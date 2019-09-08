Кошачьи сказки старой Самары: двенадцать кадров, которые заставят умилиться прохожих

Самару называют «кошачьей столицей» - и не зря: хвостатые-полосатые обитают, наверное, в каждом дворе. Особенно много их в старом городе. Здесь, в уютных двориках и подворотнях Молодогвардейской, Ленинградки, Фрунзе, им особое раздолье. Мы в «Комсомолке» уверены, что уж кто-кто – а кошки точно знают о домиках старой Самары бесконечное множество волшебных историй и сказок, и вечерами любят рассказывать их друг другу и тем редким прохожим, которые догадаются остановиться и прислушаться. В день города мы прогулялись по самарским подворотням и послушали, о чем мурчат самарские котики. Мы, конечно, не можем утверждать, что их видение городских легенд полностью совпадет со скучной человеческой реальностью – но, согласитесь, котики имеют право на свой взгляд!

Кто в доме хозяин, спрашиваете?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромные желтые глаза и уши-бабочки не подведут – уютно устроившись у окна на старом байковом одеяле, можно превосходно видеть и слышать все, что происходит за стеклом. И будь на улице хоть жара, хоть слякоть, от внимательного кошачьего взгляда не ускользнет ни единая мелочь. А уж когда речь заходит о случайных городских чудесах, тонкий кошачий нюх чует сказку за версту!

Самарцы любят украшать свои дворыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме напротив свили гнездо птички. Да не под крышей, как положено всем добропорядочным пернатым, а прямо на стене. Говорят, много лет подряд живущая в доме бабушка каждый день выходила кормить синиц да голубей. Рассыпала крупу щедрыми движениями руки – и те слетались со всех окрестных крыш. А когда слегла - про нее забыли все, кроме пары синиц, которые по утрам прилетали навестить больную и спеть ей свою самую лучшую песню. И им так понравилось в гостях, что даже когда бабушка выздоровела, они остались здесь навсегда.

Вот такой сторож есть почти в каждом дворе исторического центра нашего городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пушистая шубка, роскошный хвостище и шикарный окрас – этот кот точно знает, что во дворе главный именно он. Поддерживать старый деревянный дом в порядке, вовремя обновить краску на фасаде и заборе, соорудить лавочку, на которой можно отлично проводить теплые летние вечера – ни одно дело не обходится без его пушистого вмешательства. И, конечно, он лучше всех знает удивительную историю соседнего дома. Смотрите и слушайте…

У каждого кота - свое любимое место для отдыхаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

…Видите котика на этой фотографии? Смотрите внимательнее – он там есть! Зеленоглазый черный проныра выглядывает из водосточной трубы в левом верхнем углу. Говорят, однажды сюда зашел бродячий художник - отдохнуть, посидеть на лавочке. И вдруг заметил, что на весь двор здесь нет ни одного кота – ни единого, представляете! Художник, конечно, сразу понял, что такому живописному двору без кота никак нельзя. А едва взялся за краски – откуда ни возьмись, появился роскошный черный котяра. Терпеливо сидел позировал, не шелохнулся, а едва живописец закончил – шмыгнул неведомо куда – и был таков.

"Куда же подевалась моя хозяйка?"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сидя на подоконнике второго этажа старого дома, настороженно наблюдать за птицами на ветвях деревьев, греться в солнечных лучах и принюхиваться к ошеломляющим запахам самарской весны, кофе, пончиков и первой листьев. Слушать песни ветра и скрип рассохшейся оконной рамы, терпеливо ждать возвращения хозяев – кто справится с такой задачей лучше котов? А заодно можно вдоволь посплетничать о соседях.

Окна Самары - разные и каждое по-своему красивоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три окошка – три сестры - три разных истории. Старшая – умница, комсомолка, отличница, слушает классическую музыку и ложится спать в десять. Средняя – та еще штучка, с самого детства водилась с мальчишками и обдирала в кровь коленки, перелезая через соседские заборы. Даже окошко пришлось заколотить, чтоб не сбегала из дома шататься по ночным улицам. А младшая – тихоня, все выращивает травки да разговаривает с птицами и уличными котами. Ведьма – что с нее возьмешь!

Кот должен гулять, где захочет, а не сидеть взаперти!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В теплый летний день особенно обидно оказаться за решеткой, даже если решетка эта – вся в изящных завитках, а сам ты – красавец-кот в полном расцвете сил. Впрочем, если ты кот, то выбраться из ловушки проще простого, так что пока можно спокойно наслаждаться солнышком и теплом. И разболтать случайному прохожему все секреты окрестных домов.

Такое окно- мечта всех котов!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Болтают, например, что в этом затерянном на самарских улочках роскошном замке с резными оконными наличниками живет Снежная Королева. Поглядывает из-за кружевной занавески на белый свет, пьет ледяной чай из кристально-белой фарфоровой кружки, а в самый морозный вечер в году садится в сани и отправляется искать своего Кая. Врут, конечно. Но все коты в округе верят, что когда-нибудь она его обязательно найдет.

А это портрет типичного любопытного самарского котаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда ты кот, тебе можно многое – часами валяться на диване, охотиться за игрушечной мышкой и требовать лучший кусок с хозяйского стола. Когда ты самарский кот, в круг твоих ежедневных обязанностей входит охрана хозяйского дома от мышей и бродячих псов, поддержание формы комнатных цветов и постоянное наблюдение из окна за соседними домами. А там можно увидеть по-настоящему удивительные вещи.

Еще одно загадочное самарское окноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то здесь жил больной мальчик. Он мечтал когда-нибудь научиться ходить, но доктора только разводили руками – мол, медицина тут бессильна. В счастливый исход верил только дворовый кот, но котов в таких ситуациях почему-то никто не спрашивает. Больше всего на свете мальчик хотел увидеть море, бесконечную, уходящую вдаль синь, и непременно – чаек. И отец нарисовал ему море - на стене соседнего дома. Теперь едва мальчик выглядывал в окно, ему казалось, что он слышит шум прибоя и крики птиц. И от этого у него на душе становилось так тепло, что он сам не заметил как начал выздоравливать, вопреки всем прогнозам врачей. Если вы заглянете в этот двор сегодня, то никакого мальчика в окне не увидите. Он научился ходить – и уехал к морю слушать чаек.

Гуляете по старой Самаре пешком? Заммяу-у-у-чательно!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рыжий котяра сидит под окном двухэтажного деревянного дома и лениво зевает. Брюзгливо жалуется – на старые улицы наступают бульдозеры и строительные краны, скоро подступят вплотную к его родному двору. А в этих новых кварталах, вы сами понимаете – никакой души. И что там делать прикажете добропорядочному коту? И уж точно в новостройках не услышишь такие невероятные истории, какие то и дело случаются в старых самарских двориках.

А еще в Самаре красивые балконы!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассказывают, что давным-давно, когда дамы еще носили платья в пол, а кавалеры по вечерам принаряжались во фраки, в этом особняке жила писаная красавица. Такая, что при взгляде на нее перехватывало дыхание и мир переворачивался ног на голову. Неудивительно, что женихи под ее балконом собирались регулярно. Само собой - с музыкантами и серенадами, как всем добропорядочным женихам полагается. Приглядывать за красавицей ее отец определил двух гувернанток. Да не простых, а каменных. День и ночь они бдили за девушкой неприступные дуэньи, не позволяя ей общаться с ухажерами. Как те не пытались их перехитрить – все было безуспешно. Но вот глянулся красавице один статный юноша – да так, что не вырвать из сердца, как ни старайся. И когда запел он под ее окном серенаду, девушка тоже ответила ему песней. И такая жалобная получилась эта песня, столько в ней было любви, что дрогнули даже каменные сердца нянек, а их каменные глаза наполнились слезами. Ну а юноша не растерялся – увидел, что охрана отвлеклась – и умыкнул красотку, благо, что балкончик-то совсем невысок. И жили они, как водится, долго и счастливо. А их правнучка, поговаривают, и сейчас любит иногда прогуляться под балконом и показать каменным дуэньям язык.

А какие сказки самарские коты рассказывали вам?