Тайные подземные ходы, резные домики и старинная мельница: почему в село Екатериновка Безенчукского района съезжаются туристы

Купеческие дома, шикарные виды и рыбное хозяйство - этим и не только старейшее село Безенчукского района Самарской области ежегодно привлекает сотни туристов. Расположилось это живописное поселение на левом берегу Волги.

Вид на мельницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основали Екатериновку в 1770 году братья Орловы на земле, подаренной им императрицей Екатериной II. К началу XIX века село стало крупным культурно-торговым и административным центром Екатерининской волости. Здесь открылись ремесленное училище, женское земское училище, мужское двухклассное училище Министерства народного просвещения, церковно-приходская школа грамоты. На начало ХХ века только крупных купцов в Екатериновке было 60, они строили мельницы, пристани. Работала в Екатериновки метеостанция, почта, телеграф, больница, аптека купца Ушакова, торговые лавки, кожевенные мастерские ... От былого величия осталось немного, но от этого оно ценнее.

Марсианские виды в Самарской области

От Самары до Екатериновки примерно 100 км. Для поездки мы выбрали самый вездеходный и комфортный автомобиль из доступных – обновленный LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией.

Марсианские видыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По пути решили посмотреть на Чапаевский силикатный карьер. Завод силикатного кирпича в Чапаевске построили в 1931 году, тогда и начали разработку карьера, добывали там песок. Здесь он действительно интересный, кажется, есть всех оттенков - от глинисто-коричневого до кипельно-белого. Сейчас завод не функционирует, заброшен и карьер, но люди сюда часто приезжают, чтобы устроить фотосессию и полюбоваться шикарными видами. Кстати, с песчаными дюнами XRAY Cross справился на «отлично».

Новые дороги и старые ямы

Дорога до Екатериновки заняла примерно полтора часа. В пути свежеуложенный красивый асфальт несколько раз сменялся зонами с ухабами и выбоинами, но благодаря высокому дорожному просвету и мягкой подвеске XRAY Cross кочки были почти незаметны.

В Екатериновке у деревянного старинного здания сельской администрации нас встретила приветливая Ольга Комкова. Женщина всей душой любит родное село, знает про каждый его уголок и с удовольствием проводит экскурсии.

Здание местной администрацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас сохранилось здание волостной управы, ветлечебницы, которая работала с 1885 года, - начинает рассказ Ольга. - Храм местный тоже с историей. Иконы туда всем селом несли. Цемент на куриных яйцах месили. Народный дом интересный, построен обществом трезвости примерно в 1910 году. Здание волостной больницы обязательно посмотрим. Сюда в годы войны привозили раненных солдат.

Местный сторожФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока Ольга перечисляла знаковые места села, наш фотограф Светлана Маковеева с интересом рассматривала здание администрации.

Хорошая дорога сменялась плохойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это усадьба Малюшкина, купца старообрядца-миллионера. Была у него в селе и своя мельница, построенная в 1902 году, но в годы войны ее разрушили. Николаю Лаврентьевичу Малюшкину принадлежала треть домов на самарской набережной, он сдавал их в аренду. В самарской летописи здание упоминается как усадьба графа Алексея Орлова-Чесменского, но они здесь, конечно, не жили. Построили здание в 1806-м, в 1807-м годах. Потом граф умер, а его дочь продала усадьбу, - рассказывает Ольга.

Деревянные кружева и каменные домики

Когда-то в Екатериновке стояли двухэтажные дома, такие же, как и в историческом центре столицы губернии. За это некоторые называли село «Самарой в миниатюре». Но от этой части поселения остались лишь купеческие магазины, которые и сейчас используют для торговли.

Сиротский домФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это сиротский дом. Раньше он был на территории школы. Сейчас школьный двор стал в разы меньше, но деревянное строение для сирот стоит и сейчас, но в нем обычные жилые квартиры. Это здание 1816 года даже упоминали в книге «Деревянное кружево Самары», - с гордостью рассказывает Ольга.

В Екатериновке были мощные пристани, к которым вели каменные дороги. В половодье теплоходы и баржи подходили через протоки к селу, а когда вода спадала, местные купцы собирали мост, чтобы грузить товары на корабли, которые стояли на Волге.

Ольга Комкова рассказывает о былом величии местной больницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вот земская больница, которая открылась еще в 1891 году. В главном здании больницы были операционная, родильное отделение, палаты для мужчин, женщин и детей, - рассказывает и показывает наш экскурсовод.

Увы, сейчас зайти в здание не получится. Оно нуждается в реконструкции, а денег на это нет. Рядом с больницей - дом врача. Весь персонал жил в шаговой доступности от больницы.

Учительский дом и сейчас жилойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А этот кирпичный дом был построен для учителей. Здесь и по сей день живут учителя. Им даже сны здесь снятся, будто люди мимо идут в старинных одеждах, с узелками в руках. Такая у этого дома атмосфера, - улыбается Ольга.

Сердце поселка – удивительный храм

Мы продолжаем путешествие по селу, любуемся деревянными резными воротами и наличниками.

Рязные воротаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вот здание ветлечебницы. Прием идет и сейчас, врач правда теперь здесь не живет, приезжает. В доме есть не только приемная, но и жилые комнаты, - показывает на аккуратный кирпичный дом Ольга.

Здание ветлечеьницы и сейчас используется по назначениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и в любом селе в Екатериновке немало живности: козы, гуси, утки, собаки. Наш обновленный LADA XRAY Cross легко маневрирует между беспокойными домашними птицами. Ни одна из них не пострадала.

Домашние птицы оказались дружелюбнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сердце поселка - Храм во имя Святой Троицы. В дни больших праздников сюда приезжают верующие даже из Самары.

Храм тонет в зелениФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В 1774 году на этом месте поставили деревянную церковь, а 12-ю годами позже граф Алексей Орлов-Чесменский заложил вместо деревянной - каменную. Когда через год граф скончался, строительство продолжила и закончила в 1813-м его дочь Анна. Деревянный храм аккуратно разобрали и перенесли через два села, - удивляет нас Ольга.

Храм трехпрестольныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В храме есть две витрины с иконами - их принесли в храм местные жители.

- Есть у нас легенда, что в Екатериновке много подземных ходов, которые ведут от церкви к мельнице Малюшкина, пристаням. Это не удивительно, под многими старинными домами есть огромные подвалы, хранилища, вполне могут быть и подземные ходы, - рассказывает Ольга.

В праздники сюда приезжают даже из СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Храм поражает своим величием. Со стен будто в самую душу смотрят старинные иконы. Есть и особенно намоленные, которым приписывают целебные свойства.

- По одной из легенд есть подземные ходы и под народным домом. В нем очень красивый подвал, мы мечтаем отреставрировать его и открыть для всех, - интригует экскурсовод.

Огромная мельница на берегу реки

Далее мы отправляемся на развалины мельницы купца Малюшкина. Когда-то здесь было огромное производство, с самым передовым для того времени оборудованием, вместительными амбарами и даже баней для рабочих. Сейчас остались только стены, и то не все. Местные мечтают восстановить здание, но оно принадлежит частному лицу.

Та самая мельницаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мельница купца Малюшкина построена в 1902 году. Когда-то здесь перерабатывали большие партии зерна, и десятки тысяч пудов муки отправлялись на баржах в верховья Волги. Во время Великой Отечественной войны в здание мельницы из Белоруссии эвакуировали фабрику. Чтобы ее разместить, пришлось разобрать все мельничное оборудование. Таскали его по высоким лестницам местные девушки. Тяжело было в военные годы, - рассказывает Ольга.

Новое производство

По Екатериновке можно ездить часами, рассматривая ее старинные дома. Мы проехали лишь по самым популярным местам, а затем испытали LADA XRAY Cross на бездорожье, чем остались очень довольны и открыли для себя много нового. Оказывается, здесь недалеко есть рыбный завод. Туда мы и направились.

Испытание дорогамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы выращиваем стерлядь: и молодь, и середняк. Рыбу выпускаем в Волгу, - познакомила нас с производством сотрудница завода Юлия.

Маленькая стерлядьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыба от вспышки камеры пряталась, сфотографировать ее было сложно.

- Стерлядь может вырасти до 15 кг. Своего потомства мы пока не получали, самым старшим особям у нас всего 4 года. Их можно назвать подростками, - шутила Юлия.

Рыбу здесь растят с любовьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприятие активно развивается. Пока здесь работает около 20 человек, когда завод заработает в полную силу, будут работать 40-50 человек.

С испытаниями машина справилась на "отлично"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что поездка получилась долгой, мы почти не устали. Ведь в LADA XRAY Cross комфортно, как в иномарке.