛ Сергей Божин. Он выступал за «КС» с 2011 по 2017 год, сыграл 35 матчей и даже один раз забил. Но потом «Крылья» решили отказаться от услуг молодого центрального защитника и отправили его в тольяттинскую «Ладу». Потом были «Сызрань-2003» и воронежский «Факел». Теперь – «Торпедо».

Ну и конечно капитан «Торпедо», внук и сын легендарных «автозаводцев» - Сергей Шустиков. За «Крылья» он играл в славные годы – с 2008 по 2010. Когда командой руководил Леонид Слуцкий, а в атаке бегали Ян Коллер и Евгений Савин.

Узнали парня с 47 номером? Это наш старый знакомый Сергей Божин. Фото: ФК «Торпедо».

«Крылья» должны вернуть должок

Когда-то «Крылья» и «Торпедо» встречались регулярно – в рамках Премьер-лиги. Однако потом «автозаводцы» вылетели из высшего дивизиона и у них начались проблемы с деньгами. В последний раз команды встретились в Премьер-лиге в далеком 2006 году. Тогда за «Металлурге» «Крылья» выиграли 2:0.

Однако после этого команды все-таки сыграли. Это случилось в 2014 году. И те две игры самарские болельщики никогда не забудут. Именно «Торпедо» отправило «КС» в ФНЛ. Из высшей лиги самарцы тогда вылетели впервые в истории.

Команды встретились в стыковых матчах. В первой игре, которая прошла в Москве, «автозаводцы» неожиданно обыграли волжан 2:0. А во второй «Крылья» так и не смогли забить «Торпедо» - матч закончился 0:0.

Больше команды не пересекались – черно-белые спустя сезон вылетели из РПЛ, а «Крылья» туда вернулись. Так что должок за тот исторический вылет самарцы должны вернуть.