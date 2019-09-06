«Обнимай Космопупса, не ешь воблу, не летай на курорты!»: жители назвали неформальные правила Самары

В самом романтичном городе планеты для туристов сделали специальный свод правил под девизом «Наслаждайся и уважай Венецию». Ведь в городе-музее собственного населения 60 тысяч, а ежегодно через него проходят больше 20 миллионов туристов. Правил немного - около десяти. Обычно их представляют плакатами с иконками, чтобы даже иностранцы понимали. В соцсетях накануне Дня города появился опрос, который призван собрать такие неформальные правила для Самары.

- Я хочу сформулировать правила, наиболее близкие к нашему культурному коду. Пройдите опрос и предложите свое правило, - обратился к жителям столицы губернии самарец Александр Сергеев.

Больше гуляйте пешком.Фото: Михаил ГУСЕВ

Результаты опроса автор идеи передал «Комсомолке». Среди ответов наиболее популярным стало утверждение «Изучай свой город. Не откажи в совете прохожим, если спросят. Спрашивай сам, если нужно». А наименьшее число ответов собрало правило «Обнимай Космопупса и слонов тоже обнимай». Предлагали самарцы и свои варианты: «Слушай уличную музыку», «Летом обязательно посети какой-нибудь фестиваль, у нас их много», «Ешь чехонь и леща, а не воблу», «Ходи пешком по льду за Волгу», «Обязательно сжигай Масленицу», «Не улетай летом на курорты», «Не ходи в Запанской»…

Любуйся закатами.Фото: Михаил ГУСЕВ

Уступай дорогу пешеходамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плавай в Волге.

Не путай Самару с Саратовом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посещай Заволгу!

Не гуляй по улицам в купальнике. Только на пляже!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люби самарский трамвай.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посети фестиваль.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не торопись, будь спокоен.

Слушай самарских музыкантов, смотри самарские спектакли.Фото: Михаил ГУСЕВ

Корми уличный котиков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вы какие правила предложите?