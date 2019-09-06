2019-09-06T16:25:43+03:00
Общество

«Обнимай Космопупса, не ешь воблу, не летай на курорты!»: жители назвали неформальные правила Самары

Накануне Дня города соцсетях прошел опрос о признаках типичного самарца и о том, чего в нашем городе не допустят
Анна ИЛЮШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
У самарцев есть свои негласные правила.У самарцев есть свои негласные правила.Фото: Михаил ГУСЕВ

В самом романтичном городе планеты для туристов сделали специальный свод правил под девизом «Наслаждайся и уважай Венецию». Ведь в городе-музее собственного населения 60 тысяч, а ежегодно через него проходят больше 20 миллионов туристов. Правил немного - около десяти. Обычно их представляют плакатами с иконками, чтобы даже иностранцы понимали. В соцсетях накануне Дня города появился опрос, который призван собрать такие неформальные правила для Самары.

- Я хочу сформулировать правила, наиболее близкие к нашему культурному коду. Пройдите опрос и предложите свое правило, - обратился к жителям столицы губернии самарец Александр Сергеев.

Больше гуляйте пешком. Фото: Михаил ГУСЕВ

Больше гуляйте пешком.Фото: Михаил ГУСЕВ

Результаты опроса автор идеи передал «Комсомолке». Среди ответов наиболее популярным стало утверждение «Изучай свой город. Не откажи в совете прохожим, если спросят. Спрашивай сам, если нужно». А наименьшее число ответов собрало правило «Обнимай Космопупса и слонов тоже обнимай». Предлагали самарцы и свои варианты: «Слушай уличную музыку», «Летом обязательно посети какой-нибудь фестиваль, у нас их много», «Ешь чехонь и леща, а не воблу», «Ходи пешком по льду за Волгу», «Обязательно сжигай Масленицу», «Не улетай летом на курорты», «Не ходи в Запанской»…

Любуйся закатами. Фото: Михаил ГУСЕВ

Любуйся закатами.Фото: Михаил ГУСЕВ

Уступай дорогу пешеходам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уступай дорогу пешеходамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плавай в Волге.

Плавай в Волге.

Не путай Самару с Саратовом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не путай Самару с Саратовом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посещай Заволгу!

Посещай Заволгу!

Не гуляй по улицам в купальнике. Только на пляже! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не гуляй по улицам в купальнике. Только на пляже!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люби самарский трамвай. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люби самарский трамвай.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посети фестиваль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посети фестиваль.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не торопись, будь спокоен.

Не торопись, будь спокоен.

Слушай самарских музыкантов, смотри самарские спектакли. Фото: Михаил ГУСЕВ

Слушай самарских музыкантов, смотри самарские спектакли.Фото: Михаил ГУСЕВ

Корми уличный котиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корми уличный котиков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вы какие правила предложите?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области
На этой неделе сразу в нескольких регионах состоятся выборы губернаторов. Среди них — и Волгоградская область, где действующий глава Андрей Бочаров имеет все шансы переизбраться на второй срок
Новости 24
Убрать, нельзя оставить: В центре Самары снесут еще 11 гаражей
Жители Самарской области дали оценку работы общественного транспорта в своих городах
Дополнительные автобусы после салюта на День города в Самаре подадут на улицу Красноармейскую
В Самаре суд обязал Фонд капремонта привести в порядок 2 дома на Мехзаводе
Сызранский «Поволжский страховой альянс» лишили лицензии
Турнир по ММА GFC 18 пройдет в Самаре
В Самаре адвоката и инспектора УИИ осудили за попытку мошенничества на 1,5 млн рублей
Тольяттинец, не дождавшись приезда пожарных, сам покинул горящую квартиру и убежал в неизвестном направлении
Отправился на рыбалку и не вернулся: подробности гибели пенсионера на озере в Самарской области
Самарцы на Дне города смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
В Самаре пройдет митинг в память о жертвах блокады Ленинграда
В Самаре женщина на Granta «догнала» мотоциклиста и отправила его в больницу